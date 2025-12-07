Román gyártó készítette a kukacos mikulásokat, amelyeket Magyar Péter jelöltje osztogatott a gyerekeknek

Magyar Péter jelöltje kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben
A hírről többek között a 444 is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak”, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.
Így megy ez.
Ahogy megírtuk, Magyar Péter jelöltje, a Hajdúböszörményi polgármester kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben.
Azóta kiderítettük, hogy a szóban forgó csokimikulások hátoldalán a gyártó is látható, így felelősségünk teljes tudatában leírhatjuk:
román gyártó készítette a kukacos-lárvás csokimikulást, amit a gyerekek Göröghné Bocskai Éva tiszás polgármesternek és csapatának köszönhetnek.
A tiszásoknak sikerült Romániából csokit szerezni a magyar gyerekeknek.