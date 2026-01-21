Trump ultimátumot küldött Kijevnek – Washington nem vár tovább a békére

Elszabadult a pokol Krasznodarban, a frontot is megbénította az extrém hideg – óriási bajban van Kijev
Szerda hajnalban erős robbanás rázta meg Afipszkij városát Oroszország Krasznodar megyéjében.
Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok türelme elfogyóban van, és Ukrajna nem halogathatja tovább a háború lezárását.
Donald Trump amerikai elnök határozott hangú figyelmeztetést fogalmazott meg az ukrajnai háborúval kapcsolatban, amikor arról beszélt, hogy Washington nem hajlandó a végtelenségig elfogadni a béketárgyalások elhúzódását. Trump szerint az Egyesült Államok eddig jelentős politikai, katonai és pénzügyi támogatást biztosított Ukrajnának, ezért joggal várja el, hogy Kijev érdemi lépéseket tegyen a konfliktus lezárása érdekében – írta meg a Kárpáthír.
Az amerikai elnök bírálta Volodimir Zelenszkij egyik korábbi nyilatkozatát, amelyben az ukrán államfő arról beszélt, hogy a béke még távoli. Trump ezt a megszólalást kifejezetten károsnak nevezte, mivel álláspontja szerint az ilyen kijelentések nem a megoldást, hanem a háború elhúzódását szolgálják. Úgy véli, hogy
a jelenlegi helyzetben politikai akarat kérdése, hogy mikor indulhatnak el valódi tárgyalások.
Trump hangsúlyozta, hogy megítélése szerint Oroszország részéről megvan a hajlandóság a konfliktus lezárására, és ebben az összefüggésben utalt Vlagyimir Putyin szerepére is.
Az amerikai elnök narratívája szerint a békekötés legfőbb akadályát jelenleg nem Moszkva, hanem az ukrán feltételek és kommunikáció jelentik.
A nyilatkozat egyértelmű üzenetet hordoz Washington részéről. Trump szerint az Egyesült Államok nem kíván tovább egy elhúzódó, nagy emberi és gazdasági áldozatokkal járó konfliktus részese maradni, és a jövőben határozottabban léphet fel a gyors politikai rendezés érdekében.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
