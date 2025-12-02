Ft
műhús Magyarország hús egészség Szlovákia

Elindította a lavinát Magyarország: Szlovákiában sem fogják veszélyeztetni az emberek életét

2025. december 02. 11:21

A Szlovák Nemzeti Párt szóvivője szerint ezek a termékek egészségügyi kockázatot jelentenek.

2025. december 02. 11:21
null

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) törvényjavaslatot készít elő a szintetikus hús forgalmazásának teljes tilalmára Szlovákiában, hasonlóan a magyar parlament által korábban elfogadott intézkedéshez – írja az Aktuality.sk.

Zuzana Škopcová, az SNS szóvivője hangsúlyozta:

céljuk megakadályozni, hogy ezek a termékek elérhetővé váljanak a szlovák piacon, mivel szerintük egészségügyi kockázatot jelentenek.

Az SNS javaslata nem érinti a vegán és növényi alapú élelmiszereket.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP

savrena
2025. december 02. 13:52
Azt is megértük, hogy az SNS valamiben egyetért a magyarokkal...
csapláros
2025. december 02. 12:54
nuevoreynuevaley 2025. december 02. 11:57 ..."Slota roncspartjanak szerencsere nincs beleVAU semmibe"... nálunk is sokan utálják a neonáci és liberálnáci magyar gyilkos tótokat, ezért külön is örül mindenki, ha veled is műhúst zabáltatnak majd ... Ne csak a felvidéki magyarok hulljanak legyek módjára, hanem ti is... bruhahaha
red-bullshit
2025. december 02. 12:45
Ez a rengeteg mű mindenféle, azzal kezdődött, hogy műcsöcs.
nuevoreynuevaley
2025. december 02. 11:57
Slota roncspartjanak szerencsere nincs beleVAU semmibe
