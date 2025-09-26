Ft
Lépésről lépésre, tégláról téglára építette fel a balliberális propaganda minden idők leggusztustalanabb álhírkampányát

2025. szeptember 26. 06:12

A Szőlő utcai ügynek nincs kiskorú érintettje – ebből kifolyólag elkövető sincs –, politikus neve pedig a büntetőeljárásban fel sem vetődött, de ezek a baloldalnak nem számítanak. Szőlő utca, Ózd, Zsolti bácsi – egy dezinformációs kampány korai kronológiája.

2025. szeptember 26. 06:12
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Szőlő utca, Ózd, Zsolti bácsi: egyre inkább kiviláglik egy tudatosan felépített, sejtetésekre, tények mellőzésére és álhírekre felépített dezinformárciós kampány.

Vizsgálati jelentés a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, valamint a nyilvánosságban megjelent állításokról
Nyilvánosságra hozták az Igazságügyi Minisztérium vizsgálati jelentését a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről, valamint a nyilvánosságban megjelent állításokról

A Fidesz eddig elviselte az ellenzéki támadásokat, de ez túlment minden határon

Csütörtökön mások mellett megszólalt az álhírterjesztési ügyben a kancelláriaminiszter, illetve a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője is. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, a kabinet tárgyalt a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos álhíresztelésekről.

Kitért minisztertársa, Tuzson Bence jelentésére, amelyből kiderül, az ügynek nincs kiskorú érintettje – ebből kifolyólag elkövető sincs –, politikus neve pedig a büntetőeljárásban fel sem vetődött.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel arra utalt, a javítóintézet korábbi igazgatója, Juhász Péter Pál és élettársa, az állami gondozott Aisah Zamira májusi letartóztatását követően több ellenzéki politikus és médium arra utalt, hogy a letartóztatás hátterében p*dofil-botrány áll, amiben a kormánypárt több politikusa is érintettek lehet. Gulyás hangsúlyozta, egy büntetőügyről van szó, amihez „példátlan rágalmazás-hadjárat társul”. „Külföldi szálakhoz kötődő rágalomhadjárat” is van a kormány két tagjával szemben, ami szerinte tűrhetetlen, ártatlanságukhoz nem férhet kétség. A tárcavezető szervezett akcióról beszélt, külföldi titkosszolgálati szálról.

Nemkülönben kiemelte: zéró tolerancia van a gyerekek ellen elkövetett cselekmények ügyében.

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető Facebookon reagált Dobrev Klára korábbi kijelentéseire, hangsúlyozva, hogy a kormány nem hagyja szó nélkül az ellenzéki politikus és támogatói által folytatott rágalomhadjáratot. A bejegyzésben a politikus egy előre kitervelt hálózat működését vázolta fel, amely hamis vádakat terjesztett, és ezzel nemcsak konkrét személyeket, hanem az államszervezet működését is veszélyeztette. Kocsis hangsúlyozta, bár a Fidesz eddig elviselte az ellenzéki támadásokat, most túlmentek minden határon, és a politikai üzenet világos:

senkinek nem maradnak adósaik, és a jövőben is elszámoltatják azokat, akik az ország és a társadalom bizalmát próbálják aláásni.

Így épült fel a dezinformációs kampány: Szőlő utca, Ózd, Zsolti bácsi

Május végén a hatóságok letartóztatták a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát, Aisah Zamirát. A büntetőügy ezzel természetesen nem ért véget, jelenleg is folyik, ugyanakkor szeptember elejétől látványosan felgyorsultak az események.

1, Álhírt terjeszt a Válasz Online (2025. szeptember 8.)

Az első lökést Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) korábbi igazgatójának interjúja adta. A külföldi forrásokból is gazdálkodó Válasz Online-nak azt mondta, a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatója, Juhász Péter Pál ügyében hosszú ideig politikai befolyás hátráltathatta az eljárást.

Kuslits szerint ennek hátterében Juhász magas rangú politikai kapcsolatai állhattak: „Két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat. Úgy tudjuk, hogy Juhász igazgatói irodájában konkrétan orgiák voltak, és volt egy bérelt ház is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén orgiákat rendeztek. (...) Ha azok a pletykák, amiket a szakmában beszélnek, igazak, akkor Juhász Péter Pál kézben tartja az egész kormányt.” Kuslits „pletykáról” beszél egy igen érzékeny témában, olyan fordulatokkal élve, mint az „emlegetnek” vagy az „állítólag”. Jámbor András baloldali országgyűlési képviselő közösségi oldalán beszél az interjúról.

