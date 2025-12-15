Riasztó fejlemények Európában: tovább terjed a középkori vírus

Terjed a lepra Romániában
A hír megdöbbentő, mert Romániában 1981 óta nem volt igazolt lepra-eset.
Egy Nepálból származó munkavállalónál mutatták ki a betegséget, aki mintegy két éve él az országban családjával.
Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, újra felütötte a fejét a lepra Romániában.
Ezt is ajánljuk a témában
A hír megdöbbentő, mert Romániában 1981 óta nem volt igazolt lepra-eset.
A Croatia Week pedig vasárnap arról írt, hogy leprás megbetegedést azonosítottak Horvátországban is.
Egy Nepálból származó külföldi munkavállalónál mutatták ki a betegséget, aki mintegy két éve él az országban családjával.
Érdekesség, hogy a már fentebb említett romániai eset kapcsán is az Ázsiából való visszatérésük után lettek betegek az érintettek.
Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy ennek ellenére nincs járványveszély és a lakosság számára nem jelent kockázatot az eset.
Dr. Bruno Baršić, a Dubravai Klinikai Kórház infektológusa szerint a lepra terjedéséhez hosszan tartó, szoros kapcsolat szükséges, például közös háztartás. Mint fogalmazott, alkalmi érintkezés során – például az utcán, tömegközlekedésen vagy munkahelyen – nem lehet elkapni a betegséget. A szakember kiemelte: nem járványról van szó, hanem egy importált, elszigetelt esetről.
Horvátországban legutóbb 1993-ban regisztráltak leprás megbetegedést, és az országban soha nem alakult ki a betegség tömeges elterjedése.
A Horvát Közegészségügyi Intézet (HZJZ) megerősítette, hogy a beteg azonnal megkezdte az antibiotikumos kezelést, amely napjainkban teljes mértékben gyógyítja a leprát. Bár a terápia hosszú ideig tarthat, rendkívül hatékony, és a kezelés megkezdése után a fertőzőképesség gyorsan megszűnik.
A beteg valamennyi közeli hozzátartozóját azonosították és megfigyelés alá vonták. Szükség esetén megelőző kezelésben is részesítették őket.
A hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy a lepra rendkívül lassan fejlődik ki, a tünetek akár évekkel vagy évtizedekkel a fertőzés után jelentkezhetnek, így nem kizárt, hogy az érintett még Horvátországba érkezése előtt fertőződött meg.
Az egészségügyi szervek hangsúlyozták: Horvátország egészségügyi rendszere felkészült az ilyen ritka, importált esetek kezelésére, és nincs ok a lakosság aggodalmára.
A nyitókép illusztráció: DENIS LOVROVIC / AFP