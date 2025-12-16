Szárnyal a forint – letarolta a feltörekvő piacokat a magyar valuta

Pofont adott a forint az inflációnak, már érezhetjük a hatását
Novemberben már beesett a várt 4 százalékos szint alá az éves infláció mértéke. Ebben pedig az évek óta nem látott forinterősödés is szerepet játszott, igencsak lefaragva az árakon.
Már a Reuters is arról ír, hogy fordulóponthoz értek a pénzpiacok.
Amíg korábban csak egy szűk piaci rést jelentett a forint kereskedelme a feltörekvő pénzpiacokon, Donald Trump második elnöksége óta viszont megkétszereződött a forint iránti kereskedői érdeklődés. A Reuters szerint ez nem átmeneti jelenség.
A forint idén körülbelül 20 százalékkal erősödött a dollárral szemben, ami közel negyedszázad legjobb éves teljesítményét jelenti, és az egyik legjobb feltörekvő piaci devizává teszi 2025-ben.
A portál elemzése szerint az idei év egyébként is kedvezett a feltörekvő piacok valutáinak. Az MSCI Feltörekvő Piaci Devizaindexe júliusban rekordot döntött, és közel van ahhoz, hogy 2017 óta a legjobb éves teljesítményt produkálja. A Reuters által megkérdezett kereskedők, alapkezelők és elemzők többsége arra számít, hogy ez a trend jövőre is folytatódik.
Az erősödés hátterében egy volatilisebb és gyengülő dollár áll, ami arra készteti a befektetőket, hogy újragondolják a dollár státuszáról régóta fennálló feltételezéseket. Eközben egyre inkább fogadnak bizonyos fejlődő országok valutáinak – Dél-Afrikától Magyarországig – javuló értékére, miközben diverzifikálják az eszközeiket.
