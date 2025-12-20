Fontos okmány szűnik meg januártól – mutatjuk, mi a teendő
2025. december 20. 22:00
Elektronikus nyilvántartás lép a helyébe.
2025. december 20. 22:00
3 p
0
0
1
Mentés
Január 1-jétől megszűnik a papíralapú tb-kiskönyv, amelyet teljes mértékben elektronikus nyilvántartás fog helyettesíteni – számolt be a Pénzcentrum. Az erről szóló kormányrendelet júniusban jelent meg a Magyar Közlönyben. A változást azzal indokolták, hogy így csökken az adminisztráció, és az ügyintézés is egyszerűbb lesz.
A kivezetés első lépéseként a munkáltatóknak vissza kell adniuk a tb-kiskönyvet a foglalkoztatottaknak. Ezt követően a biztosítottaknak kell megőrizni a papíralapú dokumentumot az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
A jövőben a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok elektronikusan, a NEAK által üzemeltetett felületen lesznek elérhetők, ahol mindenki megtekintheti jogviszonya teljes történetét.
A Betegéletút elnevezésű szolgáltatáson keresztül pedig elérhetőek lesznek a 2023. december 31. után folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokat és a baleseti táppénz adatok.
Amennyiben az érintettek eltérést tapasztalnak az elektronikus nyilvántartásban szereplő adatokban, lehetőségük van a kormányablakoknál okirati bizonyítási eljárást kezdeményezni. Így biztosított, hogy az elektronikus rendszerben szereplő információk pontosak és hitelesek legyenek.