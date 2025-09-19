Ft
hódmezővásárhelyi hódmezővásárhely rendőrkapitány Szabó Zsolt gyász rendőrtiszt alezredes

Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

2025. szeptember 19. 19:27

A hírt a település polgármestere jelentette be.

2025. szeptember 19. 19:27
Önkezével vetett véget életének Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. A hírt Márki-Zay Péter, a település polgármestere jelentette be. 

„A becsületében, elfogulatlanságában meggyalázott rendőrtiszt a mai napon távozott közülünk, de a város saját halottjának tekinti – haladéktalanul intézkedtem, hogy a fekete lobogó kerüljön ki a hódmezővásárhelyi városháza homlokzatára” – írta közösségi oldalán, számos vádaskodással tűzdelt posztjában. 

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

 

mnmn
2025. szeptember 19. 20:25
Makizaj ritka gusztustalan egy faszkalap. Nem tudjuk miért lett öngyilkos a rendőr, nagy valószínűséggel nem egy újságcikk miatt, viszont az amvay ügynök azonnal rárepül és levezeti hogy Lázár és a fidesz tehet róla. Putyint kifelejtette, úgy még hatásosabb lett volna.
Leó testvér
2025. szeptember 19. 20:21
Őszinte részvétem a családnak. Remélem, szomorú tettének nincs semmi köze a közéleti csörtékhez. Ezirányú reményemet erősíti, hogy MZP ennek ellenkezőjét állítja, ami szinte garancia arra, hogy igazam van.
Kenyérre kenhető konzervatív
2025. szeptember 19. 20:19
A cikket már törölték, de állítólag ez volt a szövege: reddit.com/r/hungary/comments/1nl85x1/comment/nf3maoj/?utm_source=share&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button
bergmann
2025. szeptember 19. 20:17
szarfoter: "Azt miért hagytátok ki hogy egy fideszes lejárató kampány miatt tette ezt? Gyilkol a fidesz propaganda." Válasz: Anyád gyilkol, mert lenyeli. Az eredeti választ a "konzervatív" mandi természetesen törölte.
