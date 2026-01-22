Ft
01. 22.
csütörtök
Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

béketanács kormányhatározat országgyűlés magyar közlöny trump

Megvan a válasz az egymilliárd dolláros kérdésre: az éjszaka leple alatt kiderült valami nagyon fontos a Trump által összehívott Béketanácsról

2026. január 22. 07:05

Kijött az új Magyar Közlöny, egy nagyon érdekes részlettel.

2026. január 22. 07:05
Megjelent egy kormányhatározat a Béketanács Alapokmánya szövegének végleges megállapításáról szerda este Magyar Közlönyben.

Szerda éjszaka közölt okirat szerint a kormány feladata, hogy támogasson minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése; ennek tükrében pedig teljes mértékben azonosul az Alapokmány szövegével, amely többek között leszögezi, hogy Tanácshoz való csatlakozás 

  • pénzügyi kötelezettséggel nem jár,
  • felhatalmazza a miniszterelnököt, vagy az általa kijelölt személyt az Alapokmány végleges megállapítására; valamint felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az ehhez szükséges okirat kiadására
  • elrendeli az Alapokmány végleges szövegének az Országgyűléshez történő benyújtását.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

