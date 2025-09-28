Pankotai Lili hazugsággal vádolta Deák Dánielt, aki erre bizonyítékokat mutatott be, és várja a bocsánatkérést (VIDEÓ)

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a napokban közös műsorban vendégeskedett Pankotai Lili diákaktivistával. A műsort követően a korábban trágárkodásaival is „hírnevet” szerző fiatal – aki immár az NKE hallgatója – azt állította, hogy az elemző hazudott.

A szakértő csak annyit írt, hogy Pankotai „kifejezetten jól érzi magát az Orbán-kormány által létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetemen”. A műsorban azt nyilatkozta, hogy a felsőoktatási intézmény tanárai és hallgatói egyaránt jófejek.

Továbbá Deák azt is írta, hogy a diákaktivista már megbánta, hogy trágár módon beszélt a tüntetéseken, többek között Áder János volt államfőről. Pankotai Lili a műsorban az elemző azon felvétésére, hogy neki is szerepe van abban, hogy a közbeszéd eldurvult, mivel a tízezres tüntetéseken a színpadon trágárul nyilvánult meg, s többek között „bajszos sz@rnak” nevezte a korábbi köztársasági elnököt, úgy reagált, hogy utóbbiért már bocsánatot kért.

Deák ezt el is fogadta az adásban, és