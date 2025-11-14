Súlyos egészségügyi válság felé sodor minket a klímaváltozás 

Mifelénk talán kevéssé ismert a Lancet Countdown nemzetközi multidiszciplináris kutatói együttműködés, amely az egészség és a klímaváltozás közötti kapcsolatot vizsgálja. A szervezetben több száz egészségügyi szakember, tudós és kutató dolgozik világszerte, és a frissen közölt 2025 jelentése, amelyet 128 szakértő állított össze 71 intézményből, a világ legátfogóbb klíma-egészség értékelését nyújtja.

A dokumentum 20 indikátorból 13 esetében új negatív rekordot azonosít a legfrissebb adatok alapján,

aláhúzva a sürgős cselekvés szükségességét. Évente milliók életét követeli az extrém hőség, a légszennyezés, az erdőtüzek és a fertőző betegségek terjedése, e.özben az ehhez köthető gazdasági veszteségek is ezermilliárd dolláros nagyságrendet érnek el. A jelentés adatai egyértelműen mutatják, hogy a klímaváltozás már most közvetlen fenyegetést jelent az emberi egészségre, és a jelenlegi trendek fenntartása esetén a helyzet csak romlik.

Rekordmeleg, rekordkockázatok

A föld átlaghőmérsékletének az emelkedése tavaly először lépte át az 1,5 °C-ot az iparosodás előtti szinthez képest, ami súlyos negatív mérföldkőnek számít.