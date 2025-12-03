Ft
macska Tisza Párt baloldali megszorítócsomag kutya adó

Majd lehet, hogy nem lesz annyira vicces: a Tisza Párt kutya- és macskaadó terve nyugaton már bevett szokás

2025. december 03. 10:07

A baloldal kitalációnak nevezi, mégis minden jel arra mutat, hogy a tiszás megszorítócsomag nagyon is valós. A kisállatadó Európa-szerte bevett gyakorlat.

2025. december 03. 10:07
null

Az elmúlt napokban nagy port kavart a Tisza Párthoz köthető, klasszikus baloldali megszorításokat tartalmazó tervezet. Ezek közül gazdasági intézkedések közül az egyik leginkább meghökkentő a kutya- és macskaadó ötlete volt, amely pillanatok alatt végigsöpört a magyar közéletben.

Noha a javaslatok részletesek és bárki számára elérhetők, a kormánnyal szemben kritikus politikai oldal – és a hozzá kötődő média jelentős része – továbbra is azt a minden bizonyítékot nélkülöző állítást ismételgeti, hogy a Tisza Párt megszorítócsomagja csupán politikai fantázia, egyenesen a „fideszes boszorkánykonyha” terméke.

Ezt a meggyőződést láthatóan az sem rendíti meg, hogy egyre több jel utal arra, kik dolgozhattak a tervezeten, vagy hogy tiszás politikusok és szakértők korábban maguk ismerték el: készülnek a kormányprogramok, ám azok részleteit nem hozhatják nyilvánosságra.

A legnagyobb ellenállást kétségkívül a kutya- és macskaadó váltotta ki, sokak szerint már csak azért is, mert a macskák esetében nem létezik országos nyilvántartás.

Csakhogy a dokumentum szerint éppen ez lenne a rendszer alapja: egy mikrocsipre épülő adatbázis, amelyet a NÉBIH kezelne, és amelyhez az állatorvosok, tenyésztők, menhelyek és szakmai szervezetek valós idejű adatszolgáltatással kapcsolódnának.

Aki még ezek után is kételkedik abban, hogy valódi szakpolitikai koncepcióról van szó, annak érdemes egy másik összevetést is figyelembe vennie: a kutyaadó Európa számos országában régóta működő gyakorlat – írja a Világgazdaság

Az adó a magyar lakosság számára talán újdonságként hat, de több nyugat-európai államban évtizedek óta bevett adózási forma – ezt egyébként maga a Tisza-terv is külön fejezetben mutatja be.

Németországban a Hundesteuer intézménye önkormányzati hatáskörben működik, és évi 90–150 euró körüli tételt jelent, nagyvárosokban a második kutya után akár 500 eurót is elkérnek. Ausztriában 35–100 euró között mozog az éves adó, Svájcban az AMICUS-rendszerre épülő nyilvántartás teszi szigorúvá a kutyatartást és az adófizetést, Hollandiában több városban szintén alkalmazzák. A brit és skandináv gyakorlat inkább a kötelező nyilvántartásra és ellenőrzésre helyezi a hangsúlyt, de a logika ugyanaz.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

