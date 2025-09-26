Ft
Kuslits Gábor Semjén Zsolt interjú Stumpf András Válasz Online álhír

Menekülőre fogta a Válasz Online: már megvédené Semjén Zsoltot az álhírbotrányban

2025. szeptember 26. 12:17

A Válasz Online interjúja robbantotta ki az álhírbotrányt, most pedig Stumpf András úgy tesz, mintha a szerkesztőségnek nem lenne köze hozzá – úgy tűnik, hatott Orbán Viktor megjegyzése a súlyos jogkövetkezményekről.

2025. szeptember 26. 12:17
null

Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER – hirdeti címlapsztorijában a Válasz Online, amelynek szerzője, Stumpf András azt írja, „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”

Csakhogy az említett interjúból nem véletlenül nem „a megfelelő irányba” folytatódott a történet: Kuslits Gábor azt állította, két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik védték Juhász Péter Pált, az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat.

A Válasz Online újságírójának, Sashegyi Zsófiának az volt erre a következő kérdése, hogy Juhász Péter Pál hány év börtönbüntetést kaphat. Tehát nem kérdezett vissza a súlyos állításra, nem kért bizonyítékokat, nem kereste a tényeket, amelyekkel igazolni lehetett volna az „emlegetést”.

Nem véletlen, hogy a cikk megjelenését követően rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt jelentették fel a volt gyermekotthon-vezetőt. Úgy tudjuk, az ÁGOTA Alapítvány, amelynek munkájára patyomkin díszletként hivatkozott Kuslits, több súlyos ténybeli tévedés miatt helyreigazítási kérelmet nyújtott be a Válasz Online szerkesztőségének.

A Válasz Online interjújában megjelent durva állításokat több baloldali portál is forráskritika nélkül vette át – összefoglalónkban elolvashatják, hogyan építette fel a balliberális propaganda minden idők leggusztustalanabb álhírkampányát. Orbán Viktor közölte: egy másik embert alaptalanul pedofil bűncselekmény elkövetésével vádolni az bűncselekmény, aminek súlyos jogkövetkezményei lesznek.

Érdemes felidézni: a Válasz Online volt az a szerkesztőség, amely úgy készített interjút Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy nem tartotta fontosnak megkérdezni őt a kárpátaljai magyarok sorsáról.

A külföldről finanszírozott magyarországi sajtóban olyan jelzőkkel illették a Válasz Online interjúját, mint „az év magyar sajtóeseménye”, „rendkívüli”, „szerteágazó” és „exkluzív”, és maga a szerző is pályafutása egyik szakmai csúcsaként értékelte az ukrán elnökkel való beszélgetését – számolt be a Szuverenitásvédelmi Hivatal, és hangsúlyozta, ez valójában nem más, mint az ukrán propagandagépezet és az azt támogató nemzetközi kommunikációs infrastruktúra sikere, amely elérte, hogy Ukrajna célzottan, stratégiai szempontjai szerint tudja teríteni propagandaüzeneteit Magyarországon, amelyhez a Válasz Online-t találták megfelelő médiumnak.

Nyitókép: Stumpf András Facebook-oldala

