Adventi krimik, magyarok Hollywoodban és a világűrben – íme a könyvek, amik nem hiányozhatnak idén a fa alól
2025. december 20. 21:00
Keresi a tökéletes ajándékot, vagy csak bekuckózna egy forró tea mellé? Összegyűjtöttük a szezon kihagyhatatlan köteteit: Jókai Mór elfeledett titkaitól a világhírű filmgyárosokig, Agatha Christie vérfagyasztó adventi rejtélyeitől a legújabb magyar űrhajósig – karácsonyi könyvajánlónk!
2025. december 20. 21:00
Jókai Mór: Egy az Isten; És mégis mozog a Föld; Fekete gyémántok
A Hitel Kiadónál új, egységes kiadásban jelent meg három Jókai-klasszikus: az Egy az Isten, az És mégis mozog a föld, valamint a Fekete gyémántok. Mindhárom mű sodró cselekménnyel, jól felépített karakterekkel és korát megelőző társadalmi érzékenységével ragadja magával az olvasót.
Az Egy az Isten című mű az unitárius Adorján Manassé és Zboróy Blanka történetén keresztül mutatja be, hogyan ütközik össze hit, erkölcs és kötelesség a háború forgatagában. Mikor tagadható meg a parancs? Hogyan mérlegelhető a személyes lelkiismeret és a felettesek katonai utasítása úgy, hogy közben megőrizzük az emberi méltóságot és a társadalmi rendet? A történetben a katonák vallási meggyőződésük miatt meg- tagadják a parancsot. A helyzet kiélezi az „Egy az Isten” krédóját, amely szerint ha Isten tiltja az emberölést, a katonának még a háborúban is lelkiismerete szerint kell cselekednie. A mű legfőbb üzenete az erőszak elutasítása, az élet szentségének tisztelete. Az isteni törvények tehát örök érvényű normák, melyekhez az emberi cselekedetek erkölcsi mércéjét igazítjuk.
Az És mégis mozog a föld című regény a szabadságvágy és a haladás eszményét állítja középpontba. Öt debreceni diák sorsán keresztül mutatja be Magyarország politikai és társadalmi viszonyait, a nemzeti öntudat ébredését és a változásért folytatott önfeláldozó küzdelmet. A mű mélyen hazafias hangvételű, a becsület, az emberség és az igazság morális értékeit hangsúlyozza.
Az 1870-ben megjelent Fekete gyémántok pedig a Bonda-völgyi szénbányák körül zajló konfliktust mutatja be. A történet lényege a tisztesség diadala a kapzsiság felett. Berend Iván emberfeletti helytállása – a bányamentés heroikus tettétől kezdve a közösségért vállalt felelősségig – azt bizonyítja, hogy az alkotó értelem és a becsület maradandóbb erő, mint a pénzhatalom. Jókai az iparosodás árny- oldalait is kritikusan mutatja be, érzékeltetve, hogy a technikai haladás önmagában nem elegendő: a valódi fejlődés feltétele a morális alkalmazkodás és az emberi méltóság következetes védelme.
Porogi András: Magyar ünnepek könyve
Az ünnep nem csupán piros betűs nap a naptárban, hanem tükör, amelyben hagyományainkra, hitvilágunkra és hiedelmeinkre tekinthetünk vissza. A Magyar ünnepek könyve száz, kétszáz, akár ezer év múltját eleveníti fel. Vajon miként gyújtottuk meg a fényt, miként nevettünk, daloltunk, ünnepeltünk, és miben leltünk vigaszt vagy reményt? Nem csupán dátumok és szokások, hanem életformák, dalok és varázslatok szőttese ez a kötet. Azoknak szól, akik igazán meg szeretnék érteni azt a gazdag, míves magyar kultúrát, amely nemzedékeken át formált minket.
Az ünnep a hétköznapok monoton ritmusának megtörése: olyan alkalom, amikor a közösség együtt lép át a profán világból a szakrális térbe. A pihenés, az emlékezés és a közösen átélt felemelő élmények teremtenek kohéziót, erősítve az összetartozás élményét. Az ünnep minden emberi társadalom egyetemes kulturális vonása. Rítusai – az ismétlődő étkezések, táncok, öltözékek – nem pusztán formai elemek, erejük a közös részvételben rejlik. Ezek a gyakorlatok közösség-összetartó erővel bírnak, illetve táplálják a kollektív emlékezetet. A rítus valódi minőségét nem a külsőségek, hanem a megosztott, átélt élmény határozza meg.
