Most már biztos: elindul a választáson a Fidesz-jelölt, akivel még az ellenzéki felmérések is óvatosan bánnak

Még az ellenzéki kutatóintézet mérése szerint is a Fidesz aspiránsa a legalkalmasabb jelölt Szombathelyen
A választók több, mint fele van ezen a véleményen.
A jelölt személyéről szombaton döntött a szombathelyi Fidesz.
Vámos Zoltán szombat este jelentette be, hogy a szombathelyi Fidesz csoportjának ülésén egyhangúan őt szavazták meg a Vas01-es számú választókörzetében a párt jelöltjének a 2026-os országgyűlési választáson.
Vámos elmondta, sokkal tartozik Szombathelynek, ezért mindent meg fog tenni az ott élőkért, és Szombathelyért, amit az otthonának nevez, ert a városnak köszönheti a családját.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Vámos Zoltán nagy esélyese választókörzetének, ugyanis még a baloldali Publicus Intézet felmérése szerint is őt tartják a helyek a legalkalmasabb jelöltnek.
Nyitókép: Facebook/Vámos Zoltán