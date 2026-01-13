Rendkívüli: bezárt a Liszt Ferenc Repülőtér az ónos eső miatt

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat – közölte Lázár János közlekedési miniszter.

A Budapest Airport tájékoztatása szerint az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér