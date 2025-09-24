„Akkor jöjjön a lista!

Kik azok a politikusok és egyéb közéleti szereplők, akik VASTAGON TETTEK ÉRTE, HOGY NAGYRA DAGADJON a »Zsolti bácsi« ÜGY?

Kuslits Gábor, a Kossuth Lajos Gyermekotthon évekkel ezelőtt kirúgott vezetője;

Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, szélsőbaloldali aktivista;

Molnár Áron, színész, ellenzéki aktivista, tiszás gyűlöletkeltő;

Vályi István, autós újságíró, ellenzéki aktivista, a Tisza Párt támogatója;

Vass Béla, a Tisza Párt önkéntese, tiszás Facebook-posztok terjesztője;

Káncz Csaba József, remek brit kapcsolatokkal rendelkező “újságíró”, korábban évekig az MSZP tanácsadója, a gyanú szerint kapcsolatban állhat(ott) a brit hírszerző szolgálattal;

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke;

Barabás Richárd, a Párbeszéd politikusa;

Ne felejtsük! A főként a közösségi médiában terjesztett, aljas, hamis pedofil vádakkal a cél az Orbán-kormány megbuktatása volt.

Lett volna!

Azt akarták elérni, hogy egy új magyar kormány támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.

Nem jött be! Ez sem.