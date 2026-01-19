Lehúzza a rolót a Szőlő utcai javítóintézet

Brutális részletek derültek ki: elrettentő, hogy kiket tartanak fogva a Szőlő utcában
Terrorcselekmény, fegyveres rablás, emberölés, 12 éven aluliak elleni nemi erőszak.
Átalakítja a kormány a javítóintézeti rendszert. Ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai javítóintézet.
Átalakítja a kormány a javítóintézeti rendszert, ennek első lépéseként megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet – jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról című rendelet.
Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, a Szőlő utcai intézetben nem állami gondozott gyermekek laktak, hanem olyan fogva tartott fiatalok, akik bizonyítottan súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői.
A bezárás után létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. A tervek szerint ezzel egységesebb és hatékonyabb lesz a működésük.
A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében ki is veszik a működő javítóintézetek listájából a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetet, az intézkedés már kedden hatályba is lép.
A Szőlő utcai javítóintézet tavaly májusban került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált.
