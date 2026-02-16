Különleges vendég szavalta a Nemzeti dalt a Mandiner Klubesten (VIDEÓ)

„A CDU az összes választási ígéretét megszegte” – a szakértő az AfD további erősödését jósolja
Friedrich Merztől tömegével fordulnak el a választók. Úgy tűnik, nem igaz, hogy csak választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
Ilyet még nem hallhattunk német pártelnöktől.
Meglepetéssel indult a Mandiner Klubest: a szokásos nyitóköszöntőt nem Szalai Zoltán lapigazgató mondta el, hanem Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) elnöke. A német politikus hangsúlyozta, hogy örül, hogy Magyarországon lehet, amely szerinte „a szabadság földje”.
Weidel beszédében Orbán Viktor szerepét is kiemelte, és úgy fogalmazott:
a miniszterelnök „Európában mindenkinek elhozza a szabadság és a biztonság reményét”.
Hozzátette:
Ezért vagyok olyan büszke, hogy önöknél lehetek, mert Európának békére van szüksége.”
A pártelnök élesen bírálta a német kormányt is.
Németként szégyellem magam a német kormány, a német kancellár Friedrich Merz miatt”
– jelentette ki, majd hozzátette: fontos, hogy Európában a béke hangja erősödjön, „ahogy Orbán Viktor teszi”, és ne a háborús politika domináljon.
Weidel azt is hangsúlyozta: „vannak jó németek is, akik békét akarnak, és barátságban akarnak lenni Magyarországgal”, majd sok sikert kívánt Orbán Viktornak a választásokon.
A beszéd végén azonban még nagyobb meglepetés érte a közönséget:
a politikus elővett egy lapot, és magyar nyelven felolvasta a Nemzeti dal első versszakát.
Fotó: Alice Weidel, az AfD társelnöke / Ficsor Márton / Mandiner