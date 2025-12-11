Amerikába jöttem: Trump vadonatúj húzása sokak előtt megnyitja az utat

Hozzátette, hogy az aranykártyát a jövőben kiegészíti majd úgynevezett „Trump Platina Kártya” és a „Trump Vállalati Aranykártya”, a bevételek minden esetben az amerikai államkasszába folynak be.

Az aranykártya feltétele, hogy a kérvényező 1 millió dollár költségvetési hozzájárulást tegyen, és előzőleg befizessen egy 15 ezer dolláros eljárási illetéket. Amennyiben a kérvényező nemzetbiztonsági felülvizsgálata megfelelő eredményt hoz, az illető „rekord idő alatt” hozzájut az állandó tartózkodási engedélyhez.

A platina kártya még egyelőre nem elérhető, de a tervek szerint 5 millió dolláros költségvetési hozzájárulás és sikeres nemzetbiztonsági átvilágítás esetén lehet majd megkapni, és az aranykártyánál több jogot biztosít.

A vállalati aranykártya cégek számára teszi lehetővé, hogy alkalmazottakat telepítsenek le az Egyesült Államokon belül.

A konstrukció személyenként 2 millió dolláros költségvetési hozzájáruláshoz kötné azt, hogy az alkalmazottak állandó tartózkodási engedélyt, valamint azt követően állampolgárságot szerezzenek.