Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
probléma Ukrán Fegyveres Erő Szirszkij Ukrajna főparancsnok haderő orosz-ukrán háború katona

Drasztikus lépésre szánták el magukat Zelenszkijék: ezen múlhat a háború sorsa – az ukrán nép nem fog örülni

2025. december 09. 09:33

Az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka szerint Ukrajna legnagyobb problémája nem a fegyver, vagy az eszközhiány, sokkal inkább a katonaállomány csökkenése.

2025. december 09. 09:33
null

Az orosz erők folytatódó támadásai miatt Ukrajnának nincs más választása, mint tovább erősíteni védelmi képességeit és fejleszteni haderejét – jelentette ki az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij, akinek szavait az RBC-Ukraine idézte.

Szirszkij szerint a hadsereg fő erőforrása továbbra is a személyi állomány, ezért a mobilizáció, a toborzás és az új szerződések megkötése kulcsfontosságú.

Mint mondta, ezek csak akkor eredményesek, ha a katonák magas színvonalú felkészítést kapnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni

Hoppá: ha ezt a közvélemény-kutatást meglátja Magyar Péter, köpni-nyelni nem fog tudni
Tovább a cikkhezchevron

„Nem a vas a lényeg, hanem az ember” – fogalmazott.

Hozzátette: a kiképzési rendszer fejlesztése folyamatos feladat, amelyet a katonai vezetés havi rendszerességgel értékel.

A főparancsnok elmondta, hogy az alapvető általános katonai kiképzés időtartamát 51 napra emelték. Az alapképzést szakmai tréning és egy beillesztési időszak követi az alegységeknél, amelynek célja a katonák gyors alkalmazkodása a szolgálati környezethez.

Szirszkij hangsúlyozta: a kiképzés fejlesztéséhez elengedhetetlen az oktatók színvonalának emelése, valamint a kiképzőközpontok korszerűsítése, hogy „a folyamat végén valóban harcképes katona álljon ki”.

A közelmúltban végzett átfogó audit teljes képet adott a kiképzőközpontok működéséről és lehetővé tette az előremutató példák azonosítását. 

Ugyanakkor több helyen súlyos biztonsági hiányosságokat is feltártak.

Szirszkij a biztonság növelését „kritikusan sürgős feladatnak” nevezte, és kiemelte: elfogadhatatlan, hogy egyes helyszíneken elégtelen az óvóhelyek és védelmi létesítmények állapota. A főparancsnok utasította az illetékeseket a problémák azonnali megoldására.

Ezt is ajánljuk a témában

A kiképzést fokozatosan távolítják a frontvonal közeléből: a hadtesteket középső és nyugati régiók lőtereire vezénylik, hogy a tréning biztonságosabb környezetben történjen.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

***

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NokiNokedli
•••
2025. december 09. 11:09 Szerkesztve
Mindeközben a valóság: 1. A "mobilizáltakat" egyből a frontra küldik, a harcoló sereg majd kiképzi az ott szükséges feladatokra alapon. 2. Kijelentették, hogy lehet erőszakot alkalmazni a "mobilizáció" során. Akkor talán a nép veszi a lapot, és az összes "mobilizáló" TCK-st, és a kollaboráns policájokat a helyszínen meglincseli, ha már szabad a gazda az erőszak terén. 3. A zsidók is szarban vannak. Ogyesszában már mindenki zsidónak öltözik, mert azokat nem viszik el (De miért nem? Tetű, bűz?). Ezért az ottani policáj a zsidónak kinézőket agyba-főbe vegzálja, hogy kiszűrje az álzsidókat. 4. Az oroszoknak kell FELSZABADÍTANI az ukránokat a Nyugati elnyomás alól?
Válasz erre
2
0
nnjohn
•••
2025. december 09. 10:37 Szerkesztve
Megtaláltak a szarva közt a tőgyét az ukrán fejesek!!!!! Nem ezt magyarázzuk már 3 éve, hogy elfogynak az ukránok, és még mindig marad 4x több orosz, mint amennyi ukrán most van ??? De, ezt mondtuk.... Lehet az utolsó ukránig harcolni, meg területeket veszteni, de megéri ?? Kinek marad akkor Ukrajna ??? Majd az afrikai kanok által fölcsinált ukrán nőknek ?? Mert az aljadék gennyes Mengele-kísérletező Soroséknak ez a tervük....
Válasz erre
5
0
Ödenburger
2025. december 09. 10:34
"What finally will count is boots on the ground. And the Russians are far stronger, far numerous, more numerous, than Ukrainians." - mondta Orbán Tucker Carlsonnak 2023.08.29-én. Úgy tűnik már megint igaza lett.
Válasz erre
2
0
csulak
2025. december 09. 10:17
elore az utolso ukriig
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!