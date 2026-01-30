A fával fűtők is részesülnek az energiaár-kompenzációból

A fával fűtő háztartások is részesülnek a rezsicsökkentés keretében biztosított energiaár-kompenzációból – rögzítette Facebook-oldalán Nagy István agrárminiszter. Kiemelte, hogy a kormány több intézkedést is hozott a fával fűtők érdekében. Az operatív törzzsel együttműködve segítséget nyújtottak azoknak a rászorulóknak, akiknek elfogyott a tűzifájuk, vagy válsághelyzetbe kerültek. Ennek részeként a Magyar Honvédség kijelölt egységei közreműködnek abban, hogy a szociális tűzifaprogram keretében biztosított tüzelőanyag eljusson az érintettekhez.