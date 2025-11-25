Megjelentek a vérszívók a turistaparadicsomban – súlyos figyelmeztetés a bolygónak

A Lancet Countdown jelentést az egészség és a globális felmelegedés közötti tudományos kapcsolatok elismert mutatójának tartják. Ezek az összefüggések egyre hangsúlyosabbá válnak, miután az éghajlatváltozás továbbra is mértéktelen pusztítást végez a bolygón a szén, az olaj és a gáz óriási mennyiségben való elégetése eredményeképpen.

A feljegyzések szerint a tavalyi év volt a legmelegebb, amely során új csúcsokat ért el a légkör CO2-szintje. Ennek hatására az átlagember,

rekordnak számító 16, egészséget veszélyeztető forró nappal többet tapasztalt a korábbiakhoz képest.

Ez átlagosan húsz, életveszélyes átlaghőmérsékletű napra nőtt a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjai, például a csecsemők és a 65 év felettiek esetében.

A szakemberek szerint a legaggasztóbb, hogy szinte minden mutató rossz irányba halad. A klímaváltozás fokozza a világszerte egyre gyakoribb és intenzívebb szélsőséges időjárási eseményeket. A hőhullámok – a szélsőséges időjárás legveszélyesebb formája – túlmelegíthetik a testet, megterhelhetik a létfontosságú szerveket és megnehezíthetik az alvást. A heves áradások szennyezett ivóvízhez és fertőzések terjedéséhez vezethetnek, míg az aszályok a mezőgazdaság romba döntésével súlyosbítják az alultápláltságot és az éhezést. Az erdőtüzek füstje – 2024-ben egy Indiánál nagyobb terület égett le a bolygón! – károsítja a tüdőt, a szívet és még a méhen belüli csecsemőket is.