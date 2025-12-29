Ft
12. 29.
hétfő
Fellángolt az érdeklődés a kétkezi szakmák iránt a fiatalok között

2025. december 29. 09:27

Öröm olvasni, hogy az igény az egész nyugati világban megszületett.

2025. december 29. 09:27
Szalai Zoltán
Szalai Zoltán
„Fellángolt az érdeklődés a kétkezi szakmák iránt a fiatalok között. Erről ír az Economist. Sajnos én nem vagyok túl ügyes szerelő, épp ezért azonban kivételesen sokra becsülöm a jó mesterembereket, akik mind gyakrabban hiányoznak az életünkből.

Itthon évek óta kiemelt támogatást kapnak a szakmunkát tanulók, s öröm olvasni, hogy az igény az egész nyugati világban megszületett.”

Nyitókép: Tony KARUMBA / AFP

auditorium
2025. december 29. 10:37
Miért csökkent a kétkezi szakmák iránt érdeklődő fiatalok száma külföldön és Magyarországon ? Nyugaton 1968 óta az oktatás kevésbé "poroszos", szigorú elitképző, elnézőbb az értékelésnél és a kötelező tantárgyak előirásánál. Mo-n is egyre több a privát vagy alapitvány iskola az egyháziak mellett, ahol könnyebben lehet BIZONYITVÁNYT és később valamilyen DIPLOMÁT szerezni, amit bekereteznek és a falra helyeznek. Ezután pedig valami kényelmesebb elfoglaltságot keresnek. A bevándorlósereg gyerekeit próbálják szakiskolákba elhelyezni. Itt a kulturális szint alacsony, a magatartás pedig kivánnivalót hagy maga után. De erről csak az ottani pedagógusok tudnának mesélni, de nem szabad. Az eredmény: kevés a jó szakember: vizvezeték-és fűtésszerelő, villanyszerelő, tapasztalt kőműves stb. ezért jól megfizetik őket. Külföldön nem nézik le a "szakikat", Mo-n igen. Még ma is "melósoknak" hivják őket, pedig nagy szükség van rájuk. Ezért kell máshonnan befogadni becsületes dolgozókat.
chiron
2025. december 29. 10:29 Szerkesztve
Kombatbölcsészek meg CEU / Milton / stb. használhatatlan diplomát osztó, alkoholkimérő, nemibeteg-kezelő melegedőkben felnevelt kis értéktelen csibék helyett valódi emberekre és szakemberekre van szüksége az országnak. A sok öntudatos balos kommentelőnek is, akik éveken át nem kapnak villanyszerelőt, hidegburkolót, stb. Közben meg a patásorbánt szidják, egyrészt, mert csökkentette a bölcstelenség szakokat, másrészt mert így sincs állása a sok genderszak, andragógia, vagy marxista-feminista végzettségű, kiélt fejű huszonévesnek. Közben nincsenek nővérek, óvónők, tanítónők, csak öntudatos, butaságokat szajkózó, szerencsétlen kis fempicsák, akik alkoholtól striásan kövér hasukra írják öntudatosan és rúzzsal, hogy "kormányváltásig nem szülök!" pár év múlva meg, hogy "piszkájjon már meg valaki!" Mert az idő elfogy. A női peték elfogynak. A hülyeség szektája kihal. Darwin dolgozik.
Madasa Hatter
2025. december 29. 09:52
Csák a valódi hozzáadott érték és munka teremt kézzel fogható eredményeket. Az öltönyös ( nem az öltöny a probléma ) pénz csinálás kora lejárt, a bróker dollár yuppik ideje lassan homályba vész és zsigerből tudják a fiatalok is hogy építeni, alkotni, megteremteni jó. A csak a "greed is good" önmagában kevés.. Lassú a gyógyulás de haladunk.
