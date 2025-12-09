Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupció Volodimir Zelesznkij Kirilo Budanov Ukrajna Denisz Smihal

Nehéz döntés előtt áll Zelenszkij: közülük kell kiválasztania következő jobbkezét

2025. december 09. 08:15

Komoly dilemma elé állította az ukrán elnököt Andrij Jermak lemondása.

2025. december 09. 08:15
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy online sajtótájékoztatón először szólalt meg nyilvánosan arról, hogy kik jöhetnek szóba utódjaként az Ukrán Elnöki Hivatal élén Andrij Jermak lemondása nyomán – számolt be a Kyiv Independent.

A lehetséges jelöltek sorában kormányzati vezetők, hírszerzési szakember és diplomaták egyaránt szerepelnek. Zelenszkij hangsúlyozta: a háborús helyzet és a béketárgyalások jelenlegi fázisában az új hivatalvezető kiválasztása sorsdöntő jelentőségű, ugyanakkor óvakodni kell minden elhamarkodott döntéstől, ami felboríthatja az állami intézmények egyensúlyát. Az elnök szerint több „komoly jelölt” áll rendelkezésre:

  • Denisz Smihal védelmi miniszter,
  • Mihajlo Fedorov digitalizációs miniszter, 
  • Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője,
  • Pavlo Palisza, az elnöki hivatal vezető-helyettese,
  • Szerhij Kiszlica, a külügyminisztérium minszter-hellyetes. 

Ugyanakkor Zelenszkij kiemelte: mindegyik név komoly kihívásokat rejt magában, mivel a jelöltek mindegyike létfontosságú szerepet töltenek be jelenlegi pozíciójukban.

Opcióim vannak: Smihal vagy Fedorov, de itt van a csapda: a Legfelső Tanácsnak előbb fel kell mentenie őket, hogy én kinevezhessem. Nem akarom, hogy úgy járjunk, mint a Jenga-toronnyal: kihúzunk egy kockát, és minden összeomlik. Az elnöki hivatal pótolhatatlan, de más intézmények is léteznek”

– fogalmazott az államfő. Zelenszkij elárulta: még gondolkodik a végső döntésen, és minden eshetőség esetében felméri, milyen űrt hagyna a jelölt a jelenlegi hivatalában.

Mint ismert, november 28-án az ukrán korrupcióellenes hatóságok – a NABU és a SZAP – házkutatást tartottak Jermaknál, majd rövid idővel később Zelenszkij közölte, hogy meneszti őt a hivatalvezetői posztról, és „újraindítja” az elnöki irodát. A korrupciós botrány Ukrajna legsúlyosabb politikai válságát idézte elő a háború kitörése óta.

Nyitókép forrása: Toby Melville / POOL / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sober
2025. december 09. 08:27
a zongoristának nem választania kell, hanem lemondania! ezt mondta már neki vki, mert magától nem tudja!
Válasz erre
1
0
lesmiserables
2025. december 09. 08:23
''Aranykezű''
Válasz erre
0
0
lesmiserables
2025. december 09. 08:23
Enyves lesz ez is
Válasz erre
1
0
pipa89
2025. december 09. 08:19
Most akkor kezdjem sajnálni? Azt az embert, akinek a beosztottjai be akarnak ugrani a vasba és délutánra a Balatonnál lenni???? Még a következő életemben sem, már ha van/ lesz ilyen, akkor sem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!