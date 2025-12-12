Ft
Terjed a lepra Romániában

2025. december 12. 15:40

A hír megdöbbentő, mert Romániában 1981 óta nem volt igazolt lepra-eset.

2025. december 12. 15:40
Pénteken már a második leprás esetet regisztrálták Romániában – számolt be róla a Romania Journal. A hírek szerint összesen négy gyanús pácienst tartanak számon, akik mind egy kolozsvári wellness szalonban dolgoztak. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter közlése szerint a szalon ügyfelinek nem kell aggódniuk. „A szalon ügyfeleinek nem kell aggódniuk és nem kell vizsgálatra menniük, mert az Országos Közegészségügyi Intézet és a Közegészségügyi Igazgatóság kiterjedt epidemiológiai vizsgálatot végez, amelybe bevonják a közelmúltbeli ügyfeleket is” – mondta a egészségügyi miniszter.

A most megerősített két esetet egy testvérpár kapta el, akik szeptemberben Ázsiában jártak, valószínűleg az ott-tartózkodásuk alatt kapták el, majd visszatértek Romániába.

Rogobete tisztázta, hogy a betegség továbbadásához hosszan tartó kontaktus szükséges: „Ehhez 2-4 hétig tartó, tartós érintkezés kell. Egy egyszeri masszázs nem tudja könnyen továbbadni a betegséget.”

„Az Országos Közegészségügyi Intézet által előírt összes fertőtlenítési intézkedést megtettük, így nincs veszély. Ezt meg kell értsék az emberek” – mondta.

Rogobete hangsúlyozta, hogy nem közegészségügyi vészhelyzetről van szó:

A hír megdöbbentő, mert Romániában 1981 óta nem volt igazolt lepra-eset, de ez nem jelent közegészségügyi vagy járványügyi riadót. Figyelemmel kísérjük és kézben tartjuk a helyzetet. Ha további eseteket erősítenek meg, akkor meghozzuk a szükséges intézkedéseket, de jelenleg erre nincs szükség”

– jelentette ki.

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP

jan36
2025. december 12. 16:26
Azét érdemes lenne pontosítani: az (egyik) eredeti cikk (MASOL) alapján a nők távolkeletiek, Indonéziából. A leprát csak tartós érintkezés során, inkább bőrseben keresztül lehet elkapni. A lappangási ideje kurva hosszú lehet. Akár 10 év is. Akkor, hogy is van ez? Az őszi látogatás-utazás során szedték össze? Utoljára, Kolozsváron a '70-es években volt lepraeset, valami afrikai néger diák (lévén sok külföldi egyetemista volt); tehetősebb lehetett, mert szállodában lakott, nem koleszban. Felkötötte magát.
Válasz erre
1
0
massivement5
2025. december 12. 16:18
Ázsiában voltak? Csak nem türk-kipcsakok voltak? Menjenek vissza a leprások Ázsiába.
Válasz erre
0
6
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. december 12. 16:16
Csak nehogy bejelentse valamelyik Momentohumanista, hogy valójában irigykednünk kellene Romániára.
Válasz erre
2
0
Csigorin
2025. december 12. 16:02
persze… azert hordtak csengettyut a kozepkorban es takarodott a kozelukbol is mindenki
Válasz erre
0
1
