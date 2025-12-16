Szárnyal a forint – letarolta a feltörekvő piacokat a magyar valuta

Amíg korábban csak egy szűk piaci rést jelentett a forint kereskedelme a feltörekvő pénzpiacokon, Donald Trump második elnöksége óta viszont megkétszereződött a forint iránti kereskedői érdeklődés. A Reuters szerint ez nem átmeneti jelenség.

A forint idén körülbelül 20 százalékkal erősödött a dollárral szemben, ami közel negyedszázad legjobb éves teljesítményét jelenti, és az egyik legjobb feltörekvő piaci devizává teszi 2025-ben.

A portál elemzése szerint az idei év egyébként is kedvezett a feltörekvő piacok valutáinak. Az MSCI Feltörekvő Piaci Devizaindexe júliusban rekordot döntött, és közel van ahhoz, hogy 2017 óta a legjobb éves teljesítményt produkálja. A Reuters által megkérdezett kereskedők, alapkezelők és elemzők többsége arra számít, hogy ez a trend jövőre is folytatódik.