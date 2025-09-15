Földrengésszerű változások a magyar egészségügyben – ezekről önnek is tudnia kell

Este fél tíz van, a kórház sürgősségi műtőjében órák óta tart a feszült készenlét. A mentő nemrég hozott be egy tízéves kisfiút, aki elektromos rollerrel esett el: súlyos végtagsérülés, fejsérülés és belső vérzés gyanúja. Az idő ellenünk dolgozik. A műtőben heten vagyunk: aneszteziológus, szakasszisztensek, műtős asszisztensek, rezidensek és én, a sebész. A lámpák vakító fénye alatt a fiú apró teste szinte elveszik a zöld lepedők között. A monitorok folyamatosan villognak: pulzus, vérnyomás, oxigénszaturáció, röntgen- átvilágító, ultrahang – minden valós időben látszik.

A gépek halk pityegése szinte metronómként diktálja a tempót. Egy mozdulatnyi pontatlanság, és nagy lehet a baj.

Az utolsó öltés után felvillan bennem a gondolat: vajon húsz évvel ezelőtt, a régi, papíralapú világban mennyivel nehezebb lett volna ez a beavatkozás? Akkoriban nem állt volna rendelkezésemre minden adat, kép és információ digitálisan, valós időben. Ma viszont a technológia a társam: olyan biztonsági háló, amely életeket ment. És ez nem csak a műtőben van így.

EESZT, avagy kórtörténet a zsebünkben

Néhány éve még természetes volt, hogy minden vizsgálatra dossziét cipeltünk magunkkal: papírok, zárójelentések, laborleletek sokasága lapult a táskában. A kórházak és egészségügyi intézmények kartonozókkal voltak tele. „Az előző vizsgálati eredményeit, legyen szíves, hozza magával” mondat sokszor még a jól felkészült pá­cienseknek is rémálmokat okozott.