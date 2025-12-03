A Tisza győzelme után jöhetne a gazdaság temetése: így rogynának pillanatok alatt térdre a vállalkozások

A Világgazdaság szerint, a Tisza Pártnak tulajdonított baloldali megszorítócsomag nemcsak a magyar családokra helyezne brutális terheket, hanem a hazai vállalkozói szektort is alapjaiban rázná meg.

A terv országos szinten, évente nagyjából 3700 milliárd forinttal növelné a cégek adóját – ez olyan teher, amelyet még a legstabilabb vállalkozások is megéreznének.