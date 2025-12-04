Padlógázzal a szakadék felé: így zúzná porrá a Tisza megszorítócsomagja a magyar autópiacot

Más járműkategóriákban vegyes a kép: 784 új buszt helyeztek forgalomba, ami 97 százalékos növekedés 2024-hez képest. A nagyhaszonjárművek regisztrációja 4611 darabot tett ki, ez 5,4 százalékos visszaesés tavalyhoz képest, és közel 20 százalékos csökkenés 2023-hoz viszonyítva.

Motorkerékpárból 7081 darab talált gazdára, ami 4,9 százalékos csökkenés, de még így is 11,5 százalékkal több, mint két éve.

Összességében 151 224 új járművet helyeztek forgalomba január és november között, ami 4,2 százalékkal haladja meg a 2024-es adatot, és 14,7 százalékkal múlja felül a 2023-as szintet.

A számok azt mutatják, hogy a hazai autópiac éppen csak kezd kilábalni az orosz–ukrán háború okozta megrázkódtatásból. Ezt a törékeny növekedést azonban könnyen derékba törhetné a Tisza áfaemelése.

A tervezet szerint a 1600 köbcentinél nagyobb motorral szerelt autók áfája 32 százalékra nőne. Bár a javaslat készítői ezeket a járműveket a luxuskategóriába sorolják, valójában a legtöbb átlagos családi autó is ekkora vagy ennél nagyobb hengerűrtartalmú. Ráadásul az áfaemelés az alkatrészekre is vonatkozna, ami jelentősen megdrágítaná a jellemzően 16 év körüli átlagéletkorú hazai autópark karbantartását. A javítások költségeinek növekedése sokakat arra kényszerítene, hogy halogassák a szervizelést.