Pszichológiai értelemben véve az ünnep létfontosságú szünetet jelent a dolgos mindennapok forgatagában. Kiszámíthatóságot visz a káoszba, menedéket kínál a terhek elől. Történeti meghatározásai és régi szabályai egyaránt azt bizonyítják, hogy az ünnep időtlen emberi szükséglet.
Agatha Christie: Adventi krimik
Agatha Christie-t karácsonyra! A krimi 1890-ben született királynője több mint nyolcvan regénnyel és számos novellával gazdagította az irodalom világát. Ikonikus nyomozói – Hercule Poirot és Miss Marple – a bonyolult, csavaros cselekmények és a pszichológiai mélységek révén bevésődtek az olvasók emlékezetébe. Regényei a körmönfont rejtélyekről híresek, könyvei több mint kétmilliárd példányban keltek el világszerte.
Karácsonyi történetei különösen magával ragadók: az ünnepi hangulatot mesterien ötvözi a feszültséggel, a váratlan fordulatokkal és a rejtélyekkel. A Helikon Kiadó legfrissebb, Adventi krimik című válogatása ennek a hagyománynak a csúcspontja: adventtől újévig játszódó történeteket gyűjt egybe. Hóviharok tombolnak, veszélyes ajándékok kerülnek elő, és persze váratlan látogatók gerjesztik a feszültséget. A kötetben feltűnik Poirot, Miss Marple, Parker Pyne, Mr. Quin, Mr. Satterthwaite, Tommy és Tuppence Beresford különböző helyszíneken: vidéki kastélyokban, gyógyszállókban, fogadókban és otthonos karácsonyi szobákban.
A könyv különlegessége a tematikus válogatásban rejlik: Christie karácsonyi krimijeit ünnepi kontextusba helyezve olvashatjuk, ahol a meghitt, hófödte légkör a gyilkosságok izgalmával áll kontrasztban. Az olvasói visszajelzések kiemelik a nyomozók karakterének összetettségét. A fordítók, Borbás Mária, Etédi Péter és Gy. Horváth László jó érzékkel idézték meg az eredeti szöveg hangulatát.
Ez a gyűjtemény tökéletes választás azoknak, akik váratlan fordulatokkal akarják ünnepelni a karácsonyt. Adventi vagy újévi olvasmányként, családbarát krimiként, illetve a Christie- rajongók számára kihagyhatatlan. Ideális téli estékre, forró puncs, tea mellé, ám aki kerülné a túl sötét karácsonyi hangulatot, talán hagyja máskorra a kötetet.
Sal Endre: Jókai Mór harmincháromszor
Sal Endre legújabb könyve harminchárom rövid történetben rajzolja meg az egyik, ha nem a legmagyarabb író mindennapjait, kedvteléseit és könnyelmű bohóságait. A gazdagon illusztrált kötet egyszerre szórakoztat, és élményszerű bepillantást enged a 19. századi Magyarország világába.
Tehát nem száraz irodalomtörténeti traktátusról van szó, sokkal inkább izgalmas mozaikokból összeálló portréról. A Jókai Mór harminc- háromszor minden fejezete egy jellegzetes jelenet vagy szokás köré szerveződik: a március 15-ei forradalom izgalmas pillanatai, a balatonfüredi villában töltött napok vagy épp a svábhegyi szőlő árnyékában megszülető gondolatok köré. A rövid, anekdotikus írásokból egy esendő, tehát
szerethető Jókai rajzolódik ki, a nagybetűs ember, aki a monumentális életmű mögött áll.
A kötet egyik különlegessége a gondosan válogatott képanyag. A száznegyvenhat fotó, dokumentum és illusztráció láthatóvá teszi a történeteket, és finoman kíséri a szöveg játékos, könnyed hangvételét. Így a könyv azoknak is betekintést nyújt Jókai idealisztikus világába, akik eddig csupán a rettegett kötelező olvasmányok szerzőjeként gondoltak rá.
Sal Endre, korábbi főmunkatársunk, az Újságmúzeum alapítója és főszerkesztője az utóbbi években az elfeledett magyar történetek megszólaltatójaként ismert. Boldog könyveket ír – ahogy ő nevezi –, olyanokat, amelyek közelebb hozzák a múlt szereplőit, és megmutatják, hogy mennyi humor, szenvedély és dráma rejlik minden történelmi alak mögött. Most éppen Jókai került sorra, akit a tisztelet és a játékos kíváncsiság finom egyensúlyával keltett életre a lapokon.
