12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Göröghné Bocskai Éva lárva csokimikulás Magyar Péter Hajdúböszörmény Románia

Román gyártó készítette a kukacos mikulásokat, amelyeket Magyar Péter jelöltje osztogatott a gyerekeknek

2025. december 07. 12:02

Így megy ez.

2025. december 07. 12:02
null

Ahogy megírtuk, Magyar Péter jelöltje, a Hajdúböszörményi polgármester kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben.

Azóta kiderítettük, hogy a szóban forgó csokimikulások hátoldalán a gyártó is látható, így felelősségünk teljes tudatában leírhatjuk: 

román gyártó készítette a kukacos-lárvás csokimikulást, amit a gyerekek Göröghné Bocskai Éva tiszás polgármesternek és csapatának köszönhetnek.

A tiszásoknak sikerült Romániából csokit szerezni a magyar gyerekeknek.

