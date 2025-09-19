Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

Önkezével vetett véget életének Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. A hírt Márki-Zay Péter, a település polgármestere jelentette be.

„A becsületében, elfogulatlanságában meggyalázott rendőrtiszt a mai napon távozott közülünk, de a város saját halottjának tekinti – haladéktalanul intézkedtem, hogy a fekete lobogó kerüljön ki a hódmezővásárhelyi városháza homlokzatára” – írta közösségi oldalán, számos vádaskodással tűzdelt posztjában.

