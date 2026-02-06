Rendkívüli: lelőttek egy magasrangú orosz tábornokot Moszkvában, az elkövető elmenekült

Ismeretlen fegyveres tüzet nyitott egy orosz tábornokra egy moszkvai lakóházban péntek reggel – közölte a moszkvai ügyészi hivatal.

Vlagyimir Alekszejevre több lövést adott le egy ismeretlen fegyveres, aki a támadás után elmenekült a helyszínről. A tábornokot, aki az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetője, kórházba szállították.