Kocsis Máté az ellenzéknek: önök gusztustalan módon egy ember halálát használják fel arra, hogy politikai tőkét kovácsoljanak

Mint mondta: az ellenzék ezt a két témát próbálja meglehetősen ízléstelen módon felépíteni. Az egyik a rendőrkapitány ügye, amelynek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy általánosan elítélendő és az emberek nagyobb részében kelt undort, hogy

önök egy magánéletből fakadó öngyilkosságot, egy ember halálát politikai tőke kovácsolására használnak fel.

Ha az ügy hátterére kíváncsi, akkor forduljon Márki-Zay Péterhez – mondta a frakcióvezető a legújabb információkra hivatkozva.