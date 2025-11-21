„A normál súly van kisebbségben” – Exkluzív interjú Prof. Dr. Bedros J. Róberttel a magyarokat fenyegető elhízásjárványról és a kiút lehetőségeiről

Fizikai következmények

A legfontosabb tény az elhízás perzisztenciája, miszerint – a statisztikák szerint – az elhízott gyermekek körülbelül 60-80%-a, az elhízott serdülők pedig szinte garantáltan elhízott felnőttek lesznek. A folyamat gyakran már 6-9 éves korban rögzül. A valódi dráma az, hogy olyan krónikus betegségek jelennek meg náluk fiatal felnőttkorban, amelyeknek normál esetben évtizedekkel később kellene.

Már gyermekkorban megjelenhet a fiatalkori inzulinrezisztencia, amely egyenes út a 2-es típusú cukorbetegséghez. Ehhez társul a magas koleszterinszint és a köszvény. A folyamatos terhelés miatt már fiatalon kialakul a magas vérnyomás, az érelmeszesedés, ami drámaian megnöveli a korai szívinfarktus és a stroke kockázatát. Nagyon gyakori a zsírmáj kialakulása, ami felnőttkorra akár májzsugorhoz is vezethet. Az epe fokozott koleszterin-telítettsége epekövességhez vezet. Az ízületek (térd, csípő) a folyamatos túlterhelés miatt korán elkopnak (arthrosis). Az elhízás bizonyítottan növeli számos daganattípus, mint a vastagbél-, emlő- és veserák kockázatát felnőttkorban. A kutatások egyértelműek: aki gyermekként elhízott és felnőttként sem változtat, átlagosan tíz évvel rövidebb életre számíthat.

A közbeszédben ezeket „kockázatként” emlegetik. Én azt mondom, hogy a gyermekkori elhízás nem a felnőttkori betegségek kockázati tényezője, hanem a felnőttkori betegségek nulladik stádiuma. A zsírmáj, az inzulinrezisztencia már a 10 éves gyermek szervezetében ott van, nem 40 évesen kezdődik.

A pszichoszociális következmények

A fizikai hatásokkal párhuzamosan, sőt, gyakran azokat megelőzve, súlyos mentális terhek is jelentkeznek. Az elhízott gyermeket csúfolják, kirekesztik. Ez alacsony önértékeléshez, szorongáshoz, súlyos depresszióhoz vezethet. A gyermekkori ártalmas élmények – mint a súly miatti folyamatos bántás vagy a szülők által alkalmazott étellel vigasztalás – bizonyítottan hozzájárulnak a felnőttkori mentális zavarok és a felnőttkori elhízás kialakulásához. Az evés az egyetlen örömforrás vagy stresszkezelő mechanizmus marad. Egy ördögi kör alakul ki, amelyből felnőttként már rendkívül nehéz kitörni.

A gyerekek egymástól rengeteget tanulnak, érdemes-e velük beszélni erről? Mit tehet az orvos?

Prof. Dr. Bedros J. Róbert: Ez két, egymással szorosan összefüggő kérdés. A válaszom mindkettőre az, hogy a szerepük kulcsfontosságú, de a módszereknek radikálisan meg kell változniuk. Igen, a gyerekekkel nemcsak érdemes, hanem kötelező beszélni erről. A társas tanulás az egyik leghatékonyabb eszközünk, különösen a serdülő korosztálynál, akiket már nehezebben ér el a szülői vagy tanári szó. Az iskolai egészségfejlesztési programoknak le kell menniük az ő szintjükre, a játékos tanulás az alsósoknak, tudatos döntéshozatal és közösségi felelősségvállalás a felsősöknek. Meg kell tanítani nekik, hogy az egészség „menő”, és hogy ebben egymást is tudják támogatni.