A Jókai Mór harmincháromszor azoknak szól, akik szeretnék a magyar romantikus próza legnagyobb mesterét végre közelebbről is megismerni. És azoknak is jó szívvel ajánljuk, akik rövid, önálló történeteken keresztül kalandoznának vissza a 19. századba.
Kollarik Tamás – Takó Sándor: Budapest / Hollywood
A mozi világán töprengve ritkán jut az eszünkbe, hogy a nagy hollywoodi stúdiók sikerében magyarok is közreműködtek. A Budapest / Hollywood című könyv ezt a hiánypótló történetet tárja elénk, bemutatva több mint hatvan magyar származású filmes életútját, akik mind jelentős nyomot hagytak a 20. századi amerikai film- történetben. A kötet gazdag, közel 700 oldalas terjedelme nem csupán dokumentumok és adatok gyűjteménye: személyes sorsokon keresztül mesél a kreativitásról, a kitartásról és a nemzetközi elismerésig vezető útról.
A lapokon kulisszák mögötti történetek elevenednek meg: rendezők, operatőrök, zeneszerzők és producerek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a hollywoodi álom valósággá váljon. Érdekes, hogy több ikonikus stúdió alapítója – köztük William Fox és Adolf Zukor – magyar gyökerekkel rendelkezett, és tevékenységükkel alapjaiban formálták a filmipar arculatát. A könyv nem csupán információt kínál: ritka archív fotók, stúdióképek és egyedi dokumentumok kelnek életre a lapokon, ami kincs a filmek szerelmeseinek.
A Budapest / Hollywood olvasása nem pusztán szórakozás, hanem bepillantás a múltba, amelyben a magyar kreativitás és tehetség a világ egyik legnagyobb kulturális iparágát gazdagította. Karácsonyi ajándékként a kötet kivételes élményt nyújt: méltóságteljes, inspiráló, vizualitásában gyönyörű. A Filmhungary Kiadó könyve emlékeztet minket arra, hogy a világ legnagyobb álomgyárában is ott munkál a magyar szellem, valamint hogy a film művészete képes összekapcsolni a kontinenseket, a múltat a jelennel, valamint az egyéni tehetséget a kollektív örökséggel.
Gyöngyösi Balázs: Kapu Tibor, az én hősöm
Mitől lesz valaki hős? Egy köpenytől, egy rakétától? Vagy attól, hogy hinni mer az álmai- ban? Gyöngyösi Balázs Kapu Tibor, az én hősöm című mesekönyve erre a kérdésre keresi a választ, és közben olyan utazásra invitál, amelyben egy nyírségi kisfiú története válik inspiráló példázattá a legkisebb álmodozók számára. A kötet az Inda Press Kiadónál jelent meg Takács Viktória színes, játékos illusztrációival, amelyek a gyerekek képzeletét és a felnőttek szívét egyaránt megmozgatják.
A könyv középpontjában Kapu Tibor áll, a második magyar kutatóűrhajós, aki negyvenöt évvel Farkas Bertalan – és több mint másfél évtizeddel az űrturista Simonyi Károly – után ismét a kozmoszba juttatta a magyar nemzeti becsületet. A történet azonban nem csupán a technikáról vagy az űrkutatásról szól, inkább arról, hogyan válik egy átlagos kisfiúból olyan ember, aki 2025 nyarán húsz napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, és tudományos kísérletek sorát végezte az Axiom Mission 4 küldetésben. Gyöngyösi Balázs a mesében hangsúlyozza: a hősiesség nem a köpenyben rejlik, hanem a jellemben, a szorgalomban és a végtelen kitartásban. A könyv lapjain sportedzések, rakéták és csillagfényes álmok sorakoznak, és észrevétlenül tanítanak tudásra, kíváncsiságra, önbizalomra.
A kötet remek választás kisiskolásoknak és óvodásoknak, akik repülni szeretnének az ég vagy az álmaik felé; szülőknek, akik hiteles példaképet keresnek gyermekeiknek; valamint családoknak, akik együtt szeretnék újra átélni a magyar űrtörténelem legfrissebb, büszkeséggel teli fejezetét. Hiszen Kapu Tibor nem csupán űrhajós, hanem olyan nemzeti hős, aki bebizonyította, hogy a szenvedély és az elszántság a legmerészebb álmok megvalósításához is erőt adhat.
Vajon hány gyerekben ébreszt majd ez a mesekönyv olyan vágyat, amely egyszer a csillagokig repíti őket? A válasz még előttünk áll, de az biztos, hogy a Kapu Tibor, az én hősöm jó helyen, jó időben veti el a kíváncsiság magját.
