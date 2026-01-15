Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar közlöny állami tulajdon rendkívüli tűzifa

Itt a rendelet: ingyen tűzifát ad az állam

2026. január 15. 07:53

Mutatjuk a részleteket!

2026. január 15. 07:53
null

Szerda 20 óra óta ingyenesen lehet tűzifának valót kapni az állami tulajdonban álló cégektől – jelent meg a Magyar Közlönyben szerdán este.

A rendelet szerint 

a rendkívüli időjárási körülmények fennállása alatt, illetve a rendkívüli hóhelyzetben, de legkésőbb 2026. március 15-ig az állami tulajdonban lévő vállalatok ingyenesen forgalmazzák a tűzifát és a hozzá köthető egyéb faanyagokat.

Kiemelték: a kedvezményre a természetes személyek és az önkormányzatok is jogosultak.

Nyitókép forrása: MTI/Kovács Anikó

