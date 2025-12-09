Ezért is lenne teljesen elhibázott lépés a tiszás ÁFA-csökkentési terv

Az ÁFA az egyik legfontosabb bevétele az államnak, a teljes bevétel mintegy negyedét adja és nagyban hozzájárul a költségvetés stabilizálásához. Termékek és szolgáltatások után kell megfizetni, általában a fogyasztó fizeti, mivel a vállalkozások vissza tudják igényelni az államtól egy részét.

A november végén kiszivárgott 650 oldalas dokumentum, amely feltételezhetően a Tisza Párt 2027-től érvényes konvergenciaprogramját mutatja be, szintén kitér az ÁFA kérdésére. Ebben a készítők azt írják, hogy a jelenlegi, magas adókulcs növeli az adóelkerülés kockázatát. Azt már nem említik, hogy nemhogy növeli a kockázatot, de még a fogyasztást sem fékezi a magas adókulcs, ez újabb és újabb rekordokat dönt meg, ezzel egyre nagyobb bevételt generálva az államnak.

Sajátos reformra készülnek

A dokumentumban ennek ellenére kijelentik, hogy 2026-ban egy esetleges kormányváltás után ÁFA reformra van szükség, azaz 27 százalékról 25 százalékra vinnék le a kulcsot, bizonyos termékek ÁFÁ-ját még inkább leszállítanák, ugyanakkor bevezetnének egy új, brutálisan magas, 32 százalékos kulcsot is a luxus- valamint egészségkárosító termékekre, illetve a harmadik országokból származó importbeszerzésekre.