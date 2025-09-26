Lépésről lépésre, tégláról téglára építette fel a balliberális propaganda minden idők leggusztustalanabb álhírkampányát

A DK-vezér tehát a levélben azt hangsúlyozta, ma már csak az a kérdés, kik azok a vezető fideszes politikusok, akik érintettek lehetnek az ügyben, amelyről szerinte Orbán Viktor, Pintér Sándor és Polt Péter mindent tudnak.

Dobrev levelére először Rétvári Bence belügyminisztériumi államtitkár reagált:

„Jól mutatja az Ön által megfogalmazott vádak megalapozatlanságát, hogy amennyiben Önnek bővebb bizonyítékai lennének, úgy azokat a hivatalos hatóságok tudomására kellene hoznia.”

„Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata, valamint minden olyan állítás tehát, amely kormánytag érintettségéről szól, aljas rágalom, minden alapot nélkülöz, ezért haladéktalanul megtesszük a szükséges jogi lépéseket” – ezt pedig már Tuzson Bence igazságügyi miniszter közölte közösségi oldalán.

6, Juhász Péter balliberális aktivista sem maradt tétlen (2025. szeptember 19.)

A dezinformációs kampány egyik szála egy hangfelvétel, az egykor az Együttben politizáló aktivista, Juhász Péter tett közzé. A hangfelvételen nem lehet tudni ki beszél, állítása szerint egy ózdi gyermekotthonban tett látogatást rendszeresen egy bizonyos „Zsolti bácsi”, aki fekete autóval érkezett.

Ez az első alkalom, ahol elhangzik a „Zsolti bácsi” fordulat, ám itt sincsenek bizonyítékok: az állítás egy arctalan, névtelen férfi elbeszélésén alapul.

Ez alapján a hangfelvétel alapján vádolták meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest bűncselekmény elkövetésével.

7, Tordai Bence és Arató Gergely az Országgyűlésben szólalt fel (2025. szeptember 22.)

Mindezek után Tordai Bence emelte tovább az álhírterjesztést, miután napirend előtti felszólalás formájában bevitte a témát az Országgyűlés szeptember 22-ei nyitóülésére. Tordai is mindenfajta konkrétum nélkül, mintegy összefüggést sejtetve kötötte össze az Országgyűlésben a Szőlő utcai intézet vezetőjét kormánytagok vélt p*dofil cselekedeteivel.

Majd felszólalt Arató Gergely is, aki még Tordainál is messzebbre merészkedett, amikor a miniszterelnöknek címezve a következőket mondta: „Válaszolnia kell arra, hogy kik azok a magas rangú politikusok, akiket a szakmai körökben emlegetnek, és akik a letartóztatott Juhász Péter Pált fedezték, támogatták. (...) Válaszoljon Rogán Antal, hogy mi köze van a végrehajtói maffiához, és válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi.”

Vagyis a DK-s politikus egy darabig a Szőlő utcai esetről beszél, mondandóját Orbán Viktornak címezve, ám egy ponton megszólítja Semjént, és szándékosan összeköti a Szőlő utcai esettel az egyébként attól teljesen független „Zsolti bácsit”, akit a Juhász Péter videójában szereplő, Ózdhoz közeli gyermekotthonban történtekkel kapcsolatban emlegetnek.

8, Tordai Bence manipulatív Facebook-bejegyzése (2025. szeptember 22.)

Tordai Bence ezek után arról írt a Facebookon, hogy szerinte Simicskó István felszólalása, amelyben kiállt Semjén Zsolt mellett, valójában annak a beismerése, hogy a miniszterelnök-helyettes valóban érintett az ügyben.

Tordai viszont csúsztat, mert úgy tesz, mintha Simicskó anélkül kezdett volna el Semjén Zsoltról beszélni, hogy elhangzott volna a miniszterelnök-helyettes neve a Tisztelt Házban.

Tordai ugyanis úgy idézi a bejegyzésében Aratót, hogy szándékosan lehagyta azt a részt, ahol a DK-s politikus magát Semjént kérdezte fel arról, hogy „válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi”.

Ebben a direkt manipulatív Tordai-bejegyzésben sincs tehát semmi konkrétum, csupán azért tette közzé a baloldali politikus, hogy tovább építse a Semjén Zsolt elleni támadássorozatot.

9, Dobrev Klára nyomravezetői díjat ajánlott fel (2025. szeptember 23.)

Dobrev Klára szeptember 23-án már 5 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki „bizonyítani tudja, hogy ki a Szőlő utcai p*dofilbotrányban érintett két politikus”.

Tehát tényként kezeli azt, amelyről még sehol sem jelent meg hivatalos hatósági közlés, azaz, hogy az adott ügyben két politikus is érintett.

10, Folytatódik a tudatosan felépített dezinformárciós kampány (2025. szeptember 23.)

Lilu, azaz Kovalcsik Ildikó Instagram-oldalán szólalt meg az üggyel kapcsolatban: „És, bár gondolom, lázasan zajlik a hajtóvadászat Zsolti bácsi után, mi annyit tehetünk, hogy nem hagyjuk kihűlni a kérdést. Ki az a Zsolti bácsi? Mi ennyit tehetünk ezekért a gyerekekért. Úgyhogy, gyerünk. Tegyük meg. Amíg ki nem derül az igazság” – írta. Molnár Áron pedig a videójában reagált a történtekre: „Jaj, látom nagyon ideges lettél itt a Parlamentben. De hát, Zsolti: senki nem mondta, hogy te vagy az a magas rangú politikus, akihez a Szőlő utcai intézet vezetője kiskorúakat vitt. Miért lettél ilyen ideges?”

Vagyis Molnár Áron szándékosan figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az Országgyűlésben Semjén Zsoltot nevesítették.

11, Megérkezik a hálózatba két újabb szereplő: Pottyondy Edina és Magyar Péter (2025. szeptember 23.)

Pottyondy Edina influenszer Semjén Zsolt parlamenti válaszát követően posztolt közösségi oldalán, azt ecsetelve, hogy érett már az „ügy”. „Két hete Gulyás kancelláriaminiszter ahelyett, hogy a vádak kivizsgálását ígérte volna, karaktergyilkos mocskolódásba kezdett a Kormányinfón. Alkoholizmussal és korrupcióval gyanúsítgatta azt a gyermekvédelmi szakembert, aki magas rangú kormányzati szereplők érintettségét vetette fel a Szőlő utcai gyermekpr*stitúció kapcsán.”

Majd ezt követően belekeverte a kormányfőt – tények mellőzésével, de sejtetéssel: „Eddig el lehetett adni, hogy Orbán Viktor nem tud a gyermekvédelemben uralkodó állapotokról, fel lehetett áldozni két alvezért, hogy kimenekítsék a Főnít a kegyelmi ügyből, és lehetett a hatóságokra, az ügyészségre, a véletlenre, a baloldali háttérhatalomra mutogatni a hosszú és eredménytelen nyomozások, a felháborítóan enyhe ítéletek, az el-sikkadt ügyek vagy a Fidesz-közeli elkövetők kapcsán. Semjén Zsolt esetében ez nem történhet meg. Ugyanis, ha Semjén Zsolt érintettsége igazolódik, akkor arról Orbán Viktor és Rogán Antal biztosan tudott.”

Magyar Péter pedig csak ezután állt bele a lejárató kampányba. „A TISZA felszólítja Orbán Viktort, hogy a kormányzásuk alatt a Szőlő utcai otthonban kiskorúak ellen elkövetett rémtettek teljes és nyilvános kivizsgálásáig függessze fel Semjén Zsoltot a miniszterelnök-helyettesi funkcióból” – írta a liberális pártvezér,

aki eddig semmilyen tettéért, megszólalásáért nem vállalta a felelősséget.

Majd Semjénhez szólt. Mint írta, látta a parlamenti felszólalását, amelyben egy bizonyos “Zsolti bácsinak” tulajdonított bűncselekmény gyanúja kapcsán szólalt meg. „Érdekes volt látni, hogy valaki egy papírlapról olvasva próbálja bizonygatni az ártatlanságát. Furcsa volt, hogy pont ön szólal fel a lejárató kampányokkal szemben, és hogy a felszólalása végén Rogán Antal gyűlöletkarmester nem tapsolta meg önt” – próbálta megbontani a kabinet egységét, vizsgálatokat követelve.

A Tisza Párt a szerdai fővárosi közgyűlésen már a Demokratikus Koalícióval karöltve próbálta szembesíteni, napirenden tartani a tematikát.

12, Tuzson Bence tisztázó videót tesz közzé (2025. szeptember 24.)

Tuzson Bence a Facebookon szeptember 24-én közzétett videójában arról számolt be, hogy a kormány megbízásából jelentést készített a Szőlő utcai büntetőüggyel és az azzal összefüggésben megjelent állításokkal kapcsolatban. A videóban az igazságügyi miniszter a következő megállapításokat tette, amelyekkel megcáfolta a baloldal korábbi állításait:

„A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel.”

„Minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér.”

Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja.”

„Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül. Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük.”

