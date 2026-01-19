Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány szőlő utca nagykanizsai javítóintézet rákospalotai javítóintézet és központi speciális gyermekotthon debreceni javítóintézet magyar közlöny javítóintézet rendelet

Lehúzza a rolót a Szőlő utcai javítóintézet

2026. január 19. 23:11

Átalakítja a kormány a javítóintézeti rendszert. Ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai javítóintézet.

2026. január 19. 23:11
null

Átalakítja a kormány a javítóintézeti rendszert, ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet – jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról című rendelet.

Ezt is ajánljuk a témában

Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, a Szőlő utcai intézetben nem állami gondozott gyermekek laktak, hanem olyan fogva tartott fiatalok, akik bizonyítottan súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői.

A bezárás után létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. A tervek szerint ezzel egységesebb és hatékonyabb lesz a működésük.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében ki is veszik a működő javítóintézetek listájából a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet, az intézkedés már kedden hatályba is lép.

  • A javítóintézeti nevelés elrendelése esetén lányokat ezentúl a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, fiúkat pedig az Aszódi Javítóintézet, a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet fogad.
  • A letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtása esetén a fiatalkorú lányokat a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon, míg fiúkat a Debreceni Javítóintézet és a Nagykanizsai Javítóintézet fogad.

A Szőlő utcai javítóintézet tavaly májusban került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. 

Nyitókép forrása: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
2026. január 20. 18:02
létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait ----- remek Zsót bának nem kell annyit utazgatnia...
Válasz erre
0
1
nempolitizalok-0
•••
2026. január 20. 14:08 Szerkesztve
recipp 2026. január 20. 09:49 Zsolti bácsit nem kell keresni, mert mindenhol ott van. " Pedofil libsiként téged milyen bácsinak hívtak?
Válasz erre
3
0
nempolitizalok-0
2026. január 20. 14:07
Logikus. Fiatalkorúak börtöne és ennyi. A libsik tulajdonképpen magukkal basztak ki ezzel a kampánnyal. A sittről már nem tudnak a pedofil libsikkis bűnözőket szerezni és bedrogozni. Lakatoséknak, RTL vezéreknek mást kell kitalálniuk.
Válasz erre
3
0
recipp
2026. január 20. 09:49
Zsolti bácsit nem kell keresni, mert mindenhol ott van. Árnyékként jár közöttünk és feltűnik minden olyan eset körül, ami mélyen felháborítja a társadalmat és ami ellen mi, nap mint nap küzdünk. Zsolti bácsi jelképe és megtestesítője mindannak, ami megnyomorítja társadalmunkat. Zsolti bácsi ott van a most bezárt Szőlő utcai intézmény mögött, mert azt gondolják, hogy egy intézmény bezárásával az egész problémát eltüntethetik. Ott van az évekig titkolt, súlyos bűncselekmények kapcsán, a bicskei tragédiában, a 2013 óta kivizsgálatlan panaszok ügyében, a külföldre szökött pedofil tarpai fociedző és Sz. atya esetében, valamint legutóbb a volt fideszes pedofil alpolgármester felmentésében is. Ezek nem elszigetelt esetek, hanem egy másfél évtizede működő rendszer következményei. Mindez nem kezelhető pusztán kommunikációval vagy politikai hatalomgyakorlással. A felelősség nem tolható át névtelen szereplőkre vagy „egyedi hibákra”. vállalniuk kell a felelősséget!
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!