A „minőségi újságírás” csimborasszójának munkatársa, Sashegyi Zsófia pedig az ilyen súlyos vádak emlegetése után sem tartotta elég fontosnak azt az újságírói munkát, hogy visszakérdezzen, bizonyítékokat kérjen interjúalanyától.

Emlékezetes, a Válasz Online újságírója volt az is, aki úgy készített interjút Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy nem kérdezett rá a kárpátaljai magyarok jogfosztottságára.

2, Beszáll Molnár Áron „noÁr” aktivista (2025. szeptember 12.)

A „noÁr” mozgalom alapítója, illetve az elmúlt vasárnapi tüntetés egyik hangadója és szervezője tette fel azt a kérdést közösségi oldalán: „Kik ezek a magasrangú p*dofil politikusok Rogán Antal? Tudjuk, hogy tudod…”

Ez volt az első alkalom, hogy kormánypárti politikus neve úgy kerül elő, mint aki információval rendelkezhet az ügyről.

3, Színpadra lép az MI6 által pénzelt Káncz (2025. szeptember 13.)

Káncz Csaba geopolitikai szakértő, aki az ATV műsorainak vendége is szokott lenni, szeptember 13-án megosztotta Vályi István újságíró videóját, amelyben részben a Kuslits-interjúban elhangzott állításokat ismételte meg, de konkrét nevek említése nélkül. Káncz azonban a megosztott videó kísérő szövegének a következőt írta: „Napi Rogán (kislányok), napi Semjén (kisfiúk), napi NER vezérkar”.

Itt történik konkrét utalás először két politikusra, mindenféle bizonyíték vagy alátámasztás nélkül.

Időközben kiderült, a magát geopolitikai szakértőnek tituláló Káncznak köze van a brit hírszerzéshez, az MI6 titkosszolgálathoz, ahogy Márki-Zay Péterhez és tavaly óta Magyar Péterhez is. Káncz a brit nagykövetség után a brüsszeli politika legmagasabb szintjein mozgott.

4, Karácsony embere nyílt levelet ír az „ügyben” (2025. szeptember 15.)

A Párbeszéd – Zöldek társelnöke, Barabás Richárd egy Orbán Viktornak címzett nyílt levelet tett közzé Facebook-oldalán. A politikus egyebek mellett azt kérdezi ebben: „Ha olyan információk birtokában van, amelyek alapján nem igazak ezek az állítások: kiáll-e két minisztertársa, az ügyben szóba hozott Semjén Zsolt és Rogán Antal mellett, és elindítja-e az ezt tisztázó vizsgálatot?”

Ez az első alkalom, hogy egy baloldali politikus – a párbeszédes Barabás Richárd – megemlíti a két politikust, mindezt bizonyítékok hiányában, kizárólag az internetes posztokban terjedő, ellenőrizetlen rágalmakra alapozva.

5, Dobrev Klára is nyílt levelet ír a politikai haszonszerzés érdekében (2025. szeptember 16.)

Szeptember 12-én Dobrev Klára DK-elnök egy rendkívüli vizsgálóbizottság összehívását is kezdeményezte. A baloldali politikus ennél a pontnál nem állt meg, hiszen szeptember 16-án nyílt levelet intézett Pintér Sándor belügyminiszterhez, amelyben anélkül, hogy bárkit megnevezett volna, a p*dofilbotrány kivizsgálását követelte.

Dobrev azt írja a levélben, hogy „ha ma még nem is tudjuk, kik azok a vezető fideszes politikusok, akikhez rendszerszerűen szállították az államra bízott gyermekeket, azt pontosan tudjuk, kik azok, akik mindent tudnak erről az ügyről, és hallgatásukkal védik a bűnözőket: Orbán Viktor miniszterelnök, Ön, mint belügyminiszter és Polt Péter egykori legfőbb ügyész”.

A DK-vezér tehát a levélben azt hangsúlyozta, ma már csak az a kérdés, kik azok a vezető fideszes politikusok, akik érintettek lehetnek az ügyben, amelyről szerinte Orbán Viktor, Pintér Sándor és Polt Péter mindent tudnak.

