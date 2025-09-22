Ft
09. 22.
hétfő
A Tények megtudta, mi miatt dobhatta el magától az életét a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány

2025. szeptember 22. 12:51

Bár az ellenzék Márky-Zay Péterrel az élen politikai vonalat erőltet a tragédia okaként, a tenyek.hu úgy értesült, magánéleti gondok vezettek el az öngyilkossághoz.

2025. szeptember 22. 12:51
null

A Mandiner is beszámolt arról, hogy önkezével vetett véget életének Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. 

A szomorú hírt Márki-Zay Péter, a település polgármestere jelentette be közösségi oldalán. A megyei jogú város polgármestere úgy fogalmazott, „a becsületében, elfogulatlanságában meggyalázott rendőrtiszt a mai napon távozott közülünk, de a város saját halottjának tekinti – haladéktalanul intézkedtem, hogy a fekete lobogó kerüljön ki a hódmezővásárhelyi városháza homlokzatára” .

A Tények az ügy kapcsán arról írt, hogy bár az ellenzék a bukott egykori miniszterelnök-jelölttel, Márky-Zay Péterrel az élen politikai vonalat erőltet a tragédia okaként, ezzel szemben ők úgy értesültek, 

magánéletbeli gondok miatt lett öngyilkos Szabó Zsolt. 

Az áldozatot ugyanis szerelmi szálak fűzták Márki-Zay irodavezetőjéhez.

Forrás: Képernyőfotó

A portál úgy értesült, hogy a rendőr alezredes több mint egy esztendeje elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.

A kapcsolatukat nyilvánosan is felvállalták, azonban egy idő után megromlott az idill közöttük. A Tények informátoraira hivatkozva azt írta, hogy Szabón érződött, hogy a magánéletbeli problémái miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni, és 2-3 hónappal ezelőtt beadta a felmondását, azonban ezt felettesei nem fogadták el.

A portál úgy tudja, hogy csütörtökön a rendőrkapitány egy üzenetet küldött új párjának, miszerint a továbbiakban csak hivatalos ügyben keresse. Ezt követően nem tudni mi játszódott le, ám az tény, pénteken Szabó Zsolt eldobta magától az életét – olvasható az összeállításban.

A Tények értesüléseit a Mandinernek hódmezővásárhelyi forrásaink is megerősítették.

Lázár János is megszólalt az ügyben

Hódmezővásárhely polgármesterének „kirohanását” nem meglepő mód az ellenzék egésze átvette, és a tragédiát felhasználva a kormányoldalt próbálta meg beállítani az öngyilkosság okozójának. 

Az ügyben a térség országgyűlési képviselője, Lázár János is megszólalt. Az építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán azt írta „aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember”.

A tárcavezető posztjában leszögezte: 

Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem”.

A kormánypárti politikus bejegyzésétés azzal zárta, hogy „az ebből politikát csinálók megvetésétől; korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem”.

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook

Összesen 92 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
galancza-2
2025. szeptember 22. 14:58
Nem hibátlan Lázár és egyetlen fideszes politikus sem, de a mostani öngyilkossági ügy is brutálisan megmutatja hogy az összes ellenzéki patkány megfogalmazhatatlanul aljasabb a legrongyabb OV-párti politikusoknál is. A legkisebb szar alapon mindenképpen a Fideszre kell szavazni.
Válasz erre
2
0
blackorion
2025. szeptember 22. 14:55
Promenád 24?
Válasz erre
1
0
Moslékzabáló
2025. szeptember 22. 14:52
Nyomorult gazember minden politikus és ideírogató söpredék, aki megpróbálja ebbe belekeverni Lázárt vagy a Fideszt... A legszebb az egészben, hogy ők is pontosan tudják, minden állításuk hazugság, rágalom.
Válasz erre
2
0
airwolf
2025. szeptember 22. 14:49
úgy látom írni mindenki tud, na de olvasni?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!