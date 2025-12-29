„Fellángolt az érdeklődés a kétkezi szakmák iránt a fiatalok között. Erről ír az Economist. Sajnos én nem vagyok túl ügyes szerelő, épp ezért azonban kivételesen sokra becsülöm a jó mesterembereket, akik mind gyakrabban hiányoznak az életünkből.

Itthon évek óta kiemelt támogatást kapnak a szakmunkát tanulók, s öröm olvasni, hogy az igény az egész nyugati világban megszületett.”