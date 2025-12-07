Magyar Péter jelöltje kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben

Román gyártó készítette a kukacos mikulásokat, amelyeket Magyar Péter jelöltje osztogatott a gyerekeknek
Így megy ez.
A hírről többek között a 444 is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak”, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.
Kukacos csokimikulást kaptak a hajdúböszörményi gyerekek, óvodákban és iskolákban is ez volt a desszert a tegnapi ebédhez,
többen ettek a lárvás édességből, csak a kóstolás után vették észre, hogy valami mozog az üreges csokoládéban.
Sokan ezután hasfájásra, hányingerre panaszkodtak – tudjuk meg az RTL híradójából.
Csöppet sem mellékes, hogy
Hajdúböszörmény jelenlegi polgármestere, Göröghné Bocskai Éva Magyar Péter jelöltje lett Hajdu-Bihar 6. választókerületben.
A hírről többek között a 444 és a 24.hu is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak” a kukacos csokimikulások kapcsán, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.
Az RTL megkérdezett kártevőirtó szerint légy- vagy lisztmolylárvákkal szennyeződhettek az édességek, miközben a csokik csomagolásán az látszik, hogy nem jártak le az édességek.
Az állami intézmények étkeztetéséért egy helyi önkormányzati cég (!) felel,
derült ki, ami visszakérte a gyerekektől a még el nem fogyasztott édességeket és panaszt tett a beszállítója felé.
A gyártó nem akart nyilatkozni, de annyit elárultak, hogy felvették a kapcsolatot a viszonteladókkal, keresik, hogy hogyan szennyeződhetett a csokoládé,
elsősorban lisztlárvákra gyanakodnak.
Nyitókép: képernyőkép, RTL Híradó