Megdőlt a pedofilvád: a Válasz Online interjúalanya semmivel sem tudta alátámasztani a politikusokra vonatkozó vádjait
A Válasz Online újságírója nem kérdezett vissza, pedig kiderült volna, hogy a megszólalójuknak semmilyen bizonyítéka nincs.
Azt akarták elérni, hogy egy új magyar kormány támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. Nem jött be! Ez sem.
„Akkor jöjjön a lista!
Kik azok a politikusok és egyéb közéleti szereplők, akik VASTAGON TETTEK ÉRTE, HOGY NAGYRA DAGADJON a »Zsolti bácsi« ÜGY?
Ne felejtsük! A főként a közösségi médiában terjesztett, aljas, hamis pedofil vádakkal a cél az Orbán-kormány megbuktatása volt.
Lett volna!
Azt akarták elérni, hogy egy új magyar kormány támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.
Nem jött be! Ez sem.
200 nap és lenyugszik mindenki, az ellenzék pedig ismét pofára esik.
Oszd meg, hogy ez a lista is eljusson minden Zsolti bácsizós balfékhez és/vagy hazaárulóhoz!”
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
A Válasz Online újságírója nem kérdezett vissza, pedig kiderült volna, hogy a megszólalójuknak semmilyen bizonyítéka nincs.