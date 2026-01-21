Trump ultimátumot küldött Kijevnek – Washington nem vár tovább a békére

Donald Trump amerikai elnök határozott hangú figyelmeztetést fogalmazott meg az ukrajnai háborúval kapcsolatban, amikor arról beszélt, hogy Washington nem hajlandó a végtelenségig elfogadni a béketárgyalások elhúzódását. Trump szerint az Egyesült Államok eddig jelentős politikai, katonai és pénzügyi támogatást biztosított Ukrajnának, ezért joggal várja el, hogy Kijev érdemi lépéseket tegyen a konfliktus lezárása érdekében – írta meg a Kárpáthír.

Az amerikai elnök bírálta Volodimir Zelenszkij egyik korábbi nyilatkozatát, amelyben az ukrán államfő arról beszélt, hogy a béke még távoli. Trump ezt a megszólalást kifejezetten károsnak nevezte, mivel álláspontja szerint az ilyen kijelentések nem a megoldást, hanem a háború elhúzódását szolgálják. Úgy véli, hogy