fehér ház davos boeing Air Force One egyesült államok donald trump repülőgép

Riadó az óceán fölött: Trump elindult Davosba, majd a repülőgép visszafordult az Egyesült Államokba

2026. január 21. 06:31

Fő a biztonság.

2026. január 21. 06:31
null

Műszaki hiba miatt 

visszatért az Egyesült Államokba Donald Trump hivatali repülőgépe, az Air Force One, 

amely az amerikai elnökkel Davos felé tartott kedden éjszaka.

A Fehér Ház bejelentése szerint a Boeing óriásgépen felszállás után mintegy másfél órával hibát észleltek, ezért

 az óceán felett elővigyázatosságból visszafordult az Andrews légitámaszpontra. 

Az Air Force One keleti parti idő szerint kevéssel este 11 óra után landolt ismét az Egyesült Államokban

Az elnöki hivatal a hibát apró elektromos rendellenességként írta le.

Donald Trump elnök egy 

másik repülőgépen utazik Davosba

 a világgazdasági csúcstalálkozóra, ahol az eredeti program szerint ottani idő szerint szerdán délután szólal fel.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Anadolu Agency pool/David Mareuil

 

triacus-2
2026. január 21. 15:40
A visszafordult gép: globe.adsbexchange.com/?icao=adfdf9&lat=38.604&lon=-77.669&zoom=6.5&showTrace=2026-01-21 a másik gép, amivel repült: globe.adsbexchange.com/?icao=ae4ae6
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. január 21. 09:19
Repcsikézett egy jót.
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. január 21. 09:18
"Az elnöki hivatal a hibát apró elektromos rendellenességként írta le." A 2024-ben Baltimore-ban történt hajóbaleset közvetlen oka, amikor is a Dali nevű teherhajó lezúzott egy komplett hidat, az volt az utólagos vizsgálat szerint, hogy egy érvéghüvely rosszul volt felkrimpelve, és a kábel kicsúszott a helyéről. 6 emberélet, sokmilliárdos kár.
Válasz erre
1
0
esvany-0
•••
2026. január 21. 09:00 Szerkesztve
recipp 2026. január 21. 08:11 "Trumpot el kell távolítani a hivatalából." Na igen, itt kezdődik a "liberális tolerancia", a "jogállamiság", meg a "demokrácia" veleje és kvintesszenciája! Aki az utunkban áll, azt "el kell távolítani", meg kell semmisíteni, vagy ahogy a tiszektások szeretnék: börtönbe zárni. Már csak azt nem tudom, hogy miben is különböztök Hitlertől vagy Sztálintól, Rákositól? Ja, szinte semmiben. Legfeljebb annyiban, hogy a fent nevezettek a sok gazemberség mellett építeni is tudtak, ti meg csak rombolni.
Válasz erre
6
0
