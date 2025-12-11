Ft
Trump Aranykártya vízumkonstrukció elnök adminisztráció Donald Trump nemzetbiztonság állampolgárság

Amerikába jöttem: Trump vadonatúj húzása sokak előtt megnyitja az utat

2025. december 11. 08:27

A kártyákból befolyó a bevételek minden esetben az amerikai államkasszába folynak be.

2025. december 11. 08:27
null

Megjelentette az amerikai állampolgárság megszerzését megkönnyítő úgynevezett „Trump Aranykártyát” az amerikai adminisztráció – ezt Donald Trump elnök jelentette be szerdán.

Az elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen és internetes közösségi oldalán jelentette be a vízumkonstrukciót, amely 

nagyobb befektetés esetén állandó tartózkodást tesz lehetővé az Egyesült Államokban, és megnyitja az utat az amerikai állampolgárság gyors megszerzéséhez.

Donald Trump a fehér házi eseményen Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és technológiai cégek vezetőinek jelenlétében közölte, hogy még aznap elérhetővé válik az érdeklődők számára a jelentkezési felület és a tájékoztató honlap. Hozzátette, hogy a „Trump Aranykártya” program az állandó tartózkodást lehetővé tévő zöld kártyához hasonlatos, ugyanakkor „több előjogot és erősebb utat jelent az állampolgárság megszerzése felé”.

Az állami kasszába folyik a bevétel

Hozzátette, hogy az aranykártyát a jövőben kiegészíti majd úgynevezett „Trump Platina Kártya” és a „Trump Vállalati Aranykártya”, a bevételek minden esetben az amerikai államkasszába folynak be.

Az aranykártya feltétele, hogy a kérvényező 1 millió dollár költségvetési hozzájárulást tegyen, és előzőleg befizessen egy 15 ezer dolláros eljárási illetéket. Amennyiben a kérvényező nemzetbiztonsági felülvizsgálata megfelelő eredményt hoz, az illető „rekord idő alatt” hozzájut az állandó tartózkodási engedélyhez.

A platina kártya még egyelőre nem elérhető, de a tervek szerint 5 millió dolláros költségvetési hozzájárulás és sikeres nemzetbiztonsági átvilágítás esetén lehet majd megkapni, és az aranykártyánál több jogot biztosít.

A vállalati aranykártya cégek számára teszi lehetővé, hogy alkalmazottakat telepítsenek le az Egyesült Államokon belül. 

A konstrukció személyenként 2 millió dolláros költségvetési hozzájáruláshoz kötné azt, hogy az alkalmazottak állandó tartózkodási engedélyt, valamint azt követően állampolgárságot szerezzenek.

Donald Trump elnök a közelmúltban már ismertette elképzelését, amelynek célja, hogy – mint fogalmazott – hosszú évek tömeges illegális bevándorlása után az amerikai adófizetőknek hasznot hozzon a legális bevándorlás rendszere.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

hernadvolgyi-2
2025. december 11. 08:54
"Rendszerváltó Kártya" a nagy üzlet, vietnámiak veszik mint a cukrot.
kbexxx
2025. december 11. 08:54 Szerkesztve
A befizetni köteles összeg jelképes ,de.egy dolgot biztosan jelent ,nevezetesen nem élősködőként jön.! Az pedig, hogy már aznap is megkaphatja ,példátlan .Amúgy is ,az energia ,és egyéb EU gondok miatt ,menek cégek az USA-ba ,ez megsokszorozhatja , felgyorsíthatja ,az oda település t.Nagyon szembetűnő ,hogy az állam élén egy üzletember regnál most...igy a kérdés kezelés is üzleti .
Leskelődő
2025. december 11. 08:32 Szerkesztve
Majd Trumpot is biztosan csépelni fogják érte, mint Orbánt a letelepedési államkötvény miatt.
