Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
Öröm olvasni, hogy az igény az egész nyugati világban megszületett.
„Fellángolt az érdeklődés a kétkezi szakmák iránt a fiatalok között. Erről ír az Economist. Sajnos én nem vagyok túl ügyes szerelő, épp ezért azonban kivételesen sokra becsülöm a jó mesterembereket, akik mind gyakrabban hiányoznak az életünkből.
Itthon évek óta kiemelt támogatást kapnak a szakmunkát tanulók, s öröm olvasni, hogy az igény az egész nyugati világban megszületett.”
