Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
leprás megbetegedés horvátország betegség

Riasztó fejlemények Európában: tovább terjed a középkori vírus

2025. december 15. 09:43

Egy Nepálból származó munkavállalónál mutatták ki a betegséget, aki mintegy két éve él az országban családjával.

2025. december 15. 09:43
null

Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, újra felütötte a fejét a lepra Romániában.

A Croatia Week pedig vasárnap arról írt, hogy leprás megbetegedést azonosítottak Horvátországban is.

Egy Nepálból származó külföldi munkavállalónál mutatták ki a betegséget, aki mintegy két éve él az országban családjával.

Érdekesség, hogy a már fentebb említett romániai eset kapcsán is az Ázsiából való visszatérésük után lettek betegek az érintettek.

Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozták, hogy ennek ellenére nincs járványveszély és a lakosság számára nem jelent kockázatot az eset.

Dr. Bruno Baršić, a Dubravai Klinikai Kórház infektológusa szerint a lepra terjedéséhez hosszan tartó, szoros kapcsolat szükséges, például közös háztartás. Mint fogalmazott, alkalmi érintkezés során – például az utcán, tömegközlekedésen vagy munkahelyen – nem lehet elkapni a betegséget. A szakember kiemelte: nem járványról van szó, hanem egy importált, elszigetelt esetről. 

Horvátországban legutóbb 1993-ban regisztráltak leprás megbetegedést, és az országban soha nem alakult ki a betegség tömeges elterjedése.

A Horvát Közegészségügyi Intézet (HZJZ) megerősítette, hogy a beteg azonnal megkezdte az antibiotikumos kezelést, amely napjainkban teljes mértékben gyógyítja a leprát. Bár a terápia hosszú ideig tarthat, rendkívül hatékony, és a kezelés megkezdése után a fertőzőképesség gyorsan megszűnik. 

A beteg valamennyi közeli hozzátartozóját azonosították és megfigyelés alá vonták. Szükség esetén megelőző kezelésben is részesítették őket.

A hatóságok arra is felhívták a figyelmet, hogy a lepra rendkívül lassan fejlődik ki, a tünetek akár évekkel vagy évtizedekkel a fertőzés után jelentkezhetnek, így nem kizárt, hogy az érintett még Horvátországba érkezése előtt fertőződött meg.

Az egészségügyi szervek hangsúlyozták: Horvátország egészségügyi rendszere felkészült az ilyen ritka, importált esetek kezelésére, és nincs ok a lakosság aggodalmára.

A nyitókép illusztráció: DENIS LOVROVIC / AFP

lesmiserables
2025. december 15. 10:09
Nagyszerű remélem jönnek nepáli vendégmunkások is
wadcutter
2025. december 15. 09:57
mindig is lepratelep volt Románia
csulak
2025. december 15. 09:53
sok huho semmiert
