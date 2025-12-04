A hét vicce: a magát mindenhatónak gondoló Noár ezúttal Kapu Tibort oktatta ki helyes viselkedésből
Örkény István csendesen zokogna egy sarokban, ha megélte volna napjainkat.
„Hát ez csodálatos! Molnár Áron szólítja fel Kapu Tibort, hogy ne politizáljon. Tehát még egyszer: azt a Kapu Tibort, akinek annyi a »bűne«, hogy párszor beszélgetett meg kezet fogott Orbán Viktorral. Az a Molnár Áron, akinek másról sem szól éjjele és nappala, mint hogy 100-as szög cizelláltságú kocsmapolitizáló hergelő videókat gyárt színészként.
Komolyan, mi lesz a következő? Puzsér fogja felszólítani Curtist, hogy ne drogozzon? Pottyondy Edina fogja kioktatni Szabó Zsófit, hogyan legyünk jó anyák? Fekete-Győr András ad tanácsokat, hogyan legyünk sikeres politikusok?
Örkény István csendesen zokogna egy sarokban, ha megélte volna napjainkat.”