A másik kérdés, hogy mit tehet az orvos. Az orvos – a gyermekorvos, a háziorvos és a védőnő – az elsődleges védelmi vonal. A szerepe jóval túlmutat a receptek felírásán. Az orvos feladata a rendszeres testsúly- és testmagasságmérés, és a BMI rögzítése a percentilis görbéken. Ha egy gyermek a 85-95. percentilis között van (túlsúlyos) vagy 95. felett (elhízott), az orvosnak kötelessége ezt jelezni, nem pedig elhallgatni a szülő előtti tapintatból. Ahogy említettem, ki kell zárni a ritka (kb. 5%-os) hormonális vagy genetikai okokat. Hirtelen, indokolatlan hízás vagy társuló tünetek esetén a gyermeket kell küldeni. Nem „fogyókúrát” kell javasolni, mert az gyermekkorban veszélyes lehet. Hanem életmódváltást az egész családnak. Ez magában foglalja a cukros üdítők azonnali elhagyását, a zöldség-gyümölcs fogyasztás növelését és a napi 60 perc aktív mozgás bevezetését.

De a legnehezebb feladat az orvos számára nem a BMI kiszámítása, hanem a kommunikáció. Az orvos gyakran egy kommunikációs háromszögben találja magát: orvos, szülő, gyermek. Sok orvos ösztönösen kerüli a témát, mert fél a szülői konfliktustól. A szülő gyakran védekezik, hárít („a másik nagyszülő ágán is mindenki ilyen volt”, „csak cuki hurkái vannak” stb.).

Eközben a gyermek, maga a páciens, passzív hallgatóként ül a két felnőtt között. Az orvosnak tehát diplomatikusnak kell lennie, mivel a szülővel partneri, nem vádló hangot kell megütnie (elismerve, hogy a szülő is jót akar), miközben a gyermeket is bevonja a beszélgetésbe, az ő életkorának megfelelő szinten. Azt a „rossz hírt”, hogy „a gyermekük egy krónikus betegség felé tart”, úgy kell közölni, hogy az együttműködést és ne ellenállást váltson ki. Ez egy külön szakma. Pontosan ezért van szükség az obezitológus licencképzésre, ahol ezt a speciális kommunikációt is tanítjuk.

Mi a személyes felelősség, mi a társadalmi felelősség?

Prof. Dr. Bedros J. Róbert: Ez a vita lényege. A válaszom az, hogy ez egy hamis dilemma. A kettő nem kizárja, hanem feltételezi egymást. A probléma az, hogy évtizedekig kizárólag a személyes felelősségre fókuszáltunk, és ezzel elfedtük a társadalmi felelősség hiányát. Túl gyakran stigmatizáljuk az elhízott embereket és a problémát kizárólag egyéni életmódbeli kudarcként, akaratgyengeségként könyveljük el. Ez a szemlélet teljesen figyelmen kívül hagyja azokat a makrokörnyezeti tényezőket, amelyekről már beszéltünk, a társadalmi egyenlőtlenségek, az egészségtelen élelmiszerek agresszív marketingje, és az egészséges választás magas költsége. A szakirodalom ezt nevezi „életmód-központú elsodródásnak” (lifestyle drift). Ez az a csapda, amikor a politika és a közbeszéd, amelynek a mélyben fekvő társadalmi okokat (pl. szegénység, ipari lobbi) kellene kezelnie, „elsodródik” a felszínes, egyéni viselkedésre (oktatás, személyes felelősség) fókuszáló megoldások felé. Miért? Mert ez olcsóbb és látványosabb. Könnyebb azt mondani, hogy „fuss többet”, mint átalakítani az élelmiszeripart. Természetesen a személyes felelősség létezik. Az egyén felelős a döntéseiért, az egészségkultúrájáért. De a társadalmi felelősség az, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy az egyén felelős döntést tudjon hozni. Jelenleg az „obezogén környezetben” az egészségtelen választás az olcsó, a gyors, a könnyen elérhető és az agyonreklámozott. Az egészséges választás drága, időigényes és nehezen elérhető. Ebben a helyzetben az egyénnek hatalmas energiával kell szemben úsznia az árral. A társadalmi felelősség az, hogy megfordítsuk ezt a képletet. Tegyük az egészséges ételt olcsóbbá. Tegyük a mozgást könnyen elérhetővé. Korlátozzuk az egészségtelen ételek marketingjét. Ha ez a környezet megvalósul, akkor és csak akkor van morális alapunk számonkérni a személyes felelősséget az egyén döntésein.

És legfőképp küszöbön a MOMOT XX. Jubileumi Kongresszusa. Látom, hogy Professzor úr elszánása heroikus, de összességében a jóléti társadalom trendje megfordítható?

