A Tények megtudta, mi miatt dobhatta el magától az életét a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány

Forrás: Képernyőfotó

A portál úgy értesült, hogy a rendőr alezredes több mint egy esztendeje elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.

A kapcsolatukat nyilvánosan is felvállalták, azonban egy idő után megromlott az idill közöttük. A Tények informátoraira hivatkozva azt írta, hogy Szabón érződött, hogy a magánéletbeli problémái miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni, és 2-3 hónappal ezelőtt beadta a felmondását, azonban ezt felettesei nem fogadták el.

A portál úgy tudja, hogy csütörtökön a rendőrkapitány egy üzenetet küldött új párjának, miszerint a továbbiakban csak hivatalos ügyben keresse. Ezt követően nem tudni mi játszódott le, ám az tény, pénteken Szabó Zsolt eldobta magától az életét – olvasható az összeállításban.