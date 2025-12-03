A Tisza győzelme után jöhetne a gazdaság temetése: így rogynának pillanatok alatt térdre a vállalkozások

A javaslatok között az egyik legdrámaibb elem, hogy a Tisza megszüntetné az összes jelenleg működő, kedvezményes kisvállalkozói adózási formát.
A katától az ekhón át egészen a kiváig minden egyszerűsített rendszer eltűnne, helyette pedig egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózás lépne életbe – még a legapróbb mikrovállalkozások számára is.
A csomag egyik legsúlyosabb pontja az a plusz 14 százalékos új munkáltatói teher, amelyet öt új kötelező járulék formájában vezetnének be. Ez a mikrovállalkozások zömét – az egy-két alkalmazottat foglalkoztató fodrászatokat, műhelyeket, kisboltokat, szolgáltatókat – gyakorlatilag térdre kényszerítené, hiszen a bevételek jelentős részét már most is a bérköltség viszi el.