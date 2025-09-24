Ft
Harcosok Órája Kocsis Máté gyermekotthon Tuzson Bence

Kocsis Máté: professzionális, összehangolt akció folyik az állam ellen, sosem látott megtorlás jön

2025. szeptember 24. 16:47

A pedofil-vádakra reagált a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté a magyar állam elleni példátlan és összehangolt támadásról beszélt, külföldi titkosszolgálati segítséggel, amelyben részt vett Jámbor András és Dobrev Klára, valamint a Hősök terén vasárnap „a gyűlöletkeltés ellen tüntető” celebek.

2025. szeptember 24. 16:47
null

Közzétett Tuzson Bence igazságügyi miniszter egy jelentést, amely tisztázza, mi történt az elmúlt hetekben. „De van itt más is, muszáj rendet rakni ebben a megrázó és felkavaró történetben. Kiderült, hogy ez a hálózat milyen professzionálisan és összehangoltan hajtotta végre azt az akciót, ami arra irányul, hogy a kormány cselekvőképességét korlátozza” – mondta Kocsis Máté a Harcosok Órája extra élő műsorában. 

A Fidesz frakcióvezetője felidézte: szeptember 8-án jelent meg egy interjú. Két emberről beszélünk: Juhász Péter Pál, aki májusban rendőrkézre került, ő egy bűnöző. Nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a Szőlő utcai javítóintézet vezetőjeként. 

Ez a kormány dobta be a kóterba Juhász Péter Pált. Az összes ilyen ember eljárás alá kerül, függetlenül a kapcsolataitól

– emelte ki Kocsis. A másik szereplő, Kuslits Gábor interjút adott szeptember 8-án a Válasz Onlinenak, de nem mondott neveket. Ezt követően Jámbor András készített videót, összefoglalva az elhangzottakat, a szélsőbaloldali politikus ezzel elkezdte fenntartani a témát. Jámbor András az ezt következő napokban több posztban is foglalkozott közösségi oldalán a témával, emellett parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezte.

Káncz Csaba, magát geopolitikiai szakértőnek nevező személy ezt követően bukkant fel. Bedobta két kormánytag nevét, Semjén Zsoltét és Rogán Antalét. Ezután egyből elindultak a kötelező celeb-felháborodások, „nagyon érdekes” – jegyezte meg Kocsis Máté. A gyűlöletkeltés elleni tüntetést éppen azon a napon, szeptember 8-án hirdették meg. A „csúnya plakátok” miatt szervezett tüntetésre felépítették a két kormánytag elleni lejárató kampányt. Szeptember 18-án Kuslitsot behívják a rendőrségre – folytatta a Fidesz frakcióvezetője – azért, hogy kihallgassák Juhász Péter Pál ügyében. A kihallgatáson elmondta, hogy 

a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol nem említette, bizonyítékokkal nem rendelkezik. Egy országosan ismert politikai családtól van az információja.

Szeptember 19-én Juhász Péter korábbi ellenzéki politikusnak megjelenik egy videója, egy hanganyag, de nem nevesítik, ki beszél a felvételen. Már nem beszél Szőlő utcáról, egy ózdi esetről beszél, ő említi „Zsolti bácsit”. Ekkor jött be a „Zsolti bácsi” vonal, miközben

az ózdi járásban nincs gyermekotthon. A Szőlő utcában pedig javítóintézet, őrzött fiatalkorúak börtöne működik, ahol csak 12-18 éves fiúk vannak, szó sincs tehát gyermekotthonról

– emelte ki Kocsis Máté. Hangsúlyozta, bő két hét alatt felállított egy hálózat több pedofil-ügyet. „Az egész országban fenyeget a gyűlöletkeltés, ennek megálljt kell parancsolni” – emlékeztetett Németh Balázs műsorvezető. Kocsis Máté ismét kiemelte, 

a Szőlő utcai ügy egy jól megtervezett akció a kormány ellen, az állami szervezetekkel szembeni támadás. Mindez rendelkezik egy külföldi titkosszolgálati szállal, amit Káncz Csaba hozott be. A folyamatban beazonosíthatók a szereplők, a folyamat legvégén egy Hősök terén zajló tüntetésen akartak egy olyan társadalmi feszültséget szítani, amire nem volt példa amellett, hogy Semjén Zsoltot és Rogán Antalt személyében támadták meg. Ez egy olyan példátlan és jól megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen, amit a legbrutálisabban kell megtorolni. 

Az igazságügyi miniszter jelentéséből kiderül, hogy nem érintett kormánytag. Sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel a büntetőügyben.

Ők készítették elő a magyar állam ellen szervezett akciót

Kocsis világossá tette, Juhász Péter Pállal szemben zajlik büntetőügy, aki 25-30 évet dolgozott a gyermekvédelemben. A Szőlő utcai intézet vezetőjét kiváló szakembernek tartották. Kuslits szintén 25 éve dolgozik a területen, 2022-ben távozott. Panasz volt az életvitelére, alkalmatlanná vált a feladat elvégzésére. Most felhasználják a legbrutálisabb államellenes támadásra, egy jól behatárolható kör – emlékeztetett Kocsis.

Megnevezte: Káncz Csaba álhírgyártó által kirobbantott ügyet szeptember 8-ától Jámbor András szélsőbaloldali politikus a kezdetektől fenntartotta. Részt vesz benne Kuslits, Molnár Áron, az általa alapított Loupe Színházi Társulat, Pottyondy Edina, a gyűlöletbeszéd elleni vasárnapi tüntetés szervezői. A Tisza Párt is érintett, Vályi István és Vass Béla személyében, már több mint ötezer megosztásnál jár a vádakkal kapcsolatos közösségi oldal-bejegyzés, ami döbbenetes. Szintén érintett a 444 újságírója, Mészáros Júlia is. A témára Dobrev Klára is rácsatlakozott, aki azóta is hamis állításokat terjeszt, mivel

Nincsenek politikusok, de nincs kiskorú sem, nincs gyermekotthon, így nincs pedofil-botrány sem 

– tette világossá Kocsis. Kiemelte: Dobrev Klára ennek ellenére pedofilozik és gyermekotthonozik.

– A Nemzetbiztonsági Bizottság tagjaként mondom, Jámbor András múltját is fel kell tárni, de az egész társaságét, amelyik ezt felépítette. Azon az állásponton vagyunk, hogy 

a magyar politikában sosem látott támadást meg kell torolni. 

Ha a magyar államszervezet elleni támadással szemben nem vagyunk olyan állapotban, hogy megtoroljuk, akkor ez a szűk, 10-12 fős társaság külföldi titkosszolgálati segítséggel olyan zavargásokat, indulatokat kelt az országban, amelyeket lehet nem tudunk egy idő után kezelni. 

Ez egy felforgató akció, külföldi titkosszolgálatok segítségével 

– tette világossá a Fidesz frakcióvezetője. Hozzátette: „Elvárom a kormánytól, hogy a legbrutálisabban torolja meg ezt a folyamatot. Én is parlamenti bizottság felállítását kezdeményezem, a létező összes jogi eszközzel fel kell számolni ezt a hálózatot. Ez az a pont, amikor ki kell mondani: Elég volt! Jámbor Andrásnak és Dobrev Klárának távoznia kell a közéletből.”

Kocsis Máté a közösségi oldalán írt bejegyzésében is összefoglalta a részleteket.

Nyitókép: Facebook

***

 

Összesen 15 komment

nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 24. 17:51
Nagy botrány készül. Remélem tényleg lehetővé teszik a jogszabályok, hogy keményen fellépjünk ezek ellen. Ez már nagyon nem játék, az egész országgal szórakoznak. Aki meg Fidesz hamiszászlós műveletről beszél, az higgadjon le. Ha nem az, akkor az kurva nagy botrány Ha meg az, akkor a magyar elhárítás nagyon kifinomultan végzi a munkáját. :)))))))
Válasz erre
0
0
Leó testvér
2025. szeptember 24. 17:48
Hajrá! Csak keményen!
Válasz erre
0
0
Error404PageNotFound
2025. szeptember 24. 17:46
És mégis mikor jön az a megtorlás?
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 24. 17:44
Mar hetekkel ezelott mondta Pepi hogy jon a fideszes false flag, onterrorizmus Ennyire kilatastalan a helyzetuk Good
Válasz erre
0
2
