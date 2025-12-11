Tisztelt ellenzéki kollégák! Bemutatnám nektek Donald Trumpot

„Orbán Viktor nemrég azt mondta, hogy egy húszmilliárd dollárig terjedő, amerikai támogatású pénzügyi pajzshoz ígért neki hozzáférést. Ez tényleg így van?” „Nem, nem ígértem meg neki, de az biztos, hogy kérte.” „És megfontolná, hogy odaadja neki ezt?” „Csak azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végez más értelemben a bevándorlás kapcsán.” Ezek a közepesen összefüggéstelen mondatok most a magyar médiatér legfelkapottabb mondatai, mert Magyarország legokosabb újságírói tíz éve nem szoktak hozzá ahhoz, hogy hogyan kommunikál Donald Trump.

Hogy hogyan? Össze-vissza.

Mond zöldet, majd mond pirosat, aztán megint zöldet, esetleg okkersárgát. Ennek következtében az, aki bizonyítani akarja, hogy Donald Trump mondott zöldet, mindig bele fog tudni kapaszkodni egy-egy mondatba. Ez így lesz akkor is, ha a materiális valóság mezejében az igazság piros. Igen, Donald Trump akkor is tud zöldet mondani, ha közben pirosat csinál, sőt: ezt kifejezetten gyakran eljátssza. Hogy optimális-e ez? Nem, de megszokhattuk. Tudjuk így is, hogy mit csinál. Sag schon.