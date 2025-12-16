Ft
12. 16.
kedd
dollár forint donald trump

Szárnyal a forint – letarolta a feltörekvő piacokat a magyar valuta

2025. december 16. 11:41

Már a Reuters is arról ír, hogy fordulóponthoz értek a pénzpiacok.

2025. december 16. 11:41
forint minimálbér

Amíg korábban csak egy szűk piaci rést jelentett a forint kereskedelme a feltörekvő pénzpiacokon, Donald Trump második elnöksége óta viszont megkétszereződött a forint iránti kereskedői érdeklődés. A Reuters szerint ez nem átmeneti jelenség.

A forint idén körülbelül 20 százalékkal erősödött a dollárral szemben, ami közel negyedszázad legjobb éves teljesítményét jelenti, és az egyik legjobb feltörekvő piaci devizává teszi 2025-ben.

A portál elemzése szerint az idei év egyébként is kedvezett a feltörekvő piacok valutáinak. Az MSCI Feltörekvő Piaci Devizaindexe júliusban rekordot döntött, és közel van ahhoz, hogy 2017 óta a legjobb éves teljesítményt produkálja. A Reuters által megkérdezett kereskedők, alapkezelők és elemzők többsége arra számít, hogy ez a trend jövőre is folytatódik.

Az erősödés hátterében egy volatilisebb és gyengülő dollár áll, ami arra készteti a befektetőket, hogy újragondolják a dollár státuszáról régóta fennálló feltételezéseket. Eközben egyre inkább fogadnak bizonyos fejlődő országok valutáinak – Dél-Afrikától Magyarországig – javuló értékére, miközben diverzifikálják az eszközeiket.

Nyitókép forrása: Nikolas Kokovlis / NurPhoto / AFP

states-2
2025. december 16. 12:29
Komcsik agyvérzést kapnak.
neszteklipschik
•••
2025. december 16. 12:03 Szerkesztve
1. Forint erősödik: "a Piac beárazza" Magyar Péter Messiás úr közelgő fényes győzelmét 2. Forint gyengül: a Gonosz Zorbán tehet mindenről MONNYONLE! -független&objektív lippsik 😊😊😊
Ízisz
•••
2025. december 16. 11:50 Szerkesztve
Z. "Jelentős árcsökkentő szériában van a magyar olajcég: utoljára december 12-én, és 10-én nyúltak mindkét üzemanyagfajta árához, rendre 3, illetve 2 forintos csökkentésekről döntve. Összesen tehát az elmúlt héten 5-5 forinttal mérséklődött mindkét típus ára, ehhez jön hozzá, a holnaptól érvényes újabb 5-5 forint. A Mol újabb árcsökkentésről szóló döntésének egyfelől a forint-dollár keresztárfolyam alakulása, másfelől az irányadó Brent olajfajta hordónkénti jegyzésének ár adhat alapot. Jól teljesített ugyanis a forint" Jajj!!! 😯 Ilyenkor szokták a sorosista médiamunkások ezt csinálni!!! 🙈🙉🙊💯❗
