A fával fűtők is részesülnek az energiaár-kompenzációból

A kormány a fával fűtő háztartások számára is biztosítja a rezsicsökkentéshez kapcsolódó energiaár-kompenzációt, miközben előrehozza a szociális tűzifaigénylést és folyamatosan teljesíti a rászorulók igényeit – közölte Nagy István agrárminiszter.
A fával fűtő háztartások is részesülnek a rezsicsökkentés keretében biztosított energiaár-kompenzációból – rögzítette Facebook-oldalán Nagy István agrárminiszter. Kiemelte, hogy a kormány több intézkedést is hozott a fával fűtők érdekében. Az operatív törzzsel együttműködve segítséget nyújtottak azoknak a rászorulóknak, akiknek elfogyott a tűzifájuk, vagy válsághelyzetbe kerültek. Ennek részeként a Magyar Honvédség kijelölt egységei közreműködnek abban, hogy a szociális tűzifaprogram keretében biztosított tüzelőanyag eljusson az érintettekhez.
A kormány emellett úgy határozott, hogy előrehozza a szociális tűzifa-igénylés időszakát annak érdekében, hogy a rászorulók hamarabb hozzájuthassanak a szükséges tüzelőhöz. A programban nincs mennyiségi korlát, és a megszokott elosztási rend érvényesül: az önkormányzatok nyújtják be az igényeket a Belügyminisztérium felé, amelynek révén az igénylők megkapják a szükséges mennyiséget.
Nagy István tájékoztatása szerint az igényeket március 15-ig teljesítik, az erdészetek pedig folyamatosan dolgozzák fel a beérkező kérelmeket.
A miniszter bejelentette azt is, hogy a kormány által jóváhagyott, a hideg időjárás miatt megnövekedett energiafelhasználásra vonatkozó 30 százalékos kedvezmény nemcsak a távfűtést, a gázt vagy a villamos energiát használókra terjed ki, hanem a tűzifával fűtők számára is elérhető, az igény összege pedig jóváírható.
