Ennyi volt, nincs tovább, Molnár „noÁr” Áron befejezte

Több mint másfél évtized után véget ért Molnár Áron, a noÁr ellenzéki mozgalom korábbi úttörőjének házassága a Blikk információi szerint. A bulvárlap szerint a a színész és egykori párja, Duda Éva 2023 vége óta nem posztolt közös képeket, videókat.

A Blikk szerint a válás oka, hogy elmúlt a szerelem, a felek között megromlott a kapcsolat, mint a lap írja: „több, egymástól független forrás is megerősítette lapunknak, hogy Éva és Áron házassága véget ért”.

Molnár Áron a Blikknek ragaszkodott ahhoz, hogy a magánéletéről nem kíván nyilatkozni, igaz, nem tagadta az értesüléseinket.

Erről nem akarok beszélni”

– reagált röviden a kérdésünkre Molnár Áron, aki egy, az Instagram-oldalára feltett videóban pár hete azt is elárulta, hogy albérletben lakik.