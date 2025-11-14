Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
probléma dollár hőség hőhullámok

Súlyos egészségügyi válság felé sodor minket a klímaváltozás 

2025. november 14. 21:22

A Lancet Countdown friss jelentése szerint a klímaváltozás már most drámai módon növeli a halálozásokat és a betegségek terjedését. A kutatók szerint sürgős beavatkozás nélkül a helyzet gyors romlása várható. 

2025. november 14. 21:22
null

Mifelénk talán kevéssé ismert a Lancet Countdown nemzetközi multidiszciplináris kutatói együttműködés, amely az egészség és a klímaváltozás közötti kapcsolatot vizsgálja. A szervezetben több száz egészségügyi szakember, tudós és kutató dolgozik világszerte, és a frissen közölt 2025 jelentése, amelyet 128 szakértő állított össze 71 intézményből, a világ legátfogóbb klíma-egészség értékelését nyújtja.  

A dokumentum 20 indikátorból 13 esetében új negatív rekordot azonosít a legfrissebb adatok alapján,  

aláhúzva a sürgős cselekvés szükségességét. Évente milliók életét követeli az extrém hőség, a légszennyezés, az erdőtüzek és a fertőző betegségek terjedése, e.özben az ehhez köthető gazdasági veszteségek is ezermilliárd dolláros nagyságrendet érnek el. A jelentés adatai egyértelműen mutatják, hogy a klímaváltozás már most közvetlen fenyegetést jelent az emberi egészségre, és a jelenlegi trendek fenntartása esetén a helyzet csak romlik. 

Rekordmeleg, rekordkockázatok 

A föld átlaghőmérsékletének az emelkedése tavaly először lépte át az 1,5 °C-ot az iparosodás előtti szinthez képest, ami súlyos negatív mérföldkőnek számít.  

A jelenlegi kibocsátási trendek alapján a század végére 2,7–3,7 °C közötti globális felmelegedés várható, ami drasztikusan növeli az egészségügyi kockázatokat világszerte. 

Ez a melegedés nem csupán átmeneti jelenség: hosszú távon destabilizálja az ökoszisztémákat és súlyosbítja a szélsőséges időjárási eseményeket, amelyek közvetlenül érintik az emberi egészséget. A jelentés hangsúlyozza, hogy a párizsi egyezmény céljainak elérése nélkül a halálozási arány és a betegségek terjedése exponenciálisan nőhet. 

A hőség és a halálozások 

A hőség, illetve a hőhullámok 2020–2024 között évente átlagosan 546 ezer halálesetet okoztak, ami percenként átlagosan több mint egy ember elvesztését jelenti. Ez a sokkoló statisztika rávilágít a klímaváltozás súlyos hatásaira, mivel a kutatók becslései szerint ezeknek a 84 százaléka emberi tevékenység által előidézett klímaváltozás nélkül nem következett volna be. A hőhullámok különösen veszélyeztetik az időseket, a gyerekeket és a krónikus betegeket, miközben a városi hőszigetek tovább erősítik azok hatását.   

A jelentés szerint a hőség miatti halálozás növekedése globálisan egyenetlenül oszlik el, a fejlődő régiókban jóval magasabb az aránya. 

Az aszály és az élelmünk 

Tavaly rekordméretű szárazság volt:  

a globális termőterületek 61 százalékát érintette extrém aszály, ami háromszor annyi, mint az 1950-es évek átlaga.  

Ez a növekedés, ami a klímaváltozás egyik legkézzelfoghatóbb jele, a korábbiakhoz képest 124 millióval több embert sodort élelmiszer-bizonytalanságba 124 országban, súlyos következményekkel járva a táplálkozás és az egészségmegőrzés terén, elsősorban a fejlődő világban.  

Az alultápláltság ráadásul növeli a fertőző betegségekre való fogékonyságot, gyengíti az immunrendszert és hosszú távon fejlődési zavarokat okozhat a gyermekeknél.  

A jelentés adatai jól illusztrálják, hogyan koncentrálódnak ezek a hatások Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában, ahol a mezőgazdaság különösen sérülékeny. 

Gazdasági veszteségek  

A szélsőséges időjárási események 2024-ben 304 milliárd dollár gazdasági kárt okoztak, ami 59 százalékkal több a 2010–2014-es átlaghoz képest. A hőség emellett 639 milliárd elveszett munkaórát és 1090 milliárd dollár potenciális bevételkiesést eredményezett. Ez utóbbi a magyar költségvetés tavalyi bevételeinek a 11,5-szöröse, és közel egy százalékát teszi ki a globális gazdaságnak. Ezek a veszteségek nem csupán makrogazdasági szinten érezhetők: csökkentik a produktivitást, növelik az egészségügyi kiadásokat és mélyítik a szegénységet. És ahogy utaltunk is rá, a gazdasági terhek aránytalanul sújtják az alacsony jövedelmű országokat. 

Az adatok szerint az utóbbi években 2,5 millió haláleset köthető a fosszilis tüzelőanyagok nagyarányú égetése miatti légszennyezéshez, további 2,3 millió pedig a közvetlenül elégetett háztartási tüzelőanyagokhoz, illetve szeméthez, illetve az ennek következtében kialakuló légúti, rákos megbetegedéseknek, a szív- és érrendszeri problémáknak. A jelentés kiemeli, hogy a légszennyezés és a klímaváltozás kölcsönösen erősíti egymást, mivel a melegebb időjárás növeli az ózon- és részecskekoncentrációt. Különösen aggasztó, hogy   

a városi lakosság több mint 80 százaléka érintett a WHO által biztonságosnak tartott szinteket meghaladó szennyezésben. 

Az erdőtüzek hatása  

Az erdőtüzek tavaly 154 ezer életet követeltek, ami 36 százalékkal több a bázisévek átlagához képest. E tűzvészek növekvő intenzitása és gyakorisága pedig közvetlenül kapcsolódik a klímaváltozáshoz, amely szárazabbá teszi a növényzetet és hosszabb tűzszezont eredményez. A füst belélegzése akut légúti problémákat, hosszú távon pedig krónikus betegségeket okoz, miközben a tüzek lakóhelyek ezreit semmisítik meg. A legjelentősebb emberi és környezeti károk Ausztráliában, Kaliforniában és az Amazonas vidékén keletkeztek. 

Gyorsul a fertőző betegségek terjedése 

A dengue-láz elterjedése 48,5 százalékkal nőtt az 1951–1960-as időszak óta. Tavaly 7,6 millió esetet jelentettek, ami rekordnak számít, és a klímaváltozás által befolyásolt körülményeknek köszönhető. Ugyanis  

a magasabb hőmérséklet és a csapadékváltozások segítik a betegséget terjesztő szúnyogok szaporodását.  

Hasonló trendek figyelhetők meg más betegségeknél is, mint a malária vagy a Zika-vírus. A jelentés előrejelzései szerint a század közepére a dengue-láz milliárdokkal több embert érinthet, különösen a trópusi és szubtrópusi régiókban. 

Túlzó fosszilis támogatások 

A fosszilis energia kitermelésének és elosztásának támogatásai a jelentés szerint tavaly közel 1 ezermilliárd dollárt értek el, sőt: 15 ország többet költött erre, mint egészségügyre. Ez az ellentmondás nemcsak döbbenetes – állapítja meg a kutatás –, de akadályozza is a klíma- és egészségvédelmi erőfeszítéseket, mivel a nagyarányú támogatások tartósan fenntartják a kibocsátásokat és a szennyezést.  

 

Kapcsolódó:  

 

 

C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2BE2C120.tmp    
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: Philip FONG / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2025. november 14. 22:46
Maximális fakenews! Maga az ablakkereskedö mondta, hogy a klimahiszti végetért. Ezentúl a WHO-diktatúra és az oltásokkal végzett népirtás áll majd a középpontban. És Kill Gates tudja mit beszél....
Válasz erre
0
0
Smisla
2025. november 14. 22:36
Miért dobták be újra ezt a gumicsontot? Akkor, amikor már Bill Gates is "dobta" a témát, még mindig nyújtóznak egyesek érte? Egy területe lehet értelmes megközelítés, ha az életterek alkalmassá tételével foglalkoznak, és ahol lehet a vízmegtartást teszik a legfontosabb feladatok közé. Nem kellene újra értelmetlen módon ezen rágódni.
Válasz erre
2
0
akitiosz
2025. november 14. 22:33
"A jelentés szerint a hőség miatti halálozás növekedése globálisan egyenetlenül oszlik el, a fejlődő régiókban jóval magasabb az aránya. " Az eszement, felelőtlen túlszaporodás is. Így törvényszerű.
Válasz erre
0
1
akitiosz
2025. november 14. 22:31
Az nem a föld átlaghőmérséklete, hanem a Földé, de az itteni "újságírók" ehhez is túl buták, túl képzetlenek, túl igénytelenek, túl lusták. A szegénység pedig az eszetlen túlszaporodás miatt nem tűnik el. 1800-ban még egymilliárd ember sem élt a Földön. Ma milyen életszínvonalon élhetne egymilliárdos népesség? Nem létezne "vízhiány" és az egyéb hülyeségek. Nem lett kevesebb víz a Földön, hanem több felesleges ember lett, így kevesebb víz jut egy emberre.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!