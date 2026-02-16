Ft
mandiner országgyűlési választás 2026 Magyarország Szalai Zoltán AfD Alice Weidel Fidesz Orbán Viktor

Különleges vendég szavalta a Nemzeti dalt a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)

2026. február 16. 19:35

Ilyet még nem hallhattunk német pártelnöktől.

2026. február 16. 19:35
null

Meglepetéssel indult a Mandiner Klubest: a szokásos nyitóköszöntőt nem Szalai Zoltán lapigazgató mondta el, hanem Alice Weidel, az  Alternatíva Németországért (AfD) elnöke. A német politikus hangsúlyozta, hogy örül, hogy Magyarországon lehet, amely szerinte „a szabadság földje”.

Weidel beszédében Orbán Viktor szerepét is kiemelte, és úgy fogalmazott:

a miniszterelnök „Európában mindenkinek elhozza a szabadság és a biztonság reményét”.

Hozzátette:

Ezért vagyok olyan büszke, hogy önöknél lehetek, mert Európának békére van szüksége.”

A pártelnök élesen bírálta a német kormányt is.

Németként szégyellem magam a német kormány, a német kancellár Friedrich Merz miatt”

– jelentette ki, majd hozzátette: fontos, hogy Európában a béke hangja erősödjön, „ahogy Orbán Viktor teszi”, és ne a háborús politika domináljon.

Weidel azt is hangsúlyozta: „vannak jó németek is, akik békét akarnak, és barátságban akarnak lenni Magyarországgal”, majd sok sikert kívánt Orbán Viktornak a választásokon.

A beszéd végén azonban még nagyobb meglepetés érte a közönséget:

a politikus elővett egy lapot, és magyar nyelven felolvasta a Nemzeti dal első versszakát.

***

Fotó: Alice Weidel, az AfD társelnöke / Ficsor Márton / Mandiner

 

