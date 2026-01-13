Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
repülőtér budapest airport lázár jános liszt ferenc nemzetközi repülőtér ónos eső

Rendkívüli: bezárt a Liszt Ferenc Repülőtér az ónos eső miatt

2026. január 13. 10:55

Egy óriásgép lecsúszott közben orral előre a gurulóútról.

2026. január 13. 10:55
null

Az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból átmenetileg nem indít és fogad járatokat – közölte Lázár János közlekedési miniszter.

A Budapest Airport tájékoztatása szerint az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat. 

Mivel Bécs és Pozsony repülőterét is lezárták a rendkívüli ónos eső miatt, az érkező járatokat Zágrábba és Belgrádba irányítják át. Az Airportal.hu repülésipari szakportál tájékoztatása szerint kedden délelőtt a Hongkongból érkező Ethiopian Cargo Boeing 777F tehergépe megcsúszott a gurulóúton az állóhelyre történő gurulás közben. 

Nem ez az első hasonló eset a Liszt Ferenc repülőtéren, hiszen január első napjaiban a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest-Isztambul járatának indítása közben az Airbus A320neo főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt.

Nyitókép: Kovács Tamás/MTI

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robertdenyiro
2026. január 13. 12:44
Az óóóhbááánrogááánputyin az oka!
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. január 13. 12:11
Ízlelgessük az ónos csúsztatást: A ferihegyit bezárták. A bécsi és a pozsonyi az szünetel.
Válasz erre
0
0
hlaci83
2026. január 13. 12:05
“ Egy óriásgép lecsúszott közben orral előre a gurulóútról.” Nagyon szép mondat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!