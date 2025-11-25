Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
betegség klímaváltozás egészség

Megjelentek a vérszívók a turistaparadicsomban – súlyos figyelmeztetés a bolygónak

2025. november 25. 12:05

Szívrohamok, mentális egészségügyi problémák, trópusi betegségek – a globális felmelegedés egyre nagyobb fenyegetést jelent világszerte. A klímaváltozás hatása fokozatosan minden ember életébe begyűrűzik.

2025. november 25. 12:05
null
Szabó Péter

Újabb jelentőségteljes felfedezést tett a tudomány, amely által egyre jobban körvonalazódik, milyen egészségügyi kockázatokat teremt a globális klímaválság. Az Izland szigetén megjelenő szúnyogok tanúsítják, nincs már védett zóna a bolygón, példátlan veszélyekkel kell szembenéznie az emberiségnek: a szívrohamoktól és a hőkimerültségtől kezdve a mentális egészségügyi problémákon át a trópusi betegségek terjedéséig. A klímaváltozás hatása különböző formákban egyre több ember mindennapjait mérgezi meg világszerte.

szúnyog, a klímaváltozás hatása
A szúnyogok Izlandon való megjelenése újabb figyelmeztető jel – a klímaváltozás hatása már a bolygó minden pontján érezhető
Fotó: MTI/EPA/Jeffrey Arguedas

Ezt is ajánljuk a témában

Az egyik legfrissebb vonatkozó jelentésben 128 tudós figyelmeztet, hogy a globális hőmérséklet emelkedésének következményei soha nem voltak még ennyire fenyegetőek az emberi egészségre nézve – írja a dw.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

„Az idei egészségügyi helyzetfelmérés komor és tagadhatatlan képet fest a pusztító egészségügyi károkról, amelyek a világ minden szegletét elérik” – jelentette ki Marina Romanello, egy független nemzetközi kutatási szervezet, a Lancet Countdown ügyvezető igazgatója.

Az elemzés rendkívül sokkoló adatokra mutat rá: a hőséggel összefüggő halálesetek száma 23 százalékkal nőtt az 1990-es évek óta,

a hőmérséklet drasztikus emelkedése évente több mint félmillió ember életét követeli.

A bozóttüzek füstje rekordszámú, 154 ezer halálesettel hozható összefüggésbe 2024-ben, míg a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó légszennyezés évente 2,5 millió ember halálát okozza.

„Minden évben több millió értelmetlen halálesetet látunk a fosszilis tüzelőanyagoktól való tartós függőségünk, az éghajlatváltozás enyhítésének halogatása és a klímaváltozáshoz való elkerülhetetlen alkalmazkodás késlekedése miatt” – fogalmazott Romanello.

Felmérhetetlen gazdasági károk

A Lancet Countdown jelentést az egészség és a globális felmelegedés közötti tudományos kapcsolatok elismert mutatójának tartják. Ezek az összefüggések egyre hangsúlyosabbá válnak, miután az éghajlatváltozás továbbra is mértéktelen pusztítást végez a bolygón a szén, az olaj és a gáz óriási mennyiségben való elégetése eredményeképpen.

A feljegyzések szerint a tavalyi év volt a legmelegebb, amely során új csúcsokat ért el a légkör CO2-szintje. Ennek hatására az átlagember,

rekordnak számító 16, egészséget veszélyeztető forró nappal többet tapasztalt a korábbiakhoz képest.

Ez átlagosan húsz, életveszélyes átlaghőmérsékletű napra nőtt a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjai, például a csecsemők és a 65 év felettiek esetében.

A szakemberek szerint a legaggasztóbb, hogy szinte minden mutató rossz irányba halad. A klímaváltozás fokozza a világszerte egyre gyakoribb és intenzívebb szélsőséges időjárási eseményeket. A hőhullámok – a szélsőséges időjárás legveszélyesebb formája – túlmelegíthetik a testet, megterhelhetik a létfontosságú szerveket és megnehezíthetik az alvást. A heves áradások szennyezett ivóvízhez és fertőzések terjedéséhez vezethetnek, míg az aszályok a mezőgazdaság romba döntésével súlyosbítják az alultápláltságot és az éhezést. Az erdőtüzek füstje – 2024-ben egy Indiánál nagyobb terület égett le a bolygón! – károsítja a tüdőt, a szívet és még a méhen belüli csecsemőket is.

A kockázatok nemcsak közvetlenül kerülnek emberi életekbe, de gazdasági hatással is járnak. A katasztrófákat követő víz- vagy élelmiszerhiány és az embertelen higiéniai körülmények évente több százmilliárd amerikai dollárt emésztenek fel a betegségek és hiányzások miatti munkaerő-kiesések miatt.

A klímaváltozás hatása: súlyos rovarinvázió, poszttraumás stressz

Az évi átlaghőmérséklet emelkedésével a némely esetben halálos fertőző betegségeket is terjesztő

  • szúnyogok,
  • kullancsok és
  • parti legyek

egyre több régióban bukkantak fel a közelmúltban. Olyan helyeken is, ahol korábban teljesen ismeretlenek voltak.

Idén ősszel először dokumentáltak szúnyogokat a turisták körében rendkívül népszerű Izland szigetén, amelyet a kutatók a klímaváltozással hoztak összefüggésbe. Ahogy a melegebb légtömegek új élőhelyeket nyitnak meg a rovarok számára, világszerte növekszik a dengue-lázzal, maláriával, leishmaniázissal és más betegségekkel fertőzött emberek száma. Nem mindegyik rovar által terjesztett fertőzés halálos, a megbetegedők azonban gyakran hetekig nem tudnak dolgozni, ami súlyos gazdasági következményekkel jár.

A klímaváltozás a mentális betegségek kockázatát is növeli, közvetlenül vagy közvetve szorongást, pánikbetegséget, depressziót okozhat, illetve az éjszakai alvásra is negatívan hat.

Amikor valaki szélsőséges időjárási eseményt, például erdőtüzet, hurrikánt, monszunvihart, tájfunt vagy szélsőséges áradást tapasztal, az poszttraumás stressz szindrómához vezethet”

– hangsúlyozta Jenni Miller, a Global Climate and Health Alliance, egy amerikai nem kormányzati szervezet ügyvezető igazgatója.

A jelentés szerzői három kulcsfontosságú intézkedést sürgetnek a klímaválság egészségügyi következményeinek enyhítésére:

  • a megújuló energiaforrások bővítésével csökkenteni a globális felmelegedést,
  • a lakóépületek és a közinfrastruktúra alkalmassá tétele a szélsőséges időjárási viszonyokhoz,
  • a globális egészségügyi rendszerek átalakítása és felszerelése.

Ezen kihívások megoldása nem várhat tovább, hogy hatékonyan nézhessen szembe az emberiség a klímaváltozás hatásaival.

Fotó: Pixabay

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Secerror
2025. november 25. 14:49
Tessék mondani klímarettegő firkász, miért jelentek meg a jegesmedvék a kertem végében? Merthogy novemberben itt Hungariban szinte sarkvidéki időjárás tombol. És láttam már jégmadarat is röptében lepottyanni. A kutya meg eltörött a kanyarban (Berecz András). :) November közepén. A tankerek nyilván "klímaetikusak". Meg az oktalan háborúk és fegyverkezés is, a nukleáris kísérletekről nem is szólva. Az viszont tény, hogy a jólétben hentergő, dologtalan ny-európai Z és Alfa generációt lehet legjobban ostobítani. Főleg az egyetemeken.
Válasz erre
0
0
etosha11
2025. november 25. 14:46
A rémület keltést szolgáló cikkek egyike, például "a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó légszennyezés évente 2,5 millió ember halálát okozza". Ez egy nagy kamu nincs tudományos lehetőség arra, hogy bizonyítsuk azt, hogy a fosszilis anyagok elégetése direkt 2.5 millió ember halálát okozná. Egyszerű hasraütés.
Válasz erre
1
0
gabor87
2025. november 25. 14:31
Rémüldözzünk együtt, cikket olvashattunk. :D
Válasz erre
3
0
MaBaker
2025. november 25. 13:59
Kedves cikkíró nem olvasta Bill Geci nyilatkozatát, miszerint a hideg miatt még mindig többen halnak meg évente mint a melegtől és baromság a klímarettegés? A klímarealisták meg mindig is ezen az állásponton voltak. Vagy most jön az, hogy helyet cserél a woke baloldal és a jobboldal és a jobboldaliak lesznek a vad cionisták és klímarettegők, a balosok meg apatrióta tradícinalista realisták?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!