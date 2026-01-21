Ft
deák dániel davos béketanács világgazdasági fórum donald trump orbán viktor

Breaking: Orbán Viktor Donald Trump meghívására a svájci Davosba utazik

2026. január 21. 12:55

„Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot” – írta a miniszterelnök.

2026. január 21. 12:55
null

A Harcosok Klubjában tett bejegyzést a magyar miniszterelnök – szúrta ki a Magyar Nemzet. Orbán Viktor komoly kritikát fogalmazott meg a brüsszeli elittel szemben. Ursula von der Leyen és Manfred Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is – írta a miniszterelnök, majd az is kiderült: Orbán Viktor Trump meghívására Davosba utazik.

Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár”

– írta Orbán Viktor. 

nuevoreynuevaley
2026. január 21. 17:27
Trump nem hivta meg Orbant Davosba. Ezt csak Orban vetitette a faszbukjan. Egyeblent se hivhat meg senkit, hiszen nem o a hazigazda. Szijjarto kakadu pl. mar napok ota Davosban probal penzt szerezni
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. január 21. 16:34
Ha már Davosba is az amerikai elnök hív meg, akkor kimondható, hogy a város már nem Svájc része, hanem az globális elit téli rezidenciája.
Válasz erre
0
1
dryanflowd-
2026. január 21. 15:53
"Megalakítjuk a Béketanácsot (csak megmosom a hajam és már indulok is)" – fwcdn.pl/ppo/41/75/864175/292978.1.jpg (🙄 a biztos választás – Misi manó / wash&go)
Válasz erre
0
7
hunyadyt
2026. január 21. 15:45
Pöti nem utazik ki Davosba? Miért? Országot jár, vagy fontos élőzése lesz?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!