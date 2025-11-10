Ft
Ft
Ft
Ft
11. 10.
hétfő
bulvárlap Molnár „ noÁr ” Áron Blikk Molnár Áron instagram

Ennyi volt, nincs tovább, Molnár „noÁr” Áron befejezte

2025. november 10. 06:18

Nem is akart róla beszélni.

2025. november 10. 06:18
null

Több mint másfél évtized után véget ért Molnár Áron, a noÁr ellenzéki mozgalom korábbi úttörőjének házassága a Blikk információi szerint. A bulvárlap szerint a a színész és egykori párja, Duda Éva 2023 vége óta nem posztolt közös képeket, videókat.

A Blikk szerint a válás oka, hogy elmúlt a szerelem, a felek között megromlott a kapcsolat, mint a lap írja: „több, egymástól független forrás is megerősítette lapunknak, hogy Éva és Áron házassága véget ért”.

Molnár Áron a Blikknek ragaszkodott ahhoz, hogy a magánéletéről nem kíván nyilatkozni, igaz, nem tagadta az értesüléseinket.

Erről nem akarok beszélni”

 – reagált röviden a kérdésünkre Molnár Áron, aki egy, az Instagram-oldalára feltett videóban pár hete azt is elárulta, hogy albérletben lakik. 

Nyitókép: Molnár Áron Facebook-oldala

lemez
2025. november 10. 09:39
Lehet hogy az asszony normálisabb volt?
Válasz erre
0
0
Pametan
2025. november 10. 09:35
Ezért mutogatja az ujját, az asszony helyett a Petit "hőmérőzte". Csodálkozik, ha az asszonnyal vége?
Válasz erre
4
0
thehun
2025. november 10. 08:55
Buzi, kihuztad anyadbol es szagolgatod? Vagy esetleg magadnak toltad fel csukloig?! Vissza az allampolgarsagot, aztan huzz a kurva anyadba, ahonnan jottel, te retkes csira!
Válasz erre
4
0
ezredes-2
2025. november 10. 08:52
Egyébként, ez az ürge őrült? Komolyan kérdem. Végzős Psichiátereknek, kiváló"tereptanulmány" a csávó. Sok oldalas disszertációt tudnék irni azokról az arcvonásokról és a tükröződő indulatról. Pedig, én csak 1 pecás vagyok.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!