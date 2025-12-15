Riasztó fejlemények Európában: tovább terjed a középkori vírus

Érdekesség, hogy a már fentebb említett romániai eset kapcsán is az Ázsiából való visszatérésük után lettek betegek az érintettek.

Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy ennek ellenére nincs járványveszély és a lakosság számára nem jelent kockázatot az eset.

Dr. Bruno Baršić, a Dubravai Klinikai Kórház infektológusa szerint a lepra terjedéséhez hosszan tartó, szoros kapcsolat szükséges, például közös háztartás. Mint fogalmazott, alkalmi érintkezés során – például az utcán, tömegközlekedésen vagy munkahelyen – nem lehet elkapni a betegséget. A szakember kiemelte: nem járványról van szó, hanem egy importált, elszigetelt esetről.

Horvátországban legutóbb 1993-ban regisztráltak leprás megbetegedést, és az országban soha nem alakult ki a betegség tömeges elterjedése.

A Horvát Közegészségügyi Intézet (HZJZ) megerősítette, hogy a beteg azonnal megkezdte az antibiotikumos kezelést, amely napjainkban teljes mértékben gyógyítja a leprát. Bár a terápia hosszú ideig tarthat, rendkívül hatékony, és a kezelés megkezdése után a fertőzőképesség gyorsan megszűnik.