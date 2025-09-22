A Tények megtudta, mi miatt dobhatta el magától az életét a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány

Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya
A hírt a település polgármestere jelentette be.
Bár az ellenzék Márky-Zay Péterrel az élen politikai vonalat erőltet a tragédia okaként, a tenyek.hu úgy értesült, magánéleti gondok vezettek el az öngyilkossághoz.
A Mandiner is beszámolt arról, hogy önkezével vetett véget életének Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya.
A szomorú hírt Márki-Zay Péter, a település polgármestere jelentette be közösségi oldalán. A megyei jogú város polgármestere úgy fogalmazott, „a becsületében, elfogulatlanságában meggyalázott rendőrtiszt a mai napon távozott közülünk, de a város saját halottjának tekinti – haladéktalanul intézkedtem, hogy a fekete lobogó kerüljön ki a hódmezővásárhelyi városháza homlokzatára” .
A Tények az ügy kapcsán arról írt, hogy bár az ellenzék a bukott egykori miniszterelnök-jelölttel, Márky-Zay Péterrel az élen politikai vonalat erőltet a tragédia okaként, ezzel szemben ők úgy értesültek,
magánéletbeli gondok miatt lett öngyilkos Szabó Zsolt.
Az áldozatot ugyanis szerelmi szálak fűzták Márki-Zay irodavezetőjéhez.
A portál úgy értesült, hogy a rendőr alezredes több mint egy esztendeje elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.
A kapcsolatukat nyilvánosan is felvállalták, azonban egy idő után megromlott az idill közöttük. A Tények informátoraira hivatkozva azt írta, hogy Szabón érződött, hogy a magánéletbeli problémái miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni, és 2-3 hónappal ezelőtt beadta a felmondását, azonban ezt felettesei nem fogadták el.
A portál úgy tudja, hogy csütörtökön a rendőrkapitány egy üzenetet küldött új párjának, miszerint a továbbiakban csak hivatalos ügyben keresse. Ezt követően nem tudni mi játszódott le, ám az tény, pénteken Szabó Zsolt eldobta magától az életét – olvasható az összeállításban.
A Tények értesüléseit a Mandinernek hódmezővásárhelyi forrásaink is megerősítették.
Hódmezővásárhely polgármesterének „kirohanását” nem meglepő mód az ellenzék egésze átvette, és a tragédiát felhasználva a kormányoldalt próbálta meg beállítani az öngyilkosság okozójának.
Az ügyben a térség országgyűlési képviselője, Lázár János is megszólalt. Az építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán azt írta „aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember”.
A tárcavezető posztjában leszögezte:
Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem”.
A kormánypárti politikus bejegyzésétés azzal zárta, hogy „az ebből politikát csinálók megvetésétől; korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem”.
Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
A hírt a település polgármestere jelentette be.
Ezt is ajánljuk a témában
A közlekedési miniszter legújabb posztjában megemlékezett Hódmezővásárhely elhunyt rendőrkapitányáról.