Drasztikus lépésre szánták el magukat Zelenszkijék: ezen múlhat a háború sorsa – az ukrán nép nem fog örülni

Az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka szerint Ukrajna legnagyobb problémája nem a fegyver, vagy az eszközhiány, sokkal inkább a katonaállomány csökkenése.
Az orosz erők folytatódó támadásai miatt Ukrajnának nincs más választása, mint tovább erősíteni védelmi képességeit és fejleszteni haderejét – jelentette ki az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij, akinek szavait az RBC-Ukraine idézte.
Szirszkij szerint a hadsereg fő erőforrása továbbra is a személyi állomány, ezért a mobilizáció, a toborzás és az új szerződések megkötése kulcsfontosságú.
Mint mondta, ezek csak akkor eredményesek, ha a katonák magas színvonalú felkészítést kapnak.
„Nem a vas a lényeg, hanem az ember” – fogalmazott.
Hozzátette: a kiképzési rendszer fejlesztése folyamatos feladat, amelyet a katonai vezetés havi rendszerességgel értékel.
A főparancsnok elmondta, hogy az alapvető általános katonai kiképzés időtartamát 51 napra emelték. Az alapképzést szakmai tréning és egy beillesztési időszak követi az alegységeknél, amelynek célja a katonák gyors alkalmazkodása a szolgálati környezethez.
Szirszkij hangsúlyozta: a kiképzés fejlesztéséhez elengedhetetlen az oktatók színvonalának emelése, valamint a kiképzőközpontok korszerűsítése, hogy „a folyamat végén valóban harcképes katona álljon ki”.
A közelmúltban végzett átfogó audit teljes képet adott a kiképzőközpontok működéséről és lehetővé tette az előremutató példák azonosítását.
Ugyanakkor több helyen súlyos biztonsági hiányosságokat is feltártak.
Szirszkij a biztonság növelését „kritikusan sürgős feladatnak” nevezte, és kiemelte: elfogadhatatlan, hogy egyes helyszíneken elégtelen az óvóhelyek és védelmi létesítmények állapota. A főparancsnok utasította az illetékeseket a problémák azonnali megoldására.
A kiképzést fokozatosan távolítják a frontvonal közeléből: a hadtesteket középső és nyugati régiók lőtereire vezénylik, hogy a tréning biztonságosabb környezetben történjen.