Prof. Dr. Bedros J. Róbert: Köszönöm az elismerő szavakat, de ez a küzdelem nem „heroikus”, hanem szükségszerű. A MOMOT XX. Jubileumi Kongresszusa valóban egy fontos mérföldkő, egyfajta tudományos csúcstalálkozó. Ha megnézi a kongresszus fő témáit, pontosan látja, hol tart ma a tudomány: „legújabb kezelési stratégiák”, „farmakoterápiás újdonságok”, „gyermekkori obezitás: megelőzés és kezelés”, „az obezitás pszichoszociális vonatkozásai”. Ez mutatja, hogy a magyar obezitológia élvonalbeli tudomány, amely komplexitásában kezeli a problémát. Hogy a trend megfordítható-e? Őszintének kell lennünk. A globális adatok nem biztatóak. A WHO európai régiójának 53 államából jelenleg egyik sem tart azon cél felé, hogy 2025-re megállítsa az elhízás növekedését. Az európai felnőttek 59%-a túlsúlyos vagy elhízott. A trend tehát sajnálatosan növekvő, de megfordítható, egy azonnali, össztársadalmi akcióval. Meg kell értenünk, hogy az elhízás az egyik legsúlyosabb társadalmi teher. A mi munkánk, a MOMOT és az obezitológus képzés is azt szolgálja, hogy legyenek szakemberek, akik tudományos alapokon kezelik a már kialakult betegséget. De a valódi győzelem a prevencióban lenne, amelyhez a kormányzat, az ipar és az egyén együttes, összehangolt mozgósítása szükséges.

Esetleg még egy mondat arról, hogy a módosabb társadalmi osztály nyugaton talán már lelt megoldást: élethosszig injekciózhatja magát a dán GDP-t felemelő szerrel vagy konkurenseivel.

Prof. Dr. Bedros J. Róbert: Ez egy provokatív, igen lényeges felvetés, amely az obezitológia jelenlegi legnagyobb etikai dilemmájára világít rá. Valóban egy gyógyszeres forradalom zajlik a szemünk előtt. Az új típusú, GLP-1 receptor agonista alapú gyógyszerek forradalmi áttörést hoztak. Ezek a szerek a bélhormonok hatását utánozva szabályozzák az étvágyat, és olyan mértékű testsúlycsökkenést (átlagosan 14-20%-ot) képesek elérni, amit korábban csak sebészeti beavatkozással láttunk. Ez a jó hír. Tudományosan ezek a szerek igazolják azt, amit mi a MOMOT-ban régóta mondunk, az elhízás hátterében súlyos biológiai, hormonális okok állnak, nem csak akaratgyengeség. Ez önmagában is segít a stigmatizáció lebontásában. És itt jön a „de”, amely a kérdésében is benne van. Ezek a gyógyszerek nem csodaszerek. Nem helyettesítik az életmódváltást, csupán annak hatékony kiegészítői lehetnek, orvosi felügyelet mellett. Sajnos hatásuk csak addig tart, amíg a beteg használja őket. A legnagyobb probléma azonban az, amit Ön is sugall, amely a társadalmi egyenlőtlenség. Ezeknek a gyógyszereknek az ára rendkívül magas. Ez egy újabb szakadékot teremt. A társadalom kettészakad, mivel a tehetősek „megvásárolják” a biológiai megoldást, miközben a szegényebb rétegek, akiknél – ahogy beszéltük – az elhízás amúgy is sokkal gyakoribb, maradnak a „mozogj többet” szintű, stigmatizáló tanácsoknál. Ez etikai szempontból is komoly dilemma, mivel mint az obezitológia hazai szervezetének vezetője, nem támogathatok egy olyan jövőképet, ahol a gyógyulás a bankszámla függvénye. A mi célunk továbbra is a mindenki számára elérhető prevenció és az életmódváltás. Ezek a gyógyszerek fontos eszközök az orvos kezében a súlyos, társbetegségekkel küzdő pácienseknél (az ajánlások szerint 30-as BMI felett, vagy 27-es BMI felett társbetegségekkel), de soha nem helyettesíthetik a társadalmi felelősségvállalást és az egészséges környezet megteremtését.

