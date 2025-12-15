Itt egy igazi örömhír: idén olcsóbb lesz a karácsony!

A 4,6 százalékos áremelkedés is elsősorban a háztartási energia kedvezményes mennyiség feletti fogyasztásemelkedésének, valamint a szeszes italok és dohánytermékek 7,5, illetve a szolgáltatások 6,7 százalékos drágulásának a következménye. Az élelmiszerek ára 3,9 százalékkal volt magasabb, mint 2024 októberében. Ehhez a kávé és a kakaó, így egyebek mellett a csokoládé jelentős áremelkedése érdemben hozzájárult, ez világpiaci okokra vezethető vissza.

A nemzetgazdasági tárca legfrissebb közlése szerint az árréskorlátozás átlagosan 1,5 százalékkal fogja vissza az inflációt – vagyis az állami szerepvállalás nélkül 6 százalék fölötti mértékben romlana a pénz. Az intézkedés a tervek szerint február végéig marad érvényben, bár a várakozások szerint a kormány tovább is fenntartja a korlátozásokat.

Az élelmiszerláncokkal a kabinet nem tudott megegyezni az önkéntes árréskorlátozásról, ezért vezette be az árrésstopot, a biztosítók, a bankok, a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők viszont önként vállalták a díjemelés korlátozását vagy elhalasztását.

A szabályozott árak bevezetése nem csupán a tényleges, kimutatható infláció szempontjából hatásos eszköz, az emberek inflációs érzetén is javít. Az utóbbi évek jelentős áremelései rávilágítottak arra a jelenségre, hogy a fogyasztók a ténylegesnél jóval nagyobb drágulást érzékelnek. Ez részben az üzletek áremelési politikájára vezethető vissza: az alapvető élelmiszerek árát korábban akár hetente, kéthetente is emelték a láncok. Ez a gyakorlat felveti annak a gyanúját is, hogy a profitnövelés mellett – piaci okok hiányában – politikai célú áremeléseket hajtottak végre.

Noha a gyakori emelés nem volt jelentős, sok esetben mindössze 10-20 forint mértékű, a vásárlókban azt a benyomást keltette, hogy az inflációt a kedvező adatok ellenére sem sikerült megfékezni. A boltokban akár havonta többször is drágulással szembesült a vevő, a jövedelme viszont, ha emelkedett, évente csak egy, esetleg két alkalommal – arra nincs példa, hogy az árak változásának ütemében változzon a kereset.