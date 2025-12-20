Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
jogviszony elektronikus nyilvántartás megszűnik tb kiskönyv magyar közlöny

Fontos okmány szűnik meg januártól – mutatjuk, mi a teendő

2025. december 20. 22:00

Elektronikus nyilvántartás lép a helyébe.

2025. december 20. 22:00
null

Január 1-jétől megszűnik a papíralapú tb-kiskönyv, amelyet teljes mértékben elektronikus nyilvántartás fog helyettesíteni – számolt be a Pénzcentrum. Az erről szóló kormányrendelet júniusban jelent meg a Magyar Közlönyben. A változást azzal indokolták, hogy így csökken az adminisztráció, és az ügyintézés is egyszerűbb lesz.

A kivezetés első lépéseként a munkáltatóknak vissza kell adniuk a tb-kiskönyvet a foglalkoztatottaknak. Ezt követően a biztosítottaknak kell megőrizni a papíralapú dokumentumot az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A jövőben a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok elektronikusan, a NEAK által üzemeltetett felületen lesznek elérhetők, ahol mindenki megtekintheti jogviszonya teljes történetét. 

A Betegéletút elnevezésű szolgáltatáson keresztül pedig elérhetőek lesznek a 2023. december 31. után folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokat és a baleseti táppénz adatok.

Amennyiben az érintettek eltérést tapasztalnak az elektronikus nyilvántartásban szereplő adatokban, lehetőségük van a kormányablakoknál okirati bizonyítási eljárást kezdeményezni. Így biztosított, hogy az elektronikus rendszerben szereplő információk pontosak és hitelesek legyenek.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. december 20. 22:06
mai masik cikkben ugyanezert kutyaztak a Mandisok a Zelenszkyt
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!