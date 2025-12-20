Fontos okmány szűnik meg januártól – mutatjuk, mi a teendő

Január 1-jétől megszűnik a papíralapú tb-kiskönyv, amelyet teljes mértékben elektronikus nyilvántartás fog helyettesíteni – számolt be a Pénzcentrum. Az erről szóló kormányrendelet júniusban jelent meg a Magyar Közlönyben. A változást azzal indokolták, hogy így csökken az adminisztráció, és az ügyintézés is egyszerűbb lesz.

A kivezetés első lépéseként a munkáltatóknak vissza kell adniuk a tb-kiskönyvet a foglalkoztatottaknak. Ezt követően a biztosítottaknak kell megőrizni a papíralapú dokumentumot az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig.