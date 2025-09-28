Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
vita nke diákaktivista bizonyíték Semjén Zsolt Blikk videóüzenet Pankotai Lili Deák Dániel

Pankotai Lili hazugsággal vádolta Deák Dánielt, aki erre bizonyítékokat mutatott be, és várja a bocsánatkérést (VIDEÓ)

2025. szeptember 28. 18:10

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a teljes vita bárki számára visszanézhető a YouTube-on.

2025. szeptember 28. 18:10
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a napokban közös műsorban vendégeskedett Pankotai Lili diákaktivistával. A műsort követően a korábban trágárkodásaival is „hírnevet” szerző fiatal – aki immár az NKE hallgatója – azt állította, hogy az elemző hazudott.

A szakértő csak annyit írt, hogy Pankotai „kifejezetten jól érzi magát az Orbán-kormány által létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetemen”. A műsorban azt nyilatkozta, hogy a felsőoktatási intézmény tanárai és hallgatói egyaránt jófejek. 

Továbbá Deák azt is írta, hogy a diákaktivista már megbánta, hogy trágár módon beszélt a tüntetéseken, többek között Áder János volt államfőről. Pankotai Lili a műsorban az elemző azon felvétésére, hogy neki is szerepe van abban, hogy a közbeszéd eldurvult, mivel a tízezres tüntetéseken a színpadon trágárul nyilvánult meg, s többek között „bajszos sz@rnak” nevezte a korábbi köztársasági elnököt, úgy reagált, hogy utóbbiért már bocsánatot kért.

Deák ezt el is fogadta az adásban, és 

megjegyezte, hogy Pankotai Lili most egyetemre jár, így vélhetően „fejlődni fog”. Az aktivista erre csak annyit mondott, „próbálkozom”.

Pankotai Lili kiállt Semjén Zsolt mellett

Emlékezetes, hogy a szakértő arra is kitért az idézett posztban, hogy Pankotai Lili kiállt Semjén Zsolt mellett. Itt bejátszotta a műsor azon részletét, ahol az ellenzéki aktivista úgy fogalmazott, „átérzem Semjén Zsoltnak a helyzetét, nyilván pedofíliával vádolni valakit az azért egy minősített körülmény ebben az esetben”. 

„Én ezért is mondom azt, hogy tényszerűen bárkiről, bármit állítani, addig, ameddig nincsen kivizsgálva, esetünkben ez, ahol az eddigi nyomozati iratokban, amelyek eddig nyilvánosságra kerültek, nem szerepelnek kiskorúak. Úgyhogy én Semjén Zsolt mellett abszolút kiállok. 

Viszont én azt sürgetem, hogy minél előbb és minél mélyebben vizsgálják ki ezeket az ügyeket” 

– hangsúlyozta Pankotai Lili.

Deák Dániel ezek után videóüzenetét azzal zárta, hogy várja az aktivista bocsánatkérését, mivel korábbi bejegyzésében nem hazudott. Erre a felvételek is bizonyítékok, a teljes vita pedig elérhető a Blikk YouTube-csatornáján – sorolta az elemző.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: képernyőfotó

Unknown
2025. szeptember 28. 20:24
Ikrek Greta Thunberggel? MInt két tojás.
Válasz erre
0
0
Tarhonya
2025. szeptember 28. 20:20
Büdösszájú sárgaujjú csöves komcsi getzi pankotajilelyány! Ki nem szarja le, hogy mit gondol??
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2025. szeptember 28. 20:02
Nem kéne már foglalkozni ezzel a kistérségi Gretha Thunberggel. Biztos talál majd magának valakit abbana kollégiumban (amit a +bajszos szarék+ fizetnek), aztán lenyugszik reggelre kelve.
Válasz erre
5
0
llnnhegyi
2025. szeptember 28. 19:46
Irigyek rá az emberek. Fiatal, szép,okos, intelligens, határozott,csinos egyetemista. Magyar a lelkem!
Válasz erre
2
14
