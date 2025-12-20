Ft
szombathely Vas Vármegye Vas vármegye I Fidesz

Most már biztos: elindul a választáson a Fidesz-jelölt, akivel még az ellenzéki felmérések is óvatosan bánnak

2025. december 20. 22:47

A jelölt személyéről szombaton döntött a szombathelyi Fidesz.

2025. december 20. 22:47
null

Vámos Zoltán szombat este jelentette be, hogy a szombathelyi Fidesz csoportjának ülésén egyhangúan őt szavazták meg a Vas01-es számú választókörzetében a párt jelöltjének a 2026-os országgyűlési választáson.

Vámos elmondta, sokkal tartozik Szombathelynek, ezért mindent meg fog tenni az ott élőkért, és Szombathelyért, amit az otthonának nevez, ert a városnak köszönheti a családját.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Vámos Zoltán nagy esélyese választókörzetének, ugyanis még a baloldali Publicus Intézet felmérése szerint is őt tartják a helyek a legalkalmasabb jelöltnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/Vámos Zoltán

