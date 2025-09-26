Menekülőre fogta a Válasz Online: már megvédené Semjén Zsoltot az álhírbotrányban

Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER – hirdeti címlapsztorijában a Válasz Online, amelynek szerzője, Stumpf András azt írja, „nincs itt semmilyen összeesküvés. Se nemzetközi, se hazai. A Zsolt bácsi-ügy organikusan épült fel, nincs neki szervezője, központja. Ezt már csak azért is magabiztosan jelenthetjük ki innen, a Válasz Online szerkesztőségéből, mert az a néhány mondat, amelyből a mára nagyra, de sajnos nem a megfelelő irányba növő történet szárba szökkent, nálunk jelent meg.”

Csakhogy az említett interjúból nem véletlenül nem „a megfelelő irányba” folytatódott a történet: Kuslits Gábor azt állította, két nagyon magas rangú politikust emlegetnek, akik védték Juhász Péter Pált, az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat.

A Válasz Online újságírójának, Sashegyi Zsófiának az volt erre a következő kérdése, hogy Juhász Péter Pál hány év börtönbüntetést kaphat. Tehát nem kérdezett vissza a súlyos állításra, nem kért bizonyítékokat, nem kereste a tényeket, amelyekkel igazolni lehetett volna az „emlegetést”.

Nem véletlen, hogy a cikk megjelenését követően rágalmazás és a jelzési kötelezettség elmulasztása miatt jelentették fel a volt gyermekotthon-vezetőt. Úgy tudjuk, az ÁGOTA Alapítvány, amelynek munkájára patyomkin díszletként hivatkozott Kuslits, több súlyos ténybeli tévedés miatt helyreigazítási kérelmet nyújtott be a Válasz Online szerkesztőségének.

A Válasz Online interjújában megjelent durva állításokat több baloldali portál is forráskritika nélkül vette át – összefoglalónkban elolvashatják, hogyan építette fel a balliberális propaganda minden idők leggusztustalanabb álhírkampányát. Orbán Viktor közölte: egy másik embert alaptalanul pedofil bűncselekmény elkövetésével vádolni az bűncselekmény, aminek súlyos jogkövetkezményei lesznek.