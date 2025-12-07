Így mentegeti Rácz András, a 444 ukránbarát „szakértője”, Zelenszkij aranyvécés korrupciós botrányát (VIDEÓ)

Kár lenne elfelejteni: Rácz Andrásé a háborús szakértők legnagyobb baklövése – és most újra hatalmasat tévedett
Mintha mégsem maradna egyedül Magyarország a zsákutcában.
A kamuszakértő, aki az ATV-ben korábban egy számítógépes játék felvételeit kommentálta harctéri cselekményekként, ismét porig alázta magát az ország előtt.
Az Ellenpont arról ír, hogy
a 444.hu nevű internetes portál Rácz Andrással, az úgynevezett „Oroszország-szakértővel” próbálta bizonyítani, hogy nem is jelentős ügy az a korrupciós botrány, amely az aranyvécével vált szimbolikussá, és amely jelenleg is zajlik, felfoghatatlan méretűre duzzadva.
A botrány során ugyanis Zelenszkij elnök legközelebbi bizalmasai legalább 100 millió dollárt (40 milliárd forintot) loptak el az ukrán állami energetikai vállalattól – és ez valószínűleg csak a jéghegy csúcsa.
Rácz András az a hiteltelen figura, aki számtalan bakija között korábban Sváby András vendégeként az ATV-ben egy számítógépes játék felvételeit kommentálta, mintha azok a jelenetek valóban a harctéren történtek volna.
A portál kifejti: az „aranybudis” korrupciós ügy középpontjában Zelenszkij fontos támogatója, Timur Mindics áll.
Már két miniszter belebukott a botrányba,
és Andrij Jermak, az elnök első számú bizalmasa is érintett. A korrupciós háló tehát Zelenszkijig ér, aki Mindics közeli ismerőse.
Ráadásul nyáron az ukrán elnök meg akarta szüntetni a most kirobbant botrányért felelős korrupcióellenes ügynökség önállóságát – ami most már úgy tűnik, azért történt volna, hogy eltussolja az ügyet.
Az ellopott pénzek az Európai Uniótól, vagyis az európai adófizetőktől érkeztek. Rácz András, aki személyes ismerőse a Tisza Párthoz köthető, gyanús kapcsolatokkal rendelkező Skirják Krisztiánnak és Magyar Péter kémként emlegetett „testvérének”, Ceber Roland Ivanovicsnak, most ezt a korrupciós ügyet védi – írják.
Az ügybe eddig két miniszter bukott bele; Zelenszkij egyik legrégebbi bizalmasa, Timur Mindics elhagyta az országot, és az elnöki tanácsot vezető Rusztem Umerovot szintén vád alá helyezték.
A tények tudatában a 444 stúdiójában
Rácz Andrásnak sikerült teljesen újraértelmeznie az ügyet.
Szerinte mivel összegszerűen nem ebben az ügyben tűnt el a legtöbb pénz, ezért maga a botrány, illetve az azzal összefüggő lemondáshullám
tulajdonképpen előrelépés Ukrajnában.
– tudjuk meg.
„Nem igaz, hogy ez Ukrajna történetének legnagyobb korrupciós botránya. 10 milliárdos tételek is voltak dollárban a 90-es és 2000-es években. Ehhez képest ez a 100 millió aprópénz” – vélekedett Rácz András.
Az Ellenpont hangsúlyozza: bár korábban is voltak súlyos ügyek – nem véletlenül tartja Európa egyik legkorruptabb országának Ukrajnát a Transparency International és a Világbank –, Rácz kijelentése
erősen relativizálja a helyzetet.
A botrány súlyát ugyanis nem elsősorban az eltűnt pénz mennyisége adja, hanem az a tény, hogy egy háborús ország vezetésének legfelsőbb szintjéig érő korrupciós hálózat működhetett, miközben Ukrajna nyugati pénzügyi támogatásra szorul fizetőképességének fenntartása érdekében.
Miközben arról beszélnek, hogy honvédő háborút folytatnak, amelyhez támogatásra van szükség, és miközben ukránok halnak meg a harcmezőn, egyes vezetők arany WC-ket használnak, amerikai házakat vásárolnak, és ugyanúgy lopnak, mint a háború előtt – írja a portál.
Leszögezik:
nem meglepő Rácz András „megengedő” hozzáállása az ukrán korrupcióhoz, mivel személyes kapcsolatot ápol olyan, gyanús hátterű és ügynökként azonosított ukrán férfiakkal, akik a Tisza Párt környékén is feltűntek.
Rácz korábban találkozott Skirják Krisztiánnal, aki az általa létrehozott álmagyar Facebook-csoportban az ukrán kormány álláspontját visszhangozva relativizálta a kényszersorozás közben halálra vert Sebestyén József ügyét.
Ugyancsak találkozott Magyar Péter ukrán kémként emlegetett „testvérével”, Ceber Roland Ivanoviccsal is kijevi látogatása során.
Az „Oroszország-szakértő” tehát úgy tűnik, elsősorban Ukrajnában rendelkezik jó kapcsolatokkal.
Rácz András ezután azzal vigasztalja a 444 nézőit, hogy tulajdonképpen jó hír, hogy kirobbant a botrány, mert ez az ukrán társadalom fejlődését mutatja. „És az, hogy
most már 100 millió dollárt sem tolerál az ukrán társadalom, azt mutatja, hogy tényleg változik az ország”
– fogalmazott. Megjegyzik: a botrányt az az ukrán korrupcióellenes szervezet robbantotta ki, amelyet Zelenszkij nyáron megpróbált megszüntetni, és csak amerikai nyomásra lépett vissza ettől.
Feltűnő, hogy a Zelenszkijhez egyébként erősen lojális Kyiv Independent elemzése kevésbé bizakodó, mint Ráczé. A lap szerint a Mindics-ügy rámutat egy, a kormányzat legfelsőbb köreibe érő korrupciós hálózatra, amely különösen veszélyes, mert a hatalom koncentrációjára és a fékek, ellensúlyok gyengülésére utal.
Röviden:
a Zelenszkij-barát sajtótermék szerint nem egyszerű pénzlenyúlásról van szó, hanem arról, hogy az ukrán politikai elit a háború ellenére is prioritásként kezeli saját gazdagodási hálózatainak fenntartását.
A nyomozó hatóságok szerint a korrupciós rendszer lényege az volt, hogy az Enerhoatom egyes szerződéseiből
a vállalat 10–15%-os visszaosztást kért az üzlettársaktól. Aki nem fizetett, annak a kifizetéseit blokkolták vagy kizárták a szerződő partnerek közül.
Ily módon mintegy 100 millió dollár kenőpénz került a bűnszervezethez az állami cég költségvetéséből – ezek a szikár tények, a többi a szokásos propaganda.
Nyitókép: Youtube
