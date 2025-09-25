„Meg fogjuk torolni” – Kocsis Máté minden eddiginél kíméletlenebbül tette helyre Dobrev Klárát

Kocsis Máté: Professzionális, összehangolt akció folyik az állam ellen, sosem látott megtorlás jön (VIDEÓ)
A pedofil-vádakra reagált a Fidesz frakcióvezetője.
„Most idegesnek tetszik lenni, de kérem, ne fenyegetésnek vegye, amit tegnap mondtam, hanem ígéretnek” – üzente a Fidesz frakcióvezetője a DK elnökének.
Kocsis Máté a Facebookon reagált Dobrev Klára korábbi kijelentéseire, hangsúlyozva, hogy a magyar kormány nem hagyja szó nélkül az ellenzéki politikus és támogatói által folytatott rágalomhadjáratot. A bejegyzésben a politikus egy előre kitervelt hálózat működését vázolta, amely hamis vádakat terjesztett, és ezzel nemcsak konkrét személyeket, hanem az államszervezet működését is veszélyeztette.
A poszt szerint a hálózat külföldi titkosszolgálatok támogatásával próbált egy gyermekotthonhoz kapcsolódó pedofilbotrányt kreálni, miközben a valóságban sem gyermekotthon, sem kiskorú áldozat nem volt érintett az ügyben. Kocsis Máté kiemelte, hogy emberek millióit tévesztették meg, és akár zavargásokhoz, az államrend elleni cselekményhez is vezethetett volna a manipuláció.
Tudom, hogy most idegesnek tetszik lenni, de kérem, ne fenyegetésnek vegye, amit tegnap mondtam, hanem ígéretnek”
– üzente a politikus Dobrevnek, jelezve, hogy a kormányzat meg fogja torolni a támadásokat. Hozzátette, hogy minden résztvevőre, a hálózatra és a teljes műveleti folyamatra alapos figyelmet fordítanak, és a jogkövetkezményeket is érvényesítik, ha a „megtorlás” szó túl élesen hangzik.
Tehát el kellene hinnünk, hogy kiskorú áldozat nincs a Szőlő utcai pedifilfbotrányban, elkövető nincs, politikusi érintettség nincs.
Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy bár a Fidesz eddig elviselte az ellenzéki támadásokat, most túlmentek minden határon, és a politikai üzenet világos: senkinek nem maradnak adósaik, és a jövőben is elszámoltatják azokat, akik az ország és a társadalom bizalmát próbálják aláásni.
Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala