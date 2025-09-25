„Meg fogjuk torolni” – Kocsis Máté minden eddiginél kíméletlenebbül tette helyre Dobrev Klárát

A poszt szerint a hálózat külföldi titkosszolgálatok támogatásával próbált egy gyermekotthonhoz kapcsolódó pedofilbotrányt kreálni, miközben a valóságban sem gyermekotthon, sem kiskorú áldozat nem volt érintett az ügyben. Kocsis Máté kiemelte, hogy emberek millióit tévesztették meg, és akár zavargásokhoz, az államrend elleni cselekményhez is vezethetett volna a manipuláció.

Tudom, hogy most idegesnek tetszik lenni, de kérem, ne fenyegetésnek vegye, amit tegnap mondtam, hanem ígéretnek”

– üzente a politikus Dobrevnek, jelezve, hogy a kormányzat meg fogja torolni a támadásokat. Hozzátette, hogy minden résztvevőre, a hálózatra és a teljes műveleti folyamatra alapos figyelmet fordítanak, és a jogkövetkezményeket is érvényesítik, ha a „megtorlás” szó túl élesen hangzik.