Megvan a válasz az egymilliárd dolláros kérdésre: az éjszaka leple alatt kiderült valami nagyon fontos a Trump által összehívott Béketanácsról

Breaking: Orbán Viktor Donald Trump meghívására a svájci Davosba utazik
„Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot” – írta a miniszterelnök.
Kijött az új Magyar Közlöny, egy nagyon érdekes részlettel.
Megjelent egy kormányhatározat a Béketanács Alapokmánya szövegének végleges megállapításáról szerda este Magyar Közlönyben.
Szerda éjszaka közölt okirat szerint a kormány feladata, hogy támogasson minden olyan globális kezdeményezést, amelynek célja a béke elérése; ennek tükrében pedig teljes mértékben azonosul az Alapokmány szövegével, amely többek között leszögezi, hogy Tanácshoz való csatlakozás
Ezt is ajánljuk a témában
„Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot” – írta a miniszterelnök.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP