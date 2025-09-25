Ft
Kocsis Máté megtorlás Dobrev Klára

„Meg fogjuk torolni” – Kocsis Máté minden eddiginél kíméletlenebbül tette helyre Dobrev Klárát

2025. szeptember 25. 13:01

„Most idegesnek tetszik lenni, de kérem, ne fenyegetésnek vegye, amit tegnap mondtam, hanem ígéretnek” – üzente a Fidesz frakcióvezetője a DK elnökének.

2025. szeptember 25. 13:01
null

Kocsis Máté a Facebookon reagált Dobrev Klára korábbi kijelentéseire, hangsúlyozva, hogy a magyar kormány nem hagyja szó nélkül az ellenzéki politikus és támogatói által folytatott rágalomhadjáratot. A bejegyzésben a politikus egy előre kitervelt hálózat működését vázolta, amely hamis vádakat terjesztett, és ezzel nemcsak konkrét személyeket, hanem az államszervezet működését is veszélyeztette.

A poszt szerint a hálózat külföldi titkosszolgálatok támogatásával próbált egy gyermekotthonhoz kapcsolódó pedofilbotrányt kreálni, miközben a valóságban sem gyermekotthon, sem kiskorú áldozat nem volt érintett az ügyben. Kocsis Máté kiemelte, hogy emberek millióit tévesztették meg, és akár zavargásokhoz, az államrend elleni cselekményhez is vezethetett volna a manipuláció.

Tudom, hogy most idegesnek tetszik lenni, de kérem, ne fenyegetésnek vegye, amit tegnap mondtam, hanem ígéretnek”

– üzente a politikus Dobrevnek, jelezve, hogy a kormányzat meg fogja torolni a támadásokat. Hozzátette, hogy minden résztvevőre, a hálózatra és a teljes műveleti folyamatra alapos figyelmet fordítanak, és a jogkövetkezményeket is érvényesítik, ha a „megtorlás” szó túl élesen hangzik.

undefined

Dobrev Klára

Facebook

Idézőjel

Ez úgy bűzlik, hogy a Holdon is érezni

Tehát el kellene hinnünk, hogy kiskorú áldozat nincs a Szőlő utcai pedifilfbotrányban, elkövető nincs, politikusi érintettség nincs.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy bár a Fidesz eddig elviselte az ellenzéki támadásokat, most túlmentek minden határon, és a politikai üzenet világos: senkinek nem maradnak adósaik, és a jövőben is elszámoltatják azokat, akik az ország és a társadalom bizalmát próbálják aláásni.

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala

pipa89
2025. szeptember 25. 14:58
Kutyaharapást szőrivel! Ideje, hogy felvegyük a kesztyűt, és időt, energiát nem sajnálva minden ügyet tisztázni kell, el kell varrni a szálakat, hogy elmenjen a kedvük a valósághajlítgatástól!
XTRO
2025. szeptember 25. 14:56
Csináljátok végre ! Elég volt ebből a mocskos bandából ! Nem fenyegetés nem ígéret …CSELEKEDET !
magyarvizsla17
2025. szeptember 25. 14:55
Ez az egész ügy az 50-es évek rákosista koncepciós pereinek kreálására emlékeztet. A legsötétebb diktatúra módszereire. Dobrevnek volt kitől tanulnia ilyesmit.
VeressZoltán
2025. szeptember 25. 14:44
Puhák vagytok Máté, a komcsilipsik emiatt szemtelenedtek el!