Dobrev levelére először Rétvári Bence belügyminisztériumi államtitkár reagált:

  • „Jól mutatja az Ön által megfogalmazott vádak megalapozatlanságát, hogy amennyiben Önnek bővebb bizonyítékai lennének, úgy azokat a hivatalos hatóságok tudomására kellene hoznia.”
  • „Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata, valamint minden olyan állítás tehát, amely kormánytag érintettségéről szól, aljas rágalom, minden alapot nélkülöz, ezért haladéktalanul megtesszük a szükséges jogi lépéseket” – ezt pedig már Tuzson Bence igazságügyi miniszter közölte közösségi oldalán.

6, Juhász Péter balliberális aktivista sem maradt tétlen (2025. szeptember 19.)

A dezinformációs kampány egyik szála egy hangfelvétel, az egykor az Együttben politizáló aktivista, Juhász Péter tett közzé. A hangfelvételen nem lehet tudni ki beszél, állítása szerint egy ózdi gyermekotthonban tett látogatást rendszeresen egy bizonyos „Zsolti bácsi”, aki fekete autóval érkezett.

Ez az első alkalom, ahol elhangzik a „Zsolti bácsi” fordulat, ám itt sincsenek bizonyítékok: az állítás egy arctalan, névtelen férfi elbeszélésén alapul.

Ez alapján a hangfelvétel alapján vádolták meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest bűncselekmény elkövetésével.

7, Tordai Bence és Arató Gergely az Országgyűlésben szólalt fel (2025. szeptember 22.)

Mindezek után Tordai Bence emelte tovább az álhírterjesztést, miután napirend előtti felszólalás formájában bevitte a témát az Országgyűlés szeptember 22-ei nyitóülésére. Tordai is mindenfajta konkrétum nélkül, mintegy összefüggést sejtetve kötötte össze az Országgyűlésben a Szőlő utcai intézet vezetőjét kormánytagok vélt p*dofil cselekedeteivel.

Majd felszólalt Arató Gergely is, aki még Tordainál is messzebbre merészkedett, amikor a miniszterelnöknek címezve a következőket mondta: „Válaszolnia kell arra, hogy kik azok a magas rangú politikusok, akiket a szakmai körökben emlegetnek, és akik a letartóztatott Juhász Péter Pált fedezték, támogatták. (...) Válaszoljon Rogán Antal, hogy mi köze van a végrehajtói maffiához, és válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi.”

Vagyis a DK-s politikus egy darabig a Szőlő utcai esetről beszél, mondandóját Orbán Viktornak címezve, ám egy ponton megszólítja Semjént, és szándékosan összeköti a Szőlő utcai esettel az egyébként attól teljesen független „Zsolti bácsit”, akit a Juhász Péter videójában szereplő, Ózdhoz közeli gyermekotthonban történtekkel kapcsolatban emlegetnek.

8, Tordai Bence manipulatív Facebook-bejegyzése (2025. szeptember 22.)

Tordai Bence ezek után arról írt a Facebookon, hogy szerinte Simicskó István felszólalása, amelyben kiállt Semjén Zsolt mellett, valójában annak a beismerése, hogy a miniszterelnök-helyettes valóban érintett az ügyben. 

Tordai viszont csúsztat, mert úgy tesz, mintha Simicskó anélkül kezdett volna el Semjén Zsoltról beszélni, hogy elhangzott volna a miniszterelnök-helyettes neve a Tisztelt Házban.

Tordai ugyanis úgy idézi a bejegyzésében Aratót, hogy szándékosan lehagyta azt a részt, ahol a DK-s politikus magát Semjént kérdezte fel arról, hogy „válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi”.

Ebben a direkt manipulatív Tordai-bejegyzésben sincs tehát semmi konkrétum, csupán azért tette közzé a baloldali politikus, hogy tovább építse a Semjén Zsolt elleni támadássorozatot.

9, Dobrev Klára nyomravezetői díjat ajánlott fel (2025. szeptember 23.)

Dobrev Klára szeptember 23-án már 5 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki „bizonyítani tudja, hogy ki a Szőlő utcai p*dofilbotrányban érintett két politikus”.

Tehát tényként kezeli azt, amelyről még sehol sem jelent meg hivatalos hatósági közlés, azaz, hogy az adott ügyben két politikus is érintett.

10, Folytatódik a tudatosan felépített dezinformárciós kampány (2025. szeptember 23.)

