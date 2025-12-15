Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság kormány árrésstop élelmiszer

Itt egy igazi örömhír: idén olcsóbb lesz a karácsony!

2025. december 15. 09:15

Idén jóval kevesebbe kerül az ünnepi menü elkészítése, mint tavaly. A kormány meghosszabbította az árrésstopot, és újabb tizennégy élelmiszer-kategóriára terjesztette ki.

2025. december 15. 09:15
null
Nagy Kristóf

Már negyvennégy alapvető termékcsoportra terjed ki az árrésstop, amivel a kormány a kiskereskedelmi láncok irreálisnak tartott áremelését korlátozza. Az érintett árucikkeket a nagy üzletláncok legfeljebb 10 százalékkal adhatják magasabb áron a fogyasztóknak, mint amennyiért beszerezték őket. A termékkör bővítésének köszönhetően az állami korlátozás már a marha-fehérpecsenye, a marhafelsál, a sertésmájkrém és -májas, a sajtkrém, a kenhető sajt, négy-négy zöldség- és gyümölcsféle, valamint a bébiétel árának emelkedését is fékezi. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium friss adatai alapján az árrésstopos élelmiszerek ára az intézkedés bevezetése óta 20 százalékkal, a drogériai termékeké 27 százalékkal csökkent. Ismeretes, a szabályozást március közepén vezette be a kormány, majd több lépésben bővítette a bevont árucikkek körét. Az intézkedés hatása vegyes, mivel bizonyos élelmiszerek a korlátozás ellenére is drágultak, aminek oka a piaci folyamatokra vezethető vissza. Nem jelentős mértékben, de nőtt a csirkemell és az étolaj ára, ezzel szemben a tejtermékeket és a felvágottakat jóval olcsóbban szerezhetjük be most, mint az év első hónapjaiban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

A fogyasztóiár-index októberben 4,6 százalék volt éves alapon, 

havi összevetésben viszont már július óta nem emelkednek az árak. 

A 4,6 százalékos áremelkedés is elsősorban a háztartási energia kedvezményes mennyiség feletti fogyasztásemelkedésének, valamint a szeszes italok és dohánytermékek 7,5, illetve a szolgáltatások 6,7 százalékos drágulásának a következménye. Az élelmiszerek ára 3,9 százalékkal volt magasabb, mint 2024 októberében. Ehhez a kávé és a kakaó, így egyebek mellett a csokoládé jelentős áremelkedése érdemben hozzájárult, ez világpiaci okokra vezethető vissza. 

A nemzetgazdasági tárca legfrissebb közlése szerint az árréskorlátozás átlagosan 1,5 százalékkal fogja vissza az inflációt – vagyis az állami szerepvállalás nélkül 6 százalék fölötti mértékben romlana a pénz. Az intézkedés a tervek szerint február végéig marad érvényben, bár a várakozások szerint a kormány tovább is fenntartja a korlátozásokat. 

Az élelmiszerláncokkal a kabinet nem tudott megegyezni az önkéntes árréskorlátozásról, ezért vezette be az árrésstopot, a biztosítók, a bankok, a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők viszont önként vállalták a díjemelés korlátozását vagy elhalasztását. 

A szabályozott árak bevezetése nem csupán a tényleges, kimutatható infláció szempontjából hatásos eszköz, az emberek inflációs érzetén is javít. Az utóbbi évek jelentős áremelései rávilágítottak arra a jelenségre, hogy a fogyasztók a ténylegesnél jóval nagyobb drágulást érzékelnek. Ez részben az üzletek áremelési politikájára vezethető vissza: az alapvető élelmiszerek árát korábban akár hetente, kéthetente is emelték a láncok. Ez a gyakorlat felveti annak a gyanúját is, hogy a profitnövelés mellett – piaci okok hiányában – politikai célú áremeléseket hajtottak végre. 

Noha a gyakori emelés nem volt jelentős, sok esetben mindössze 10-20 forint mértékű, a vásárlókban azt a benyomást keltette, hogy az inflációt a kedvező adatok ellenére sem sikerült megfékezni. A boltokban akár havonta többször is drágulással szembesült a vevő, a jövedelme viszont, ha emelkedett, évente csak egy, esetleg két alkalommal – arra nincs példa, hogy az árak változásának ütemében változzon a kereset. 

A 4 százalékot meghaladó infláció még mindig magasabb, mint a Magyar Nemzeti Bank 3 százalék alatti célsávja. Az árstabilitás megőrzését szolgáló intézmény Varga Mihály-féle vezetése idején a magyar fizetőeszköz éllovassá vált az erősödést tekintve. Az MNB és az elemzők jövőre tovább mérséklődő inflációval számolnak, s a lakosság inflációs félelmei is oldódnak. Ennek köszönhetően egyre többen számítanak arra, hogy a következő hónapokban javul az anyagi helyzetük, ezt a várakozást pedig az egyéb kormányzati intézkedések is erősítik.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
..--..
2025. december 15. 10:32
-zsoltkom- "idén olcsóbb lesz a karácsony" A Fidesznek... "Újabb 150 kórházban hagyott csecsemőre számít a kormány decemberben (...) a kormány csecsemőotthonokat nyit azoknak az újszülötteknek, akiket évek óta nem sikerül a saját törvényi előírásaiknak megfelelően családoknál elhelyezni." Olcsósított család az család Fidesz-program, kommunista kínai módszerrel ószövetségi bukéval... keresztény fíling.
Válasz erre
1
0
nyolcadikutasagyozo
2025. december 15. 10:20
Párizsit zabálnak pedofideszék?Szép karácsonyt.🤣🤣🤣🤣😆😆👏👏👏
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2025. december 15. 10:00
Szerintem itt is elkelne két vonalkód, az egyik aki nem kéri a másik pedig aki igénybeveszi. Na melyik lenne lehúzva az álszent lipcsik pofázas képpen?
Válasz erre
0
1
kalmanok
2025. december 15. 09:55
A pedesztények parizelt esznek karácsonyra farhátba töltve.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!