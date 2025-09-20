Ft
09. 20.
szombat
alezredes Lázár János politika miniszter

Lázár üzent Márki-Zaynak: Ez az a vérvörös határvonal

2025. szeptember 20. 14:10

A közlekedési miniszter legújabb posztjában megemlékezett Hódmezővásárhely elhunyt rendőrkapitányáról.

2025. szeptember 20. 14:10
null

A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek – olvasható Lázár János közlekedési miniszter legújabb bejegyzésében. Ahogy arról korábban beszámoltunk, önkezével vetett véget életének Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. A hírt Márki-Zay Péter, a település polgármestere jelentette be.

Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember.

 – jelentette ki a miniszter, majd hozzátette: 

Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig.”

Az ebből politikát csinálók megvetésétől; korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem” – jegyezte meg végül Lázár János.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

pollip
2025. szeptember 20. 14:49
MZP nem volt normális korábban sem!
vitez-laszlo
2025. szeptember 20. 14:47
A cikk törölve lett, de megtaláltam... Én semmi olyan dolgot nem olvastam benne ami egy embert arra sarkal, hogy öngyilkos legyen... Annyit írnak, hogy foglalkozhatnának a vezetők a munkájukkal is a párkeresés, mellett!! Ha valaki ezért lesz öngyilkos, akkor ott komoly baj van a nyak feletti részben! Ez az idióta MZP meg a tiszás birkák szerint akkor Dobrev Klárikának, Gyurcsánynak, a messiásuknak, és mindenkinek aki elvált öngyilkosnak kéne lennie? Noooormális??? Aljas mocskos szemét dolog ebben a Promedánt, Lázárt, a fideszt hibáztatni! Aki ezt teszi az egy hatalmas barom állat!.....Undorító kommunista szarházi!
nyugalom
2025. szeptember 20. 14:45
Ezek aljas, gatlastalan verkomcsik!
Ízisz
2025. szeptember 20. 14:44
Z. Vergődnek a poloska büdös pofájú lábtörlő kutyái!!! Van még 204 napjuk és a választáskor a betonba lesznek taposva a sorosista brüsszeli kurvák... A sokszorosított álprofiljaikkal nem fognak tudni szavazni!!! A virtuális világban verhetik a faszukat!!! 💯🤭😆😝❗
