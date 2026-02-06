Ft
Rendkívüli: lelőttek egy magasrangú orosz tábornokot Moszkvában, az elkövető elmenekült

2026. február 06. 09:07

Jelenleg is keresik a támadót.

2026. február 06. 09:07
null

Ismeretlen fegyveres tüzet nyitott egy orosz tábornokra egy moszkvai lakóházban péntek reggel – közölte a moszkvai ügyészi hivatal. 

Vlagyimir Alekszejevre több lövést adott le egy ismeretlen fegyveres, aki a támadás után elmenekült a helyszínről. A tábornokot, aki az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetője, kórházba szállították. 

Az illetékes hatóságok merényletkísérlet és fegyverkereskedelem címén vizsgálatot indítottak.

Az ukrajnai háború kirobbanása óta Oroszországban több magas rangú katonai tisztségviselő lett merénylet áldozata. Moszkva ezekkel a támadásokkal Kijevet vádolta, egyes esetekben az ukrán katonai hírszerzés el is ismerte felelősségét. Legutóbb Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetőjét ölték meg robbantásos merényletben. A tábornok gépkocsija alatt pokolgép robbant Moszkva déli részén.

(MTI)

Nyitókép: X

 

 

elcapo-2
2026. február 06. 10:05
Meg vagy le? Nem mindegy! Egyébként tuti, hogy elkapják majd a fickót. Ami furcsa, hogy arról soha nem írnak, hogy ukrán tábornokot lőttek le Kijevben!
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2026. február 06. 09:29
"Rendkívüli: lelőttek egy orosz tábornokot Moszkvában, az elkövető elmenekült" Egyáltalán nem rendkívüli! A merényletek a szabotázsakciók a mindennapok harci eljárásaivá váltak, emelődtek... A közösen gyakorolt nyelv, a közös múlt, ezeket a merényleteket megkönnyítik..! További merényletek várhatók..! -amint az is várható, azaz látható, hogy a jól-szervezett, központi irányítás alatt álló zsidóság, nemigen akarja elengedni a koncot, a kijelölt prédát Oroszországot, Szibériát, a természeti erőforrásaival..! -végül is, igazuk van! Isten nekik adta a Földet minden barmával, velünk, egyetemben..! -nem apellálhatunk..! -persze, hogy elfogadjuk! -nem és nem, ha beledöglünk is, mi nem leszünk antiszemiták!
Válasz erre
4
0
tikkadt-szocske
2026. február 06. 09:29
Öngyilkos lett, mondta Stirlitz és elgondolkodva végighúzta jobb keze mutatóujját a Müller hátából kiálló baltán.
Válasz erre
4
0
egyszeri
2026. február 06. 09:20
Akkor most "lelőttek" vagy "meglőttek"? Nem mindegy! Az, hogy belső, orosz vagy ukrán gyökerű leszámolás volt, azt a következő napok Ukrajna elleni támadások minőségén fog meglátszódni.
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!