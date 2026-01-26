Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Nézzük a tényeket!
„Ne higgyünk a hangzatos tiszás állításoknak az energetika területén, hanem nézzük a tényeket:
Tisza: »Kiállunk Magyarország energiabiztonsága mellett« – értsd olyannyira, hogy a Tisza 2025 júniusában támogatta azt az európai parlamenti határozatot, amely a hazai ellátás gerincét jelentő orosz fosszilis energiahordozókról való leválást célozza meg.
Tisza: »Kiállunk az olcsó energia, valamint a rezsicsökkentés és annak kiterjesztése mellett« – értsd megszavazták az Európai Parlamentben 2024 novemberében azt az indítványt, amely az energiaár-támogatási rendszerek kivezetésére szólít fel (magyarul a rezsicsökkentés kivezetésére, ami mint tőlük tudjuk amúgy is egy humbug).
»A TISZA-kormány több forrásból, a lehető legolcsóbban fogja vásárolni az energiahordozókat« – ez már most is megvalósul, ugyanis az MVM nemrég kötött szerződést a Shellel és az Engie-vel, illetve a Chevronnal és 1 milliárd köbméter földgázt már most is a horvát LNG terminálon keresztül hozunk be, de mindezek mellett az emelkedő hazai kitermelés és az olcsó orosz földgáz biztosítja az ellátás gerincét és a rezsicsökkentést. Mert így olcsó és biztonságos.
»A TISZA-kormány haladéktalanul elfogadja a korrupcióellenes intézkedéseket, hazahozza a magyar embereknek járó uniós forrásokat, és elindítja az átfogó lakossági és vállalati szigetelési valamint energiahatékonysági programokat« – Ursula von der Leyen kerek perec kimondta, hogy a migráció és az lmbtq álláspontunk miatt nem kapja meg Magyarország a pénzügyi forrásokat. Ezeket is feladja a Tisza a további uniós pénzszerzés érdekében? Az energiahatékonyság terén pedig sikeresen halad előre az Otthonfelújítás Program (megjegyzem a számunkra állítólag nem elérhető EU-s forrásból) és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer, amelyek segítségével már több tízezer otthon energetikai korszerűsítése valósulhatott meg.
Vagyis semmi nóvum: képmutatás és már a kormány által elindított sikeres programok újszerű tálalása.
Ezekből is jól látszik: a Fidesz a biztos választás!”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP