Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
autópiac Tisza Párt baloldali megszorítócsomag jármű alkatrész

Padlógázzal a szakadék felé: így zúzná porrá a Tisza megszorítócsomagja a magyar autópiacot

2025. december 04. 09:43

A tervezett áfaemelés nemcsak az új autók piacát és a több millió használt jármű fenntartási költségeit növelné meg, hanem az autószerelők és az autókereskedők megélhetését is érintené.

2025. december 04. 09:43
null

Az éledező hazai autópiac visszafogott növekedését könnyen megtörhetné az 1600 köbcentinél nagyobb motorral szerelt autókra és alkatrészeikre tervezett áfaemelés – elemzett a Világgazdaság.

A Tisza Párt által készített, baloldali megszorításokat tartalmazó csomagban felvázolt adóemelés úgy tűnik, figyelmen kívül hagyja a realitásokat:

Ezt is ajánljuk a témában

a megcélzott motorméret ugyanis nem a luxuskategória sajátja, hanem a magyar családok többsége által használt járműveké.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Idén november végéig 117 510 új személyautó került forgalomba Magyarországon, ami 7,1 százalékos emelkedés a 2024-es, és 17,8 százalékos növekedés a 2023-as időszakhoz képest a Carinfo adatai alapján. A kishaszonjárművek 21 238 darabos forgalma 6,4 százalékkal elmarad a tavalyitól, ugyanakkor 11,1 százalékkal magasabb a 2023-as értéknél.

Más járműkategóriákban vegyes a kép: 784 új buszt helyeztek forgalomba, ami 97 százalékos növekedés 2024-hez képest. A nagyhaszonjárművek regisztrációja 4611 darabot tett ki, ez 5,4 százalékos visszaesés tavalyhoz képest, és közel 20 százalékos csökkenés 2023-hoz viszonyítva.

Motorkerékpárból 7081 darab talált gazdára, ami 4,9 százalékos csökkenés, de még így is 11,5 százalékkal több, mint két éve.

Összességében 151 224 új járművet helyeztek forgalomba január és november között, ami 4,2 százalékkal haladja meg a 2024-es adatot, és 14,7 százalékkal múlja felül a 2023-as szintet.

A számok azt mutatják, hogy a hazai autópiac éppen csak kezd kilábalni az orosz–ukrán háború okozta megrázkódtatásból. Ezt a törékeny növekedést azonban könnyen derékba törhetné a Tisza áfaemelése.

A tervezet szerint a 1600 köbcentinél nagyobb motorral szerelt autók áfája 32 százalékra nőne. Bár a javaslat készítői ezeket a járműveket a luxuskategóriába sorolják, valójában a legtöbb átlagos családi autó is ekkora vagy ennél nagyobb hengerűrtartalmú. Ráadásul az áfaemelés az alkatrészekre is vonatkozna, ami jelentősen megdrágítaná a jellemzően 16 év körüli átlagéletkorú hazai autópark karbantartását. A javítások költségeinek növekedése sokakat arra kényszerítene, hogy halogassák a szervizelést.

Az autókereskedők is komoly bevételkiesést szenvednének el, ami a piac szűkülése miatt elbocsátásokhoz vezethetne.

Nem beszélve arról, hogy a járműveket eladó és azokat javító vállalkozásokat további, a Tisza Párt által javasolt adószigorítások is sújtanák.

Ezt is ajánljuk a témában

A csökkenő újautó-eladások miatt tovább öregedne a hazai gépjárműpark, a megnyúló karbantartási ciklusok pedig óhatatlanul rontanák a közlekedésbiztonságot.

Nyitókép: Oláh Tamás / MTI

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!