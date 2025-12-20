Adventi krimik, magyarok Hollywoodban és a világűrben – íme a könyvek, amik nem hiányozhatnak idén a fa alól

A mozi világán töprengve ritkán jut az eszünkbe, hogy a nagy hollywoodi stúdiók sikerében magyarok is közreműködtek. A Budapest / Hollywood című könyv ezt a hiánypótló történetet tárja elénk, bemutatva több mint hatvan magyar származású filmes életútját, akik mind jelentős nyomot hagytak a 20. századi amerikai film- történetben. A kötet gazdag, közel 700 oldalas terjedelme nem csupán dokumentumok és adatok gyűjteménye: személyes sorsokon keresztül mesél a kreativitásról, a kitartásról és a nemzetközi elismerésig vezető útról.

A lapokon kulisszák mögötti történetek elevenednek meg: rendezők, operatőrök, zeneszerzők és producerek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a hollywoodi álom valósággá váljon. Érdekes, hogy több ikonikus stúdió alapítója – köztük William Fox és Adolf Zukor – magyar gyökerekkel rendelkezett, és tevékenységükkel alapjaiban formálták a filmipar arculatát. A könyv nem csupán információt kínál: ritka archív fotók, stúdióképek és egyedi dokumentumok kelnek életre a lapokon, ami kincs a filmek szerelmeseinek.

A Budapest / Hollywood olvasása nem pusztán szórakozás, hanem bepillantás a múltba, amelyben a magyar kreativitás és tehetség a világ egyik legnagyobb kulturális iparágát gazdagította. Karácsonyi ajándékként a kötet kivételes élményt nyújt: méltóságteljes, inspiráló, vizualitásában gyönyörű. A Filmhungary Kiadó könyve emlékeztet minket arra, hogy a világ legnagyobb álomgyárában is ott munkál a magyar szellem, valamint hogy a film művészete képes összekapcsolni a kontinenseket, a múltat a jelennel, valamint az egyéni tehetséget a kollektív örökséggel.

Gyöngyösi Balázs: Kapu Tibor, az én hősöm

Mitől lesz valaki hős? Egy köpenytől, egy rakétától? Vagy attól, hogy hinni mer az álmai- ban? Gyöngyösi Balázs Kapu Tibor, az én hősöm című mesekönyve erre a kérdésre keresi a választ, és közben olyan utazásra invitál, amelyben egy nyírségi kisfiú története válik inspiráló példázattá a legkisebb álmodozók számára. A kötet az Inda Press Kiadónál jelent meg Takács Viktória színes, játékos illusztrációival, amelyek a gyerekek képzeletét és a felnőttek szívét egyaránt megmozgatják.

A könyv középpontjában Kapu Tibor áll, a második magyar kutatóűrhajós, aki negyvenöt évvel Farkas Bertalan – és több mint másfél évtizeddel az űrturista Simonyi Károly – után ismét a kozmoszba juttatta a magyar nemzeti becsületet. A történet azonban nem csupán a technikáról vagy az űrkutatásról szól, inkább arról, hogyan válik egy átlagos kisfiúból olyan ember, aki 2025 nyarán húsz napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, és tudományos kísérletek sorát végezte az Axiom Mission 4 küldetésben. Gyöngyösi Balázs a mesében hangsúlyozza: a hősiesség nem a köpenyben rejlik, hanem a jellemben, a szorgalomban és a végtelen kitartásban. A könyv lapjain sportedzések, rakéták és csillagfényes álmok sorakoznak, és észrevétlenül tanítanak tudásra, kíváncsiságra, önbizalomra.

A kötet remek választás kisiskolásoknak és óvodásoknak, akik repülni szeretnének az ég vagy az álmaik felé; szülőknek, akik hiteles példaképet keresnek gyermekeiknek; valamint családoknak, akik együtt szeretnék újra átélni a magyar űrtörténelem legfrissebb, büszkeséggel teli fejezetét. Hiszen Kapu Tibor nem csupán űrhajós, hanem olyan nemzeti hős, aki bebizonyította, hogy a szenvedély és az elszántság a legmerészebb álmok megvalósításához is erőt adhat.

Vajon hány gyerekben ébreszt majd ez a mesekönyv olyan vágyat, amely egyszer a csillagokig repíti őket? A válasz még előttünk áll, de az biztos, hogy a Kapu Tibor, az én hősöm jó helyen, jó időben veti el a kíváncsiság magját.

Nyitókép: Pixabay