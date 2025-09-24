Ft
kormány akció vizsgálat jelentés ügy rágalom miniszter Tuzson Bence

Kiderült: sem kiskorú sértett, sem politikus neve nem merült fel a Szőlő utcai ügyben, van viszont idegen titkosszolgálati szál (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 12:40

„Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – szögezte le Tuzson Bence igazságügyi miniszter.

2025. szeptember 24. 12:40
null

Tuzson Bence igazságügyi miniszter közösségi oldalán egy videóba jelentette be, hogy a kezében van az a jelentés, amelyet a kormány megbízásából készített a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokról.

A jelentés főbb megállításai a következők:

a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben az ügyben kiskorú sértett nem merül fel”.

„Minden alapot nélkülöző aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna, a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér” – szögezte le a tárcavezető.

Tuzson Bence arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, az események és a megszólalások sorrendje is ezt mutatja.

Az igazságügyi miniszter kiemelte, 

az ügyben titkosszolgálati szál is felmerül. 

Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtették, és a jelentést rövidesen nyilvánosságra fogják hozni.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

 

 

2025. szeptember 24. 13:41
A balfaszok bármi aljas hazugság árán összepedóznák a fideszt. Azok, akiknek az egyik legfontosabb LMBTQ programjuk transzbuzi pedofil orgiákra kényszeríteni az óvodás, iskolás gyerekeket.
