Síri csend honol a baloldalon: a Tisza megszorítócsomagja nem üti meg a „független, objektív sajtó” ingerküszöbét

Az Index két, egymástól független forrása szerint maga a tervezet kidolgozása elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének felelősségi körébe tartozott.

A baloldali média érdeklődése a teljes anyag nyilvánosságra kerülése ellenére is mérsékelt maradt.

Az ellenzéki sajtó hozzáállását jól mutatja, hogy míg a múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely minisztert sorra kérdezték a dokumentumról, a Tisza Párt háza táján nem látszik, hogy bárki is behatóbban érdeklődött volna a részletek iránt.

A Telex például kifogásolta, hogy Gulyás nem vonja kétségbe, hogy a csomag a Tisza Párthoz köthető és publicisztikájukban fabrikált dokumentumnak minősítették a tervezetet, amelyet „paródiába hajló” lejáratási kísérletként jellemeztek. A 444 több véleménycikkben gúnyolódott a javaslatcsomagon, próbálva kétségbe vonni annak valódiságát, míg a 24 különös összefüggést vélt felfedezni abban, hogy a Tisza-csomag ürügyén a kormány meghosszabbította a jelenleg futó nemzeti konzultációt.

Egyedül az ATV foglalkozott részletesebben a dokumentummal, míg az RTL a teljes elhallgatást választotta.