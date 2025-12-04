„Hát ez csodálatos! Molnár Áron szólítja fel Kapu Tibort, hogy ne politizáljon. Tehát még egyszer: azt a Kapu Tibort, akinek annyi a »bűne«, hogy párszor beszélgetett meg kezet fogott Orbán Viktorral. Az a Molnár Áron, akinek másról sem szól éjjele és nappala, mint hogy 100-as szög cizelláltságú kocsmapolitizáló hergelő videókat gyárt színészként.

Komolyan, mi lesz a következő? Puzsér fogja felszólítani Curtist, hogy ne drogozzon? Pottyondy Edina fogja kioktatni Szabó Zsófit, hogyan legyünk jó anyák? Fekete-Győr András ad tanácsokat, hogyan legyünk sikeres politikusok?