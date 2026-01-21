Riadó az óceán fölött: Trump elindult Davosba, majd a repülőgép visszafordult az Egyesült Államokba

Az orosz főtárgyaló Davosban találkozik az amerikaiakkal
A világgazdasági fórum margóján egyeztethet Moszkva és Washington.
Fő a biztonság.
Műszaki hiba miatt
visszatért az Egyesült Államokba Donald Trump hivatali repülőgépe, az Air Force One,
amely az amerikai elnökkel Davos felé tartott kedden éjszaka.
A Fehér Ház bejelentése szerint a Boeing óriásgépen felszállás után mintegy másfél órával hibát észleltek, ezért
az óceán felett elővigyázatosságból visszafordult az Andrews légitámaszpontra.
Az Air Force One keleti parti idő szerint kevéssel este 11 óra után landolt ismét az Egyesült Államokban
Az elnöki hivatal a hibát apró elektromos rendellenességként írta le.
Donald Trump elnök egy
másik repülőgépen utazik Davosba
a világgazdasági csúcstalálkozóra, ahol az eredeti program szerint ottani idő szerint szerdán délután szólal fel.
(MTI)
Ezt is ajánljuk a témában
A világgazdasági fórum margóján egyeztethet Moszkva és Washington.
Nyitókép: MTI/EPA/Anadolu Agency pool/David Mareuil