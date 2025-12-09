Drasztikus lépésre szánták el magukat Zelenszkijék: ezen múlhat a háború sorsa – az ukrán nép nem fog örülni

A főparancsnok elmondta, hogy az alapvető általános katonai kiképzés időtartamát 51 napra emelték. Az alapképzést szakmai tréning és egy beillesztési időszak követi az alegységeknél, amelynek célja a katonák gyors alkalmazkodása a szolgálati környezethez.

Szirszkij hangsúlyozta: a kiképzés fejlesztéséhez elengedhetetlen az oktatók színvonalának emelése, valamint a kiképzőközpontok korszerűsítése, hogy „a folyamat végén valóban harcképes katona álljon ki”.

A közelmúltban végzett átfogó audit teljes képet adott a kiképzőközpontok működéséről és lehetővé tette az előremutató példák azonosítását.

Ugyanakkor több helyen súlyos biztonsági hiányosságokat is feltártak.

Szirszkij a biztonság növelését „kritikusan sürgős feladatnak” nevezte, és kiemelte: elfogadhatatlan, hogy egyes helyszíneken elégtelen az óvóhelyek és védelmi létesítmények állapota. A főparancsnok utasította az illetékeseket a problémák azonnali megoldására.