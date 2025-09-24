Kocsis Máté: professzionális, összehangolt akció folyik az állam ellen, sosem látott megtorlás jön

a Szőlő utcai ügy egy jól megtervezett akció a kormány ellen, az állami szervezetekkel szembeni támadás. Mindez rendelkezik egy külföldi titkosszolgálati szállal, amit Káncz Csaba hozott be. A folyamatban beazonosíthatók a szereplők, a folyamat legvégén egy Hősök terén zajló tüntetésen akartak egy olyan társadalmi feszültséget szítani, amire nem volt példa amellett, hogy Semjén Zsoltot és Rogán Antalt személyében támadták meg. Ez egy olyan példátlan és jól megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen, amit a legbrutálisabban kell megtorolni.
Az igazságügyi miniszter jelentéséből kiderül, hogy nem érintett kormánytag. Sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel a büntetőügyben.
Ők készítették elő a magyar állam ellen szervezett akciót
Kocsis világossá tette, Juhász Péter Pállal szemben zajlik büntetőügy, aki 25-30 évet dolgozott a gyermekvédelemben. A Szőlő utcai intézet vezetőjét kiváló szakembernek tartották. Kuslits szintén 25 éve dolgozik a területen, 2022-ben távozott. Panasz volt az életvitelére, alkalmatlanná vált a feladat elvégzésére. Most felhasználják a legbrutálisabb államellenes támadásra, egy jól behatárolható kör – emlékeztetett Kocsis.
Megnevezte: Káncz Csaba álhírgyártó által kirobbantott ügyet szeptember 8-ától Jámbor András szélsőbaloldali politikus a kezdetektől fenntartotta. Részt vesz benne Kuslits, Molnár Áron, az általa alapított Loupe Színházi Társulat, Pottyondy Edina, a gyűlöletbeszéd elleni vasárnapi tüntetés szervezői. A Tisza Párt is érintett, Vályi István és Vass Béla személyében, már több mint ötezer megosztásnál jár a vádakkal kapcsolatos közösségi oldal-bejegyzés, ami döbbenetes. Szintén érintett a 444 újságírója, Mészáros Júlia is. A témára Dobrev Klára is rácsatlakozott, aki azóta is hamis állításokat terjeszt, mivel