01. 21.
szerda
háború vlagyimir putyin volodimir zelenszkij washington donald trump türelem

Trump ultimátumot küldött Kijevnek – Washington nem vár tovább a békére

2026. január 21. 08:39

Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok türelme elfogyóban van, és Ukrajna nem halogathatja tovább a háború lezárását.

2026. január 21. 08:39
null

Donald Trump amerikai elnök határozott hangú figyelmeztetést fogalmazott meg az ukrajnai háborúval kapcsolatban, amikor arról beszélt, hogy Washington nem hajlandó a végtelenségig elfogadni a béketárgyalások elhúzódását. Trump szerint az Egyesült Államok eddig jelentős politikai, katonai és pénzügyi támogatást biztosított Ukrajnának, ezért joggal várja el, hogy Kijev érdemi lépéseket tegyen a konfliktus lezárása érdekében – írta meg a Kárpáthír.

Az amerikai elnök bírálta Volodimir Zelenszkij egyik korábbi nyilatkozatát, amelyben az ukrán államfő arról beszélt, hogy a béke még távoli. Trump ezt a megszólalást kifejezetten károsnak nevezte, mivel álláspontja szerint az ilyen kijelentések nem a megoldást, hanem a háború elhúzódását szolgálják. Úgy véli, hogy

a jelenlegi helyzetben politikai akarat kérdése, hogy mikor indulhatnak el valódi tárgyalások.

Trump hangsúlyozta, hogy megítélése szerint Oroszország részéről megvan a hajlandóság a konfliktus lezárására, és ebben az összefüggésben utalt Vlagyimir Putyin szerepére is.

Az amerikai elnök narratívája szerint a békekötés legfőbb akadályát jelenleg nem Moszkva, hanem az ukrán feltételek és kommunikáció jelentik.

A nyilatkozat egyértelmű üzenetet hordoz Washington részéről. Trump szerint az Egyesült Államok nem kíván tovább egy elhúzódó, nagy emberi és gazdasági áldozatokkal járó konfliktus részese maradni, és a jövőben határozottabban léphet fel a gyors politikai rendezés érdekében.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

masikhozzaszolo
•••
2026. január 21. 14:16 Szerkesztve
Trumpnak ki kell vágni azt a eus Tiszafát, aminek a hátával nekitámaszkodik Zelenszkij. Javasolnám a bevált venezuelai megoldást, van Zelenszkijnek felesége is. Át kell írni csak a koordinátákat. Zselé nem írja alá a békét... Hát, remélem Putyin nem is fogadná el aláírónak. Zselé aláírta azt is, nem támadja a vezetékünket, és a 11 pontunkat is biztosította, minden teljesítve van. És hát nem. Most nagykövetet hívogat, hogy megbánják a kárpátaljaiak. Ezt tudtuk, tudjuk.
Válasz erre
0
0
sarzal
2026. január 21. 13:07
putyin semmiféleképpen nem áll vesztésre, zelenszkij meg csak akkor kötne békét ha nyerőnek látszana....és az eu még bátorítja is gondban akkor lesznek ha amerika nem ad el fegyvert meg megszünteti a hírszerzési adatok átadását....de ebben meg a fegyvergyártók nem érdekeltek
Válasz erre
1
0
angie1
•••
2026. január 21. 12:52 Szerkesztve
Majd hiszem, ha látom! Amúgy nekem nem úgy tűnik, hogy vége lesz ennek a szarnak, mert Davosban elmondták, hogy Ukrajna marad a frontvonal. Aztán a norvégoknál is tegnap osztottak a lakosságnak egy kis szeretetcsomagot, melyben közölték, hogy törvényt készítenek elő, vagy tán már meg is alkották, mely szerint az állam szükség esetén elveheti a lakásodat, autódat stb. , ha háború lesz. Na persze, hogy lesz olyan helyzet, erre készülnek! A norvégokkal ezt is meg tudják etetni! Hiába, még a sarki fény sem hoz világosságot a fejükbe! Itt kérem ki akarják sajátítani a tulajdonokat, erre megy ki a játék! Teljesen le akarják dózerolni a kontinenst!
Válasz erre
1
0
Nasi12
2026. január 21. 10:38
@molga8 2026. január 21. 08:51 "Csak 3 dolgot kéne tennie (Trumpnak), és vége lenne a háborúnak" Azért azt ne feledd, hogy Rubio is kimondta, ez amerika proxiháborúja az oroszokkal. Akkor miből gondolod? Régen leírtam amikor amerikát temették álmos biden alatt, hogy az csak álca. Jön az amerikai birodalom 2.0 Biden jól megágyazott az ukrán háborúval, a gázvezetékkel, az oroszok kiközösítésével. Trump meg nyiltan hírdette a MAGA-t, jött a vámokkal, venezuelával meg grönlanddal. A nagy vetélytárs, az EU meg a padlón. Két kemény szláv nép, akinek ütős katonái vannak gyilkolja egymást. Fogyasztja az erőforrásait, miközben amerika meg túrbózza a sajátját. Trump jogosan alakítja a fehér házat táncteremmé. Lesz hol ünnepelni, pecsgőt bontani. Lehet még bident is meghívják :)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!