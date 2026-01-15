Itt a rendelet: ingyen tűzifát ad az állam

Senkinek sem kell kint fagyoskodnia: ha megtelnek a melegedők, az Operatív Törzs azonnal nyitja az újabbakat
Szerda 20 óra óta ingyenesen lehet tűzifának valót kapni az állami tulajdonban álló cégektől – jelent meg a Magyar Közlönyben szerdán este.
A rendelet szerint
a rendkívüli időjárási körülmények fennállása alatt, illetve a rendkívüli hóhelyzetben, de legkésőbb 2026. március 15-ig az állami tulajdonban lévő vállalatok ingyenesen forgalmazzák a tűzifát és a hozzá köthető egyéb faanyagokat.
Kiemelték: a kedvezményre a természetes személyek és az önkormányzatok is jogosultak.
A szociális intézmények telítettsége 90 százalék körüli jelenleg.
