Lázár üzent Márki-Zaynak: Ez az a vérvörös határvonal

Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya
A hírt a település polgármestere jelentette be.
A közlekedési miniszter legújabb posztjában megemlékezett Hódmezővásárhely elhunyt rendőrkapitányáról.
A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek – olvasható Lázár János közlekedési miniszter legújabb bejegyzésében. Ahogy arról korábban beszámoltunk, önkezével vetett véget életének Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya. A hírt Márki-Zay Péter, a település polgármestere jelentette be.
Ezt is ajánljuk a témában
A hírt a település polgármestere jelentette be.
Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember.
– jelentette ki a miniszter, majd hozzátette:
Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig.”
„Az ebből politikát csinálók megvetésétől; korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem” – jegyezte meg végül Lázár János.
Nyitókép forrása: Képernyőfotó