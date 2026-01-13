Senkinek sem kell kint fagyoskodnia: ha megtelnek a melegedők, az Operatív Törzs azonnal nyitja az újabbakat

Az operatív törzs arra kéri az embereket, hogy kövessék figyelemmel az ónos esőre vonatkozó meteorológiai veszélyjelzéseket. A HungaroMet Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs kedd délelőtti sajtótájékoztatóján elmondta, a Budapest-Békéscsaba tengelytől keletre jelentős havazásra lehet számítani napközben, ettől nyugatabbra eső fordulhat elő. Szanka Gábor Gyula tájékoztatása szerint a következő napokban, a hét végéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár nulla fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a komolyabb hideg.

A vezérigazgató arra kérte az embereket, hogy kövessék figyelemmel a HungaroMet Zrt. veszélyjelzéseit. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője nyomatékosan arra kérte az embereket, hogy a folyóvizek jegére ne merészkedjenek, mert „az életükkel játszanak”. Hétfőn a tó- és folyópartokon végzett 1111 ellenőrzés során 62 embert szólítottak fel, hogy jöjjön le a jégről – tette hozzá.