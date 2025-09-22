Kocsis Máté az ellenzéknek: önök gusztustalan módon egy ember halálát használják fel arra, hogy politikai tőkét kovácsoljanak

Orbán Viktor: A valóság a kormány oldalán áll, és ezért meg is nyerjük a következő választást! (VIDEÓ)
A miniszterelnök részletesen ismertette a következő időszak legfontosabb gazdasági lépéseit.
Alaposan kiosztotta Tordai Bencééket a Fidesz frakcióvezetője.
A tragikusan elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálát és a Szőlő utcai javítóintézet ügyét is előcitálták az ellenzék képviselői parlamentben a napirend előtti felszólalások során, de Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője keményen kiosztotta őket.
Mint mondta: az ellenzék ezt a két témát próbálja meglehetősen ízléstelen módon felépíteni. Az egyik a rendőrkapitány ügye, amelynek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy általánosan elítélendő és az emberek nagyobb részében kelt undort, hogy
önök egy magánéletből fakadó öngyilkosságot, egy ember halálát politikai tőke kovácsolására használnak fel.
Ha az ügy hátterére kíváncsi, akkor forduljon Márki-Zay Péterhez – mondta a frakcióvezető a legújabb információkra hivatkozva.
A másik a Szőlő utcai eset, az ennél is gusztustalanabb és felháborítóbb kampányuk – folytatta. Egy miniszter folyamatos nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, így csak két kormánytag aljas, piszkos lejáratásáról van szó.
Kocsis leszögezte: zajlik a nyomozás a Szőlő utcai javítóintézetben történtek miatt, és a nyomozás egyetlen kormánytagra sem terjed ki.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Bár az ellenzék Márky-Zay Péterrel az élen politikai vonalat erőltet a tragédia okaként, a tenyek.hu úgy értesült, magánéleti gondok vezettek el az öngyilkossághoz.