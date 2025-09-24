Kocsis Máté: professzionális, összehangolt akció folyik az állam ellen, sosem látott megtorlás jön

Káncz Csaba, magát geopolitikiai szakértőnek nevező személy ezt követően bukkant fel. Bedobta két kormánytag nevét, Semjén Zsoltét és Rogán Antalét. Ezután egyből elindultak a kötelező celeb-felháborodások, „nagyon érdekes” – jegyezte meg Kocsis Máté. A gyűlöletkeltés elleni tüntetést éppen azon a napon, szeptember 8-án hirdették meg. A „csúnya plakátok” miatt szervezett tüntetésre felépítették a két kormánytag elleni lejárató kampányt. Szeptember 18-án Kuslitsot behívják a rendőrségre – folytatta a Fidesz frakcióvezetője – azért, hogy kihallgassák Juhász Péter Pál ügyében. A kihallgatáson elmondta, hogy

a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol nem említette, bizonyítékokkal nem rendelkezik. Egy országosan ismert politikai családtól van az információja.

Szeptember 19-én Juhász Péter korábbi ellenzéki politikusnak megjelenik egy videója, egy hanganyag, de nem nevesítik, ki beszél a felvételen. Már nem beszél Szőlő utcáról, egy ózdi esetről beszél, ő említi „Zsolti bácsit”. Ekkor jött be a „Zsolti bácsi” vonal, miközben

az ózdi járásban nincs gyermekotthon. A Szőlő utcában pedig javítóintézet, őrzött fiatalkorúak börtöne működik, ahol csak 12-18 éves fiúk vannak, szó sincs tehát gyermekotthonról

– emelte ki Kocsis Máté. Hangsúlyozta, bő két hét alatt felállított egy hálózat több pedofil-ügyet. „Az egész országban fenyeget a gyűlöletkeltés, ennek megálljt kell parancsolni” – emlékeztetett Németh Balázs műsorvezető. Kocsis Máté ismét kiemelte,