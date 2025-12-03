Ft
Tisza Párt baloldali megszorítócsomag ekho adó Kata kiva

A Tisza győzelme után jöhetne a gazdaság temetése: így rogynának pillanatok alatt térdre a vállalkozások

2025. december 03. 10:44

A tiszás megszorítócsomag lényegében egy átfogó adóemelési hullám, amely a kata, az ekho és a kiva teljes felszámolásával semmizné a vállalkozói világot.

2025. december 03. 10:44
A Világgazdaság szerint, a Tisza Pártnak tulajdonított baloldali megszorítócsomag nemcsak a magyar családokra helyezne brutális terheket, hanem a hazai vállalkozói szektort is alapjaiban rázná meg.

A terv országos szinten, évente nagyjából 3700 milliárd forinttal növelné a cégek adóját – ez olyan teher, amelyet még a legstabilabb vállalkozások is megéreznének.

A javaslatok között az egyik legdrámaibb elem, hogy a Tisza megszüntetné az összes jelenleg működő, kedvezményes kisvállalkozói adózási formát.

A katától az ekhón át egészen a kiváig minden egyszerűsített rendszer eltűnne, helyette pedig egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózás lépne életbe – még a legapróbb mikrovállalkozások számára is.

A csomag egyik legsúlyosabb pontja az a plusz 14 százalékos új munkáltatói teher, amelyet öt új kötelező járulék formájában vezetnének be. Ez a mikrovállalkozások zömét – az egy-két alkalmazottat foglalkoztató fodrászatokat, műhelyeket, kisboltokat, szolgáltatókat – gyakorlatilag térdre kényszerítené, hiszen a bevételek jelentős részét már most is a bérköltség viszi el.

A kata megszüntetése külön csapás lenne több tízezer önfoglalkoztatónak: fodrászoknak, taxisoknak, szerelőknek, fotósoknak, edzőknek, masszőröknek.

Ők elveszítenék a kiszámítható, fix adózás nyújtotta biztonságot, és magasabb terhekkel, több bürokráciával kellene szembenézniük – ami tömeges bezárásokat hozhat a szépségiparban, a vendéglátásban és a kreatív szakmákban.

Az ekho eltörlése az alkotókat, sportolókat, újságírókat, médiaszakembereket és előadóművészeket sújtaná. Nettó bevételeik érzékelhetően csökkennének, sokan akár arra is rákényszerülhetnének, hogy szüneteltessék vagy feladják a hivatásukat.

A kiva kiüresítése pedig a kisebb szolgáltató cégeket sodorná krízisbe: emelkedő bérköltség, elbocsátások, kényszerű áremelések – a megszokott kedvezményes kisvállalkozói kör teljes eltűnése.

Mindezekre jönne még a magasabb kulcsokat tartalmazó progresszív szja-rendszer visszahozása, amely különösen a közepes és magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit dobna meg látványosan.

A Tisza-csomag tehát nem jelent mást, mint teljes adóemelési hullámot, a kata–ekho–kiva triász felszámolását és a vállalkozói bevételek szigorú, központi kontrollját.

A következmények borítékolhatók: növekvő költségek, elkerülhetetlen áremelések, tevékenységcsökkentés – és sok esetben a vállalkozások egyszerű megszűnése.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

ujujuj
2025. december 03. 11:47
Akkor remélem a kata-károsultak és a világrekord52féleadónem miatt dünnyögő nagyontudatos állampolgárok mind a tiszektára szavaznak. :)
Válasz erre
0
0
mihint
2025. december 03. 11:27
Amíg trágárkodsz, plusz saját tévedéseidet is elhazudod, addig nincs miről fecsegni. Akkoriban még érdekelt volna ez a kivételezés, de mivel hosszú távon szívóágon vannak(mert túl sokan vannak, és féllegálisan), már nem. Ahogy az übit visszaengedik, végük van, mint a botnak.
Válasz erre
2
0
gyozoporgorugasa
•••
2025. december 03. 11:21 Szerkesztve
Egyetlen kivételt nevesít a hétfőn beterjesztett, kedden pedig már el is fogadott új kata-törvény, a taxisokat, akiknek továbbra is megengedett, hogy ne csak magánszemélyeket szolgáljanak ki. Te aberrált fasz,miért nem érintette a taxisokat?Csak kihúzom a mocskos fajtádból.Beszélgessünk nyomorult,mi ez a kivételezés?😜👍👍👍 Egy törvény vagy mindenkire vonatkozik vagy senkire.🤦‍♂️🤦‍♂️👍Attól függetlenül szarevő ,várom a válaszod a kérdésre.
Válasz erre
1
2
mihint
2025. december 03. 11:18
gyozo, beszélgetni akarsz? Akkor először is, pont hogy a taxisokat nem érintette. A többiről is ennyit, neked aztán érdemes írni :)
Válasz erre
2
0
