Kiderült: sem kiskorú sértett, sem politikus neve nem merült fel a Szőlő utcai ügyben, van viszont idegen titkosszolgálati szál (VIDEÓ)

Kocsis Máté az ellenzéknek: önök gusztustalan módon egy ember halálát használják fel arra, hogy politikai tőkét kovácsoljanak
Alaposan kiosztotta Tordai Bencééket a Fidesz frakcióvezetője.
„Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – szögezte le Tuzson Bence igazságügyi miniszter.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter közösségi oldalán egy videóba jelentette be, hogy a kezében van az a jelentés, amelyet a kormány megbízásából készített a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokról.
A jelentés főbb megállításai a következők:
a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben az ügyben kiskorú sértett nem merül fel”.
„Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – szögezte le a tárcavezető.
Tuzson Bence arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, az események és a megszólalások sorrendje is ezt mutatja.
Az igazságügyi miniszter kiemelte,
az ügyben titkosszolgálati szál is felmerül.
Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtették, és a jelentést rövidesen nyilvánosságra fogják hozni.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
