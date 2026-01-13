Rendkívüli: bezárt a Liszt Ferenc Repülőtér az ónos eső miatt

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Egy óriásgép lecsúszott közben orral előre a gurulóútról.
Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat – közölte Lázár János közlekedési miniszter.
A Budapest Airport tájékoztatása szerint az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat.
Mivel Bécs és Pozsony repülőterét is lezárták a rendkívüli ónos eső miatt, az érkező járatokat Zágrábba és Belgrádba irányítják át. Az Airportal.hu repülésipari szakportál tájékoztatása szerint kedden délelőtt a Hongkongból érkező Ethiopian Cargo Boeing 777F tehergépe megcsúszott a gurulóúton az állóhelyre történő gurulás közben.
Nem ez az első hasonló eset a Liszt Ferenc repülőtéren, hiszen január első napjaiban a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest-Isztambul járatának indítása közben az Airbus A320neo főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt.
