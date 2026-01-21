Breaking: Orbán Viktor Donald Trump meghívására a svájci Davosba utazik

Trump ultimátumot küldött Kijevnek – Washington nem vár tovább a békére
Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok türelme elfogyóban van, és Ukrajna nem halogathatja tovább a háború lezárását.
„Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot” – írta a miniszterelnök.
A Harcosok Klubjában tett bejegyzést a magyar miniszterelnök – szúrta ki a Magyar Nemzet. Orbán Viktor komoly kritikát fogalmazott meg a brüsszeli elittel szemben. Ursula von der Leyen és Manfred Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is – írta a miniszterelnök, majd az is kiderült: Orbán Viktor Trump meghívására Davosba utazik.
Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár”
– írta Orbán Viktor.
Fotó: SAUL LOEB / AFP