Lilu, azaz Kovalcsik Ildikó Instagram-oldalán szólalt meg az üggyel kapcsolatban: „És, bár gondolom, lázasan zajlik a hajtóvadászat Zsolti bácsi után, mi annyit tehetünk, hogy nem hagyjuk kihűlni a kérdést. Ki az a Zsolti bácsi? Mi ennyit tehetünk ezekért a gyerekekért. Úgyhogy, gyerünk. Tegyük meg. Amíg ki nem derül az igazság” – írta. Molnár Áron pedig a videójában reagált a történtekre: „Jaj, látom nagyon ideges lettél itt a Parlamentben. De hát, Zsolti: senki nem mondta, hogy te vagy az a magas rangú politikus, akihez a Szőlő utcai intézet vezetője kiskorúakat vitt. Miért lettél ilyen ideges?”

Vagyis Molnár Áron szándékosan figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az Országgyűlésben Semjén Zsoltot nevesítették.

11, Megérkezik a hálózatba két újabb szereplő: Pottyondy Edina és Magyar Péter (2025. szeptember 23.)

Pottyondy Edina influenszer Semjén Zsolt parlamenti válaszát követően posztolt közösségi oldalán, azt ecsetelve, hogy érett már az „ügy”. „Két hete Gulyás kancelláriaminiszter ahelyett, hogy a vádak kivizsgálását ígérte volna, karaktergyilkos mocskolódásba kezdett a Kormányinfón. Alkoholizmussal és korrupcióval gyanúsítgatta azt a gyermekvédelmi szakembert, aki magas rangú kormányzati szereplők érintettségét vetette fel a Szőlő utcai gyermekpr*stitúció kapcsán.”

Majd ezt követően belekeverte a kormányfőt – tények mellőzésével, de sejtetéssel: „Eddig el lehetett adni, hogy Orbán Viktor nem tud a gyermekvédelemben uralkodó állapotokról, fel lehetett áldozni két alvezért, hogy kimenekítsék a Főnít a kegyelmi ügyből, és lehetett a hatóságokra, az ügyészségre, a véletlenre, a baloldali háttérhatalomra mutogatni a hosszú és eredménytelen nyomozások, a felháborítóan enyhe ítéletek, az el-sikkadt ügyek vagy a Fidesz-közeli elkövetők kapcsán. Semjén Zsolt esetében ez nem történhet meg. Ugyanis, ha Semjén Zsolt érintettsége igazolódik, akkor arról Orbán Viktor és Rogán Antal biztosan tudott.”

Magyar Péter pedig csak ezután állt bele a lejárató kampányba. „A TISZA felszólítja Orbán Viktort, hogy a kormányzásuk alatt a Szőlő utcai otthonban kiskorúak ellen elkövetett rémtettek teljes és nyilvános kivizsgálásáig függessze fel Semjén Zsoltot a miniszterelnök-helyettesi funkcióból” – írta a liberális pártvezér,

aki eddig semmilyen tettéért, megszólalásáért nem vállalta a felelősséget.

Majd Semjénhez szólt. Mint írta, látta a parlamenti felszólalását, amelyben egy bizonyos “Zsolti bácsinak” tulajdonított bűncselekmény gyanúja kapcsán szólalt meg. „Érdekes volt látni, hogy valaki egy papírlapról olvasva próbálja bizonygatni az ártatlanságát. Furcsa volt, hogy pont ön szólal fel a lejárató kampányokkal szemben, és hogy a felszólalása végén Rogán Antal gyűlöletkarmester nem tapsolta meg önt” – próbálta megbontani a kabinet egységét, vizsgálatokat követelve.

A Tisza Párt a szerdai fővárosi közgyűlésen már a Demokratikus Koalícióval karöltve próbálta szembesíteni, napirenden tartani a tematikát.

12, Tuzson Bence tisztázó videót tesz közzé (2025. szeptember 24.)

Tuzson Bence a Facebookon szeptember 24-én közzétett videójában arról számolt be, hogy a kormány megbízásából jelentést készített a Szőlő utcai büntetőüggyel és az azzal összefüggésben megjelent állításokkal kapcsolatban. A videóban az igazságügyi miniszter a következő megállapításokat tette, amelyekkel megcáfolta a baloldal korábbi állításait:

  • „A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel.”
  • „Minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér.”
  • Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja.”
  • „Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül. Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük.”

Nyitókép forrása: Mandiner

