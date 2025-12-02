Elindította a lavinát Magyarország: Szlovákiában sem fogják veszélyeztetni az emberek életét

Megtört a jég az Európai Unióban: Olaszország után Magyarország is fontos lépést tett meg
Nagyon hamar a tettek mezejére lépett Giorgia Meloni.
A Szlovák Nemzeti Párt szóvivője szerint ezek a termékek egészségügyi kockázatot jelentenek.
A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) törvényjavaslatot készít elő a szintetikus hús forgalmazásának teljes tilalmára Szlovákiában, hasonlóan a magyar parlament által korábban elfogadott intézkedéshez – írja az Aktuality.sk.
Zuzana Škopcová, az SNS szóvivője hangsúlyozta:
céljuk megakadályozni, hogy ezek a termékek elérhetővé váljanak a szlovák piacon, mivel szerintük egészségügyi kockázatot jelentenek.
Az SNS javaslata nem érinti a vegán és növényi alapú élelmiszereket.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon hamar a tettek mezejére lépett Giorgia Meloni.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP