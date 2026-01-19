Lehúzza a rolót a Szőlő utcai javítóintézet

Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, a Szőlő utcai intézetben nem állami gondozott gyermekek laktak, hanem olyan fogva tartott fiatalok, akik bizonyítottan súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői.

A bezárás után létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. A tervek szerint ezzel egységesebb és hatékonyabb lesz a működésük.