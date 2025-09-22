Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kocsis Máté Fidesz országgyűlés ellenzék napirend előtti felszólalás

Kocsis Máté az ellenzéknek: önök gusztustalan módon egy ember halálát használják fel arra, hogy politikai tőkét kovácsoljanak

2025. szeptember 22. 16:23

Alaposan kiosztotta Tordai Bencééket a Fidesz frakcióvezetője.

2025. szeptember 22. 16:23
null

A tragikusan elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát és a Szőlő utcai javítóintézet ügyét is előcitálták az ellenzék képviselői parlamentben a napirend előtti felszólalások során, de Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője keményen kiosztotta őket. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mint mondta: az ellenzék ezt a két témát próbálja meglehetősen ízléstelen módon felépíteni. Az egyik a rendőrkapitány ügye, amelynek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy általánosan elítélendő és az emberek nagyobb részében kelt undort, hogy 

önök egy magánéletből fakadó öngyilkosságot, egy ember halálát politikai tőke kovácsolására használnak fel. 

Ha az ügy hátterére kíváncsi, akkor forduljon Márki-Zay Péterhez  – mondta a frakcióvezető a legújabb információkra hivatkozva. 

A másik a Szőlő utcai eset, az ennél is gusztustalanabb és felháborítóbb kampányuk – folytatta. Egy miniszter folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, így csak két kormánytag aljas, piszkos lejáratásáról van szó. 

Kocsis leszögezte: zajlik a nyomozás a Szőlő utcai javítóintézetben történtek miatt, és a nyomozás egyetlen kormánytagra sem terjed ki.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 22. 16:57 Szerkesztve
A "politikai tőke kovácsolásával" önmagában nincs bajom. Én inkább úgy mondanám, hogy a politikának reagálnia KELL a társadalomban létrejövő, a demokrácia alapjait támadó eseményekre. Pl. az amerikai konzervatív influencer megölésére. Mert ez a vélemény szabad kinyilvánítását, az eltérő nézetek szabad ütköztetését veszélyezteti, hiszen azt üzeni a társadalomnak, hogy nem vitatkozni kell, hanem ölni. Méghozzá a konzervatív "fasisztákat" kell megölni és ez "erkölcsileg helyes" tett. Lásd még: Antifa. A rendőr öngyilkossága viszont szerelmi bánat volt, vagyis a lippsik döglött lóra szálltak fel és csodálkoznak, hogy nem viszi őket előre...
Válasz erre
1
0
Héja
2025. szeptember 22. 16:51
Tordai nevűnek már pártja sincs. Ehhez képest habzó pofával rágalmaz.
Válasz erre
0
0
Dorset Naga
2025. szeptember 22. 16:46
Mi is tudjuk, hogy pontos volt a Vadhajtások címe, amiben felszólította MZP-t és a tiszaros geciket, hogy basszák meg anyjukat szárazon, lisztes fasszal.
Válasz erre
2
0
csotanykormany
2025. szeptember 22. 16:36
Szépen hárít a fidesz gépezet.
Válasz erre
1
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!