Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
01. 30.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány nagy istván tűzifa

A fával fűtők is részesülnek az energiaár-kompenzációból

2026. január 30. 11:01

A kormány a fával fűtő háztartások számára is biztosítja a rezsicsökkentéshez kapcsolódó energiaár-kompenzációt, miközben előrehozza a szociális tűzifaigénylést és folyamatosan teljesíti a rászorulók igényeit – közölte Nagy István agrárminiszter.

2026. január 30. 11:01
null

A fával fűtő háztartások is részesülnek a rezsicsökkentés keretében biztosított energiaár-kompenzációból – rögzítette Facebook-oldalán Nagy István agrárminiszter. Kiemelte, hogy a kormány több intézkedést is hozott a fával fűtők érdekében. Az operatív törzzsel együttműködve segítséget nyújtottak azoknak a rászorulóknak, akiknek elfogyott a tűzifájuk, vagy válsághelyzetbe kerültek. Ennek részeként a Magyar Honvédség kijelölt egységei közreműködnek abban, hogy a szociális tűzifaprogram keretében biztosított tüzelőanyag eljusson az érintettekhez.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ne higgyünk a hangzatos tiszás állításoknak az energetika területén

Nézzük a tényeket!

A kormány emellett úgy határozott, hogy előrehozza a szociális tűzifa-igénylés időszakát annak érdekében, hogy a rászorulók hamarabb hozzájuthassanak a szükséges tüzelőhöz. A programban nincs mennyiségi korlát, és a megszokott elosztási rend érvényesül: az önkormányzatok nyújtják be az igényeket a Belügyminisztérium felé, amelynek révén az igénylők megkapják a szükséges mennyiséget.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Nagy István tájékoztatása szerint az igényeket március 15-ig teljesítik, az erdészetek pedig folyamatosan dolgozzák fel a beérkező kérelmeket.

A miniszter bejelentette azt is, hogy a kormány által jóváhagyott, a hideg időjárás miatt megnövekedett energiafelhasználásra vonatkozó 30 százalékos kedvezmény nemcsak a távfűtést, a gázt vagy a villamos energiát használókra terjed ki, hanem a tűzifával fűtők számára is elérhető, az igény összege pedig jóváírható.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. január 30. 11:37
Milyen fajta fa látható a képen a cikk elején? Ki tudja kitalálni?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 30. 11:24
socialismo-e-muerte 2026. január 30. 11:22 Hátránya a füst. Ami kiszűrhető olcsón a kéményben. Mesélj már erről az olcsó füstszűrőről.
Válasz erre
0
1
socialismo-e-muerte
•••
2026. január 30. 11:22 Szerkesztve
A fa jobb fűtésre mint a gáz. Bár ismertek a földgáz előnyei (tiszta égésű, kényelmes), de a hátrányai is (költségesebb, hígítható, szivároghat és csőtörés esetén nincs gázszolgáltatás). Ezzel szemben a fa tárolható a sufniban (nem jön csövön, nem szivárog), stabil fűtőértéke van (nem hígítható), fűtés mellett főzni is lehet fatüzelésű kályhán. Továbbá a fa megújuló energiaforrás a földgázzal ellentétben. Az elégetett fa által kibocsátott CO2-t más fák vagy növények hasznosítják. Hátránya a füst. Ami kiszűrhető olcsón a kéményben. Hamuja hasznosítható a kiskertben. A további fásítás pedig indokolt az aszály miatt.
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 30. 11:15
Számla alapján? Vagy bemondásra? :)))))))))))
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!