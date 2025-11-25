Megjelentek a vérszívók a turistaparadicsomban – súlyos figyelmeztetés a bolygónak

Idén ősszel először dokumentáltak szúnyogokat a turisták körében rendkívül népszerű Izland szigetén, amelyet a kutatók a klímaváltozással hoztak összefüggésbe. Ahogy a melegebb légtömegek új élőhelyeket nyitnak meg a rovarok számára, világszerte növekszik a dengue-lázzal, maláriával, leishmaniázissal és más betegségekkel fertőzött emberek száma. Nem mindegyik rovar által terjesztett fertőzés halálos, a megbetegedők azonban gyakran hetekig nem tudnak dolgozni, ami súlyos gazdasági következményekkel jár.
A klímaváltozás a mentális betegségek kockázatát is növeli, közvetlenül vagy közvetve szorongást, pánikbetegséget, depressziót okozhat, illetve az éjszakai alvásra is negatívan hat.
Amikor valaki szélsőséges időjárási eseményt, például erdőtüzet, hurrikánt, monszunvihart, tájfunt vagy szélsőséges áradást tapasztal, az poszttraumás stressz szindrómához vezethet”
– hangsúlyozta Jenni Miller, a Global Climate and Health Alliance, egy amerikai nem kormányzati szervezet ügyvezető igazgatója.
A jelentés szerzői három kulcsfontosságú intézkedést sürgetnek a klímaválság egészségügyi következményeinek enyhítésére: