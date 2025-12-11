Ft
Tisztelt ellenzéki kollégák! Bemutatnám nektek Donald Trumpot

2025. december 11. 05:29

Úgy tűnik, hogy a magyar ellenzéki sajtó maradt az utolsó, aki nem érti, hogyan kommunikál az amerikai elnök. De az Istennek nem érti.

2025. december 11. 05:29
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

„Orbán Viktor nemrég azt mondta, hogy egy húszmilliárd dollárig terjedő, amerikai támogatású pénzügyi pajzshoz ígért neki hozzáférést. Ez tényleg így van?” „Nem, nem ígértem meg neki, de az biztos, hogy kérte.” „És megfontolná, hogy odaadja neki ezt?” „Csak azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végez más értelemben a bevándorlás kapcsán.” Ezek a közepesen összefüggéstelen mondatok most a magyar médiatér legfelkapottabb mondatai, mert Magyarország legokosabb újságírói tíz éve nem szoktak hozzá ahhoz, hogy hogyan kommunikál Donald Trump.

Hogy hogyan? Össze-vissza.

Mond zöldet, majd mond pirosat, aztán megint zöldet, esetleg okkersárgát. Ennek következtében az, aki bizonyítani akarja, hogy Donald Trump mondott zöldet, mindig bele fog tudni kapaszkodni egy-egy mondatba. Ez így lesz akkor is, ha a materiális valóság mezejében az igazság piros. Igen, Donald Trump akkor is tud zöldet mondani, ha közben pirosat csinál, sőt: ezt kifejezetten gyakran eljátssza. Hogy optimális-e ez? Nem, de megszokhattuk. Tudjuk így is, hogy mit csinál. Sag schon.

Végignéztük ezt már sokszor a mexikóiak által finanszírozandó határkerítéstől Grönland annexióján át a 24 órán belül véget érő orosz-ukrán háborúig.

Igazából nekünk, magyaroknak is van egy tökéletes precedensünk arra, hogy mennyi értelme van a piros igazság bezöldítése érdekében trumpi félmondatokat gereblyézni az interneteken.

Az amerikai olajszankció alóli mentességünk története úgy kezdődött, hogy ugyanígy újságírói kérdésre október 31-én Donald Trump szinte hajszálpontosan ugyanazt mondta el róla, mint most a pénzügyi védőpajzsról: Orbán „kérte, de nem adtuk meg.” Aztán hét nappal később megadták, s hetek óta vígan tankolunk már a november végi amerikai szankciók által nem érintett orosz naftából, miközben ugyanezen szankciók eredményeként épp dominóként omlik össze a balkáni energetika eddig ismert rendszere. Tehát nem csupán elviekben tudjuk, hogy Donald Trump hogyan kommunikál,

hanem teljesen konkrétan megcsinálta már ugyanezt velünk egy másik ügyben, és pontosan tudjuk, hogy a cselekedetei milyen viszonyban voltak a magyar sajtóban véres kardként körbehordozott félmondattal.

Miközben Magyarország legokosabb újságírói megint tanúbizonyságot tettek arról, hogy a memóriájuk egy ebihaléval rokon, a piacok pontosan értették az üzenetet. Forint-dollár december 8-a hétfőn 327-en kezd, 330-on zár; a híres Trump-mondat nyilvánosságra kerülésének napján, december 9-e kedden el sem moccan a 330-ról, azóta december 10. szerda este ismét 327. A forint körül a pénzpiacokon az Orbán stabilitási álmait szertefoszlatni hivatott trumpi atombomba hatására egészen pontosan semmi sem történt. Ilyen nemlétező védőpajzsot kívánok mindenkinek.

Kedves ellenzéki kollégák! Bemutatnám nektek Donald Trumpot. Úgy tűnik, valóban a magyar ellenzéki sajtó maradt az utolsó, aki nem érti, hogyan kommunikál az amerikai elnök. De az Istennek nem érti,

és ugrik egy félmondatra akkor is, ha Donald Trumpnál nagyobb félmondat-inflációt talán senki sem gerjesztett még az elmúlt évtizedben a világpolitikában.

Nem baj. Elég, ha mi értjük, meg a pénzpiacok, meg a nézők, meg esetleg még Tibor. Ők pedig maradhatnak egyedül az univerzumban, birtokukban a színlelt bérértetlenség fénylő piritjével. Hadd higgyék nyugodtan, hogy arany.

Nyitókép: MTI/AP/Evan Vucci

 

