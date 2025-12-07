Ft
12. 07.
vasárnap
lisztmolylárva iskola csokimikulás óvoda hányinger Magyar Péter Hajdúböszörmény

Magyar Péter jelöltje kukacos csokimikulást osztogatott a gyerekeknek Hajdúböszörményben

2025. december 07. 11:00

A hírről többek között a 444 is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak”, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot.

2025. december 07. 11:00
null

Kukacos csokimikulást kaptak a hajdúböszörményi gyerekek, óvodákban és iskolákban is ez volt a desszert a tegnapi ebédhez, 

többen ettek a lárvás édességből, csak a kóstolás után vették észre, hogy valami mozog az üreges csokoládéban. 

Sokan ezután hasfájásra, hányingerre panaszkodtak – tudjuk meg az RTL  híradójából.  

Csöppet sem mellékes, hogy 

Hajdúböszörmény jelenlegi polgármestere, Göröghné Bocskai Éva Magyar Péter jelöltje lett Hajdu-Bihar 6. választókerületben. 

A hírről többek között a 444 és a 24.hu is megemlékezett, akik bőszen „önkormányzatoztak” a kukacos csokimikulások kapcsán, csak éppen a lényeg maradt ki. Semmi baj, mi azért leírtuk a valóságot. 

Az RTL megkérdezett kártevőirtó szerint légy- vagy lisztmolylárvákkal szennyeződhettek az édességek, miközben a csokik csomagolásán az látszik, hogy nem jártak le az édességek.

Az állami intézmények étkeztetéséért egy helyi önkormányzati cég (!) felel, 

derült ki, ami visszakérte a gyerekektől a még el nem fogyasztott édességeket és panaszt tett a beszállítója felé.

A gyártó nem akart nyilatkozni, de annyit elárultak, hogy felvették a kapcsolatot a viszonteladókkal, keresik, hogy hogyan szennyeződhetett a csokoládé,

 elsősorban lisztlárvákra gyanakodnak.

Nyitókép: képernyőkép, RTL Híradó


 

 

