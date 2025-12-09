Nehéz döntés előtt áll Zelenszkij: közülük kell kiválasztania következő jobbkezét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy online sajtótájékoztatón először szólalt meg nyilvánosan arról, hogy kik jöhetnek szóba utódjaként az Ukrán Elnöki Hivatal élén Andrij Jermak lemondása nyomán – számolt be a Kyiv Independent.

A lehetséges jelöltek sorában kormányzati vezetők, hírszerzési szakember és diplomaták egyaránt szerepelnek. Zelenszkij hangsúlyozta: a háborús helyzet és a béketárgyalások jelenlegi fázisában az új hivatalvezető kiválasztása sorsdöntő jelentőségű, ugyanakkor óvakodni kell minden elhamarkodott döntéstől, ami felboríthatja az állami intézmények egyensúlyát. Az elnök szerint több „komoly jelölt” áll rendelkezésre: