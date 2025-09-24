Ft
Kik azok a politikusok és egyéb közéleti szereplők, akik vastagon tettek érte, hogy nagyra dagadjon a „Zsolti bácsi” ügy

2025. szeptember 24. 14:57

Azt akarták elérni, hogy egy új magyar kormány támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. Nem jött be! Ez sem.

2025. szeptember 24. 14:57
Németh Balázs
Németh Balázs
„Akkor jöjjön a lista!

Kik azok a politikusok és egyéb közéleti szereplők, akik VASTAGON TETTEK ÉRTE, HOGY NAGYRA DAGADJON a »Zsolti bácsi« ÜGY?

  • Kuslits Gábor, a Kossuth Lajos Gyermekotthon évekkel ezelőtt kirúgott vezetője;
  • Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, szélsőbaloldali aktivista;
  • Molnár Áron, színész, ellenzéki aktivista, tiszás gyűlöletkeltő;
  • Vályi István, autós újságíró, ellenzéki aktivista, a Tisza Párt támogatója;
  • Vass Béla, a Tisza Párt önkéntese, tiszás Facebook-posztok terjesztője;
  • Káncz Csaba József, remek brit kapcsolatokkal rendelkező “újságíró”, korábban évekig az MSZP tanácsadója, a gyanú szerint kapcsolatban állhat(ott) a brit hírszerző szolgálattal;
  • Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke;
  • Barabás Richárd, a Párbeszéd politikusa;

Ne felejtsük! A főként a közösségi médiában terjesztett, aljas, hamis pedofil vádakkal a cél az Orbán-kormány megbuktatása volt. 
Lett volna!

Azt akarták elérni, hogy egy új magyar kormány támogassa Ukrajna uniós csatlakozását. 
Nem jött be! Ez sem. 

200 nap és lenyugszik mindenki, az ellenzék pedig ismét pofára esik. 

Oszd meg, hogy ez a lista is eljusson minden Zsolti bácsizós balfékhez és/vagy hazaárulóhoz!”

Búvár Kund
•••
2025. szeptember 24. 15:48 Szerkesztve
Amúgy abban kételkedek, hogy "választás után lenyugszik mindenki". Minden választás után ezt hisszük....De ez a nyugalom kb 2-3 hónapig tart, ameddig észhez térnek az épp aktuális kiütésből, aztán kezdődik elölről minden. Én most is ezt várom. Bár kétségtelen, élvezem a választások utáni kussolást! Innen is eltünnek a trollok... Aztán néhány hónap múlva új nicknéven, újra előmásznak a csatornából, és folytatják tovább "áldásos" tevékenységüket.
0
0
XTRO
2025. szeptember 24. 15:44
Vályi István …. autó rajongóként ez a név nagyon megdöbbentett. Befogadtuk… ezt is mint a noar nevű szarcsimbókot…
0
0
gullwing
2025. szeptember 24. 15:27
KIK? Hát azok akik a pedofil fajtatársaikat simogatják... Sipos Pálok, Bite Zsoltok, Kőszeg Ferencek, Vásárhelyi Jánosok, Kaleta Gáborok, Belán Beatrixok, Pedofil óvodai alkalmazottak Győrffy Péterek, Fehér Zsoltok, Somogyvári Tiborok, Osváth Zsoltok. Lakatos Márkok....ezek MIND ballibcsik. Akik ezeket napi szinten védik, támogatják...
5
0
clansman
2025. szeptember 24. 15:22
Ha a brit nagykövetség benne van, akkor egyszer az életben kedves fidesz álljatok a sarkatokra és kiutasítás!!!
7
0
