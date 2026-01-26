Tisza: »Kiállunk az olcsó energia, valamint a rezsicsökkentés és annak kiterjesztése mellett« – értsd megszavazták az Európai Parlamentben 2024 novemberében azt az indítványt, amely az energiaár-támogatási rendszerek kivezetésére szólít fel (magyarul a rezsicsökkentés kivezetésére, ami mint tőlük tudjuk amúgy is egy humbug).

»A TISZA-kormány több forrásból, a lehető legolcsóbban fogja vásárolni az energiahordozókat« – ez már most is megvalósul, ugyanis az MVM nemrég kötött szerződést a Shellel és az Engie-vel, illetve a Chevronnal és 1 milliárd köbméter földgázt már most is a horvát LNG terminálon keresztül hozunk be, de mindezek mellett az emelkedő hazai kitermelés és az olcsó orosz földgáz biztosítja az ellátás gerincét és a rezsicsökkentést. Mert így olcsó és biztonságos.