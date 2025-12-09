Nehéz döntés előtt áll Zelenszkij: közülük kell kiválasztania következő jobbkezét

Opcióim vannak: Smihal vagy Fedorov, de itt van a csapda: a Legfelső Tanácsnak előbb fel kell mentenie őket, hogy én kinevezhessem. Nem akarom, hogy úgy járjunk, mint a Jenga-toronnyal: kihúzunk egy kockát, és minden összeomlik. Az elnöki hivatal pótolhatatlan, de más intézmények is léteznek”
– fogalmazott az államfő. Zelenszkij elárulta: még gondolkodik a végső döntésen, és minden eshetőség esetében felméri, milyen űrt hagyna a jelölt a jelenlegi hivatalában.
Mint ismert, november 28-án az ukrán korrupcióellenes hatóságok – a NABU és a SZAP – házkutatást tartottak Jermaknál, majd rövid idővel később Zelenszkij közölte, hogy meneszti őt a hivatalvezetői posztról, és „újraindítja” az elnöki irodát. A korrupciós botrány Ukrajna legsúlyosabb politikai válságát idézte elő a háború kitörése óta.
Nyitókép forrása: Toby Melville / POOL / AFP