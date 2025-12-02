Ft
Lengyel László Tisza Párt baloldali megszorítócsomag Felcsuti Péter

Síri csend honol a baloldalon: a Tisza megszorítócsomagja nem üti meg a „független, objektív sajtó” ingerküszöbét

2025. december 02. 14:00

Miközben a Tisza Párt 600 oldalas, 1300 milliárdos megszorítócsomagja mindenki számára elérhető, a baloldali média továbbra is hallgat, vagy kétségbe vonja a dokumentum hitelességét.

2025. december 02. 14:00
null

Hétfőn az Index tette közzé teljes egészében a 600 oldalas anyagot, amely részletesen ismerteti, milyen megszorításokat tervez a Tisza Párt szakértői csapata, hogy évi 1300 milliárd forintot vonjanak el a lakosságtól.

A dokumentum nyilvánosságra kerülése óta a tervezet a magyar közélet egyik legforróbb témájává vált, a baloldali sajtó azonban jórészt hallgat róla, és ha mégis foglalkozik vele, a Tisza Párt számára kedvező keretben mutatja be, jellemzően Magyar Pétert idézve, aki tagadja pártja felelősségét a csomag kidolgozásában.

Időközben számos bizonyíték is napvilágot látott, amelyek a javaslatcsomagot a Tiszához kötik.

A dokumentum fejezeteinek végén szereplő szignók közül többhöz konkrét személyek köthetők: többek között Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. vezérigazgatója, és Felcsuti Péter, a Raiffeisen Bank volt vezetője, akik a dokumentum nyilvánosságra kerülése után elismerték, hogy a Tisza-adó terve valós volt, ugyanakkor tagadták, hogy részt vettek volna a csomag kidolgozásában.

Az Index két, egymástól független forrása szerint maga a tervezet kidolgozása elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének felelősségi körébe tartozott.

A baloldali média érdeklődése a teljes anyag nyilvánosságra kerülése ellenére is mérsékelt maradt.

Az ellenzéki sajtó hozzáállását jól mutatja, hogy míg a múlt heti Kormányinfón Gulyás Gergely minisztert sorra kérdezték a dokumentumról, a Tisza Párt háza táján nem látszik, hogy bárki is behatóbban érdeklődött volna a részletek iránt.

A Telex például kifogásolta, hogy Gulyás nem vonja kétségbe, hogy a csomag a Tisza Párthoz köthető és publicisztikájukban fabrikált dokumentumnak minősítették a tervezetet, amelyet „paródiába hajló” lejáratási kísérletként jellemeztek. A 444 több véleménycikkben gúnyolódott a javaslatcsomagon, próbálva kétségbe vonni annak valódiságát, míg a 24 különös összefüggést vélt felfedezni abban, hogy a Tisza-csomag ürügyén a kormány meghosszabbította a jelenleg futó nemzeti konzultációt.

Egyedül az ATV foglalkozott részletesebben a dokumentummal, míg az RTL a teljes elhallgatást választotta.

A Tisza Pártnak szánt megszorítócsomag több száz oldalon sorolja azokat a területeket, ahol radikális adó- és szabályozási reformokat vezetnének be. A tervezetben szerepel a vagyonadó, a kutya- és macskaadó, a cigaretta- és alkoholtermékek, valamint az autóipar áfájának emelése, továbbá az szja-rendszer, a céges adóstruktúra, a nyugdíjrendszer és az egészségbiztosítás átfogó átalakítása. A dokumentum aprólékos részletezése, helyenként tudományos megközelítése jól mutatja, milyen mélységben készültek a tervezett megszorító intézkedések.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Vata Aripeit
2025. december 02. 16:49
Mer' az szerintük csak a fideszpropaganda, és ezzel le is tudták. Nincs ezzel baj a baj azzal van, hogy van itt sajnos pár millió tisza-dk-karigeri szavazó is akik szerint ez természetesen fideszproganda....és ezek szavazni fognak. Össze kell kapni magunk 2026 áprilisra, ha jót akarunk.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 02. 16:44
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 02. 16:41
Más sem hiányzik, minthogy a többi sajtótermék is átmenjen bulvárpropagandistába, mint ez az újság.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2025. december 02. 16:41
Reszelő Aladár Bokros, Gyurcsány és Bajnai is úgy kormányzott, hogy az a szavazóik 100%-át negatívan érintette. Magyarék is ezért rendeltek el silenciiumot a jelölteknek, és ezért mondta Tarr, hogy most nem beszélhetnek, választást kell nyerni, azután mindent lehet. Egyszerűen tartoznak a támogatóiknak. Ezért megteremtenék a lehetőséget külföldi befektetőknek, átadnák a piacainkat, a vagyonadó miatt akár az ingatlanjainkat is átjátszanák. Amit csak a kedves megrendelő kér